Tanjug | 04. februar 2019. 07:33 |

Odgovorio sam im, kaže Dačić, da sam ja njihov ministar, a da su oni samo moji pomoćnici, jer je Kosovo deo Srbije.





TZV. Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli je na ministarskom sastanku u Bukureštu, prvom potpredsedniku Vlade Srbije i šefu diplomatije Ivici Dačiću otvoreno zapretio smrću, piše današnji Kurir.Prema navodima lista, Pacoli je bez pardona i na srpskom rekao: "Ako bude neki atentat, da znaš da smo mi Albanci".Dačić je u izjavi za Kurir tim povodom rekao da su albanski političari nervozni, jer im se ruši tlo pod nogama.Već sam oguglao na pretnje, ali ovo je prvi put da mi neko od albanskih političara tako direktno kaže. To pokazuje koliko su nervozni, ruši im se tlo pod nogama. Mislili su da je sve gotovo, rekao je Dačić.Oni su navikli da dobiju sve na silu. Sada su udarili na tvrdo! Nema odustajanja, bez obzira na pretnje, kazao je Dačić.Na sastanku ministara spoljnih poslova EU i balkanskih zemalja kandidata za članstvo u EU, održanom 1.februara u Bukureštu, Dačić je prethodno konstatovao da se za stolom nalaze dva kosovska ministra spoljnih poslova, aludirajući na to da je vršilac dužnosti šefa diplomatije Albanije, Gent Cakaj, poreklom sa Kosova."Zašto Kosovo ima dva ministra spoljnih poslova za stolom. To je teška provokacija (zvaničnog) ministra spoljnih poslova (i premijera) Edija Rame", kazao je Dačić, preneo je ranije albanski sajt Balkanweb.Na to je reagovao Cakaj, koji je rekao Dačiću da je ranije trebalo da bude isprovociran budući da je Kosovo i ranije imalo dvojicu ministara spoljnih poslova."Vi ste iz Prizrena, zar ne, ja sam Albanac sa Kosova i ovde predstavljam Albaniju", rekao je Cakaj."Pa jeste. Mi smo svi iz Srbije. Kosovo je Srbija", uzvratio je Dačić, što je iznerviralo Pacolija koji je zapretio atentatom.Albanski premijer Edi Rama istovremeno je zvanično i ministar spoljnih poslova, a Cakaj je vršilac ministra spoljnih poslova, pošto mu je Rama preneo sva ovlašćenja.