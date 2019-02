Tanjug | 03. februar 2019. 21:13 | Komentara: 0

Savet bezbednosti UN još nije uspeo da konsenzusom usvoji dnevni red za februar i trenutno se vodi velika borba među članicama oko toga da li treba nastaviti do sada ustaljenu praksu tromesečnih debata o izveštajima generalnog sekretara o misiji UNMIK-a na Kosovu.Na sajtu Ujedinjenih nacija još nema zvaničnog rasporeda zasedanja SB UN za ovaj mesec, a navedeno je samo da će sutra, 4.februara, biti sednica na kojoj bi se, kako stoji, raspravljalo o pretnjama medunarodnom miru i sigurnosti - "plaćene aktivnosti kao izvor nesigurnosti i destabilizacije u Africi".Ambasador Ekvatorijalne Gvineje, predsedavajući Saveta bezbednosti za februar, izjavio je na konferenciji za novinare da je Savet bezbednosti odlučan da pregovorima dođe do rešenja u vezi sa Kosovom."Naši politički koordinatori će narednih nekoliko dana pokušati da pronadu rešenje, da bi se izbeglo odugovlačenje situacije do 7. februara. Ako do tada ne bude dogovora, biće održano proceduralno glasanje i biće doneta odluka", rekao je Anatolio Ndong Mba.Kosovo je, kako je naveo, na programu rada za ovaj mesec, zato što je tako predviđeno kalendarom i vreme je za tromesečnu debatu o UNMIK-u, objavljeno je na sajtu SB UN.Ambasador Ekvatorijalne Gvineje je podsetio da je lane u avgustu Savetu predsedavala Velika Britanija, koja nije uvrstila tu raspravu, Kina jeste u novembru, a u decembru se na vanrednoj sednici raspravljalo o kosovskoj vojsci.Ali kada je reč o redovnom rasporedu, između novembra i februara, prošlo je tri meseca i Kosovo se automatski našlo na kalendaru SB UN."Pojedine članice smatraju da su sednice o Kosovu svaka tri meseca prečeste i da bi period između izveštaja trebalo da bude duži, dok pojedini smatraju da bi trebalo da se držimo uspostavljenih pravila. Ne mogu da predvidim ishod pregovora, ali mogu da kažem da su u toku i da ako ne bude pozitivnog ishoda - da odlučimo u pregovorima, imaćemo proceduralno glasanje 7. februara. Međutim, to bi bilo za žaljenje", izjavio je ambasador Anatolio Ndong Mba.Ministar Ivica Dačić kaže za Tanjug da je Ekvatorijalna Gvineja, kao mala zemlja, iskazala veliki principijelnost i herojstvo sto je do kraja insistirala na sednici, ali su usvajanje mesecnog dnevnog reda sprecile svojim protivljenjem SAD, Velike Britanija, Nemačka I Poljska."Zaista je začuđujuce da u trenucima kada je blokiran dijalog zbog necivilizacijskih taksi Pristine, ove zemlje ne zele da se o tome raspravlja. Nije Srbija uvela praksu da se sednice održavaju na tri meseca, vec generalni sekretar UN-a piše svoje izveštaje na tri meseca. Mi smo spremni da se postigne kompromis, ali apsolutno osuđujemo pokušaj da se tema Kosova izbaci sa dnevnog reda SB UN-a.Da je neophodno da se raspravlja o Kosovu potvrda su i dalje jednostrane i nerazumne odluke Prištine, kao što je noćašnja o Trepči. Vlasti u Prištini su najveća pretnja stabilnosti i miru u regionu u ovom trenutku, zato nema opravdanja za nastojanje zapadnih zemalja da se ukinu sednice SB UN-a o Kosovu, rekao je Dačić.