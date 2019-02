Agencije | 03. februar 2019. 09:46 > 15:13 |

Ipak, dodaje Petković, postoji opasnost da će blokirati račune i izvoz proizvoda i time dovesti u pitanje opstanak same "Trepče" i plate za 3.000 radnika.





ČELIĆ: STATUT VIŠE POLITIČKA NEGO PRAVNA PORUKA PRIŠTINE



Usvajanje statuta "Trepče" je više politička nego pravna poruka Prištine, smatra profesor na Pravnom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici Duško Čelić, koji ne veruje da će Priština krenuti u realizaciju te odluke jer je to za nju, istakao je, ne samo ekonomski već i politički rizik.



"Činjenica je da se na ovaj način krše svojinska prava Srbije i prava svih poverilaca ''Trepče'''''', rekao je Čelić za Tanjug i podsetio da davanje saglasnosti na statut "Trepče" znači operacionalizaciju zakona koje je kosovska skupština donela u oktobru 2016. godine.



Tim zakonom je, kako kaže, bilo predviđeno da kombinat preraste u akcionarsko društvo sa 80 odsto kapitala u vlasništvu takozvane Republike Kosovo, a 20 odsto u vlasništvu zaposlenih u kombinatu, što je "defakto proizveo efekat konfiskacije, imajući u vidu većinska svojinska prava Srbije u ''Trepči''".



"Davanje saglasnosti na ovaj statut praktično znači operacionalizaciju te odluke. Ostaje da vidimo da li će Priština ići do kraja u primeni tog statuta ili ne. Još u to nisam uveren jer mislim da to predstavlja ne samo ekonomski nego i politički rizik za Prištinu", rekao je Čelić.



Podsetio je da je, nakon donošenja zakona o "Trepči" 2016. godine, Vlada Srbije donela zaključak da se ne priznaju pravni i faktički efekti bilo kakvih radnji povodom tog zakona, pa tako i povodom statuta koji je usvojen.



"Ako Priština krene u realizaciju tog statuta do kraja, očekujem da i Vlada Srbije odgovori na isti način, u smislu operacionalizacije svog zaključka", rekao je Čelić.







"Priština na ovaj način želi da kaže: ''To je naše i dalje ruke od Trepče''. Sa aspekta prava, to je potpuno nedopustivo. Reč je o elementarnom kršenju prava na mirno uživanje imovine koje je zaštićeno Evropskom konvencijom o ljudskim pravima", rekao je Čelić i ponovio da ne veruje da će Priština ići u operacionalizaciju ove, kako je zaključio, nerazumne i sulude odluke.

Usvajanje statuta rudarskog kombinata "Trepče" predstavlja dalji korak u nizu pravnog nasilja koje sprovodi Priština, izjavio je danas generalni direktor "Trepče sever" Jovan Dimkić i istakao da su u odnosu na to takse "malo dete", jer ovo može da ima daleko više negativne posledice od taksi.





Kosovska skupština izglasala je noćas statut "Trepče" kojim se predviđa registracija nove kompanije u skladu sa zakonom donetim 2016. godine koji, kako je Dimkić istakao na TV Pink, od početka ima krajnje negativan predznak da se radi o politčkom aktu koji je usmeren pre svega u političko-pravnom smislu na otimanje državne imovine Srbije.





On je dodao da, prema procenama, oko 30 do 35 odsto stanovništva na severu KiM zavisi direktno do aktinosti "Trepče".

"Kada je reč o taksama, na početku smo mislili da ćemo biti u opasnosti zbog hrane, nedostatka lekova... ali se pokazalo da uz pomoć države mi to lako prevazilazimo. Proizvodne kompanije kao što je ''Trepča'' imale su u početku niz teškoća, međutim, mi smo se prilagodili svemu tome i mogu da kažem da bile takse hiljadu, sto ili deset odsto, za nas je praktično svejedno. Mi imamo povećanje troškova u fianansijskom smislu, ali takse, što se same ''Trepče'' tiče, nisu više ni izbliza takav problem kao što je ovaj koji nastaje usvajanjem ovog statua i daljim koracima koji se predviđaju", rekao je Dimkić.





STATUTOM ŽELE DA OPRAVDAJU PRIČU DA JE TREPČA NjIHOVA





Predsednik Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je danas, povodom usvajanja statuta rudarskog kombinata "Trepče", da prištinske vlasti hoće Srbiju da stave pred svršen čin - da pravnim nasiljem opravdaju priču da je to njihovo i da o tome ne može da se razgovara kada budu nastaviljeni razgovori Beograda i Prištine.







"Sve ovo što se dešava jeste pokušaj da se jednim političkim i pravnim nasiljem nametne stav da, od trenutka jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, sve ono što su privredni resursi u vlasništvu države Srbije postaje vlasništvo lažne države Kosovo i to pokušavaju da urade i na severu KiM", rekao je Drecun na TV Pink.



Podsetio je da je kosovski predsednik Hašim Tači rekao da, kada je reč o razgovorima o konačnom statusu KiM, albanska strana apsolutno neće pregovarati o "Trepči" i hidroelektrani "Gazivode" - da to treba da bude njihova imovina.



"Oni sada hoće da nas stave pred svršen čin, da tim pravnim nasiljem nekako opravdaju priču da je to njihovo i da o tome ne može da se razgovara kada se bude nastavilo s razgovorima", rekao je Drecun.



Kako je istakao, statut "Trepče" je usvojen jednostrano i na jednonacionalnoj osnovi, bez uvažavanja interesa srpskog naroda.





"Oni fizički ne mogu da uspostave kontrolu nad tim kombinatom, tome će se srpski narod, radnici ''Trepče'' sigurno suprotstaviti, ali mogu da ometaju poslovanje tog kombinata i time dodatno ugroze opstanak srpskog naroda jer ogroman broj ljudi živi od toga", rekao je Drecun.



Govoreći o inicijativi o ujedinjenju severne i južne Kosovske Mitrovice, koja dolazi od strane Albanaca, Drecun je istakao da Albanci prvo treba da omoguće uslove da se svi Srbi proterani iz južnog dela Kosovske Mitrovice vrate i da mogu bezbedno da nastave da žive tamo, a onda da govore o drugim stvarima.



"Albanci koji su otišli tokom ratnih dešavanja iz dela severne Mitrovice su se vratili na sever, ali se Srbi uopšte nisu vratili u južni deo Kosovske Mitrovice. Neka prvo to urade, a onda da govore o nekim drugim stvarima. Volja srpskog naroda koji živi na severu KiM sigurno nije da se Mitrovica ujedini, a to ujedinjenje bi značilo potpuni nestanak srpskog naroda sa severa KiM", rekao je Drecun.









ĐURIĆ: POSLEDNICE STATUTA TREPČE ISTE KAO U SLUČAJU TAKSI





Direktor Kancelarije Vlade Srbije za KIM Marko Đurić pozvao je danas međunarodnu zajednicu da ne dozvoli sprovođenje zakona o statutu rudarskog kombinata "Trepča" koji je noćas usvojila prištinska skupština, navodeći da bi to imalo iste posledice po dijalog kao i "anticivilizacijske takse" za robu iz Srbije.





Đurić je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije rekao da je parlament u Prištini pod okriljem noći doneo zakon o statutu "Trepče" kojim se otima stretški kombinat koji upošljava 3.500 radnika.



"Na delu je nastavak pokušaja otimanja i pljačke naše Trepče iz 2016.godine. Nema sumnje da je Trepča jedan od strateških resursa i oni koji su se nameril da otmu kombinat, namerili su se da preseku vitalni dotok egzistencije našem narodu", rekao je Đurić.



On je upozorio međunarodnu zajednicu da bi sprovođenje u delo statuta "Trepče" proizvelo posledice po dijalog Beograda i Prištine, kao i takse koje je Priština uvela na proizvode iz centralne Srbije.



Na pitanje šta očekuje od međunarodne zajednice imajući u vidu da takse još nisu ukinute, Đurić je podsetio na pismo američkog predsednika SAD Donalda Trampa Beogradu i Prištini u kojem je naveo želju za nastavak dijaloga, a Prištinu je pozvao da se suzdrži od jednostranih poteza.



"Šta je primena statuta nego novi jednostrani potez? Mi ćemo u saradnji sa svim partnerima u međunarodnoj zajednici i stalnim članicama Saveta bezbednosti Rusijom, Kinom, ali i SAD razgovarati i konsultovati se na koji način da se ovakva praksa ne ponavlja", rekao je Đurić.



On je naveo da će statut "Trepče" sigruno biti tema ako u narednim danima bude održana sednica Saveta bezbednosti UN o Kosovu.



"Siguran sam da će naši predstavnici obavestiti države članice o ovakvim nasotjanjima, a još jednom upozoravam sve da se ne igraju s ovim zato što je to igranje sa vatrom”, poručio je Đurić.





STATUT "TREPČE" OSTAĆE MRTVO SLOVO NA PAPIRU





Statut Rudarskog kombinata "Trepča", koji je noćas usvojila kosovska skupština, ostaće mrtvo slovo na papiru, sa nadležnošću do reke Ibar, izjavio je danas predsednik Srpske liste Goran Rakić.



"Koliko god se albanski lideri trudili da politikom svršenog čina ugrožavaju opstanak srpskog naroda, pa nakon uvođenja taksi usvajaju i odluke kojima žele da otmu ''Trepču'' od srpskog naroda, Srbi i Srbija to neće dozvoliti", navodi se u saopštenju.



Rakić je podsetio da su decenijama generacije Srba, kako sa Kosova i Metohije, tako i iz centralne Srbije, izdvajale ogroman novac kako bi se izgradila "Trepča", i ako neko misli da ćemo mi to pokloniti, ili da će nam se tek tako oduzeti, grdno se vara.



"Ovaj statut koji je pisao jednonacionalni odbor, u kome nije bilo Srba, a kojim se pokušava oteti ''Trepča'', koja je privredno srce opstanka našeg naroda, će ostati mrtvo slovo na papiru sa nadležnošću do reke Ibar", navodi se u saopšenju.



Rakić je pozvao međunarodnu zajednicu, koja promoviše zaštitu prava svojine, da jasno poruči svojim pulenima da otimanje "Trepče" nije korak koji će naići na razumevanje Srba i Srbije.











Priština želi da protera srpski narod, što se vidi na primeru usvajanja nacrta statuta rudarskog kombinata "Trepče", a Srbija će učiniti sve da "Trepča - Sever" nastavi da funkcioniše, izjavio je danas pomoćnik direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković."Vlada Republike Srbije je prošle godine usvojila i odluku da se krene u realizaciju izgradnja fabrike akumulatora od 14 miliona evra, pomažemo preduzeće i radnike kroz resorna ministarstva i Kancelariju za KiM. Činimo sve što je do nas kako bismo sačuvali kombinat, neophodan za ostanak srpskog naroda na KiM", rekao je Petković za RTS i istovremeno pozvao međunarodnu zajednicu da reaguje.On je rekao za RTS da se ponavlja isti scenario kao 2016. godine, kada su u kosovskoj skupštini dva sata posle ponoći poslanici usvojili zakon o "Trepči" koji predviđa konfiskaciju imovine države Srbije, čime je kosovska vlada postala vlasnik 80 odsto celokupne imovine i kapitala ovog kombinata.Par dana zatim vlada u Beogradu je donela odluku kojom se poništava taj zakon, kao i sve radnje i pravne posledice koje proističu, a jedna od njih je i donošenje statuta koji podrazumeva formiranje novog preduzeća "Trepča a. d." u prištinskom sistemu kojim se otvaraju vrata za implementaciju ovog zakona."Kada bude osnovano novo preduzeće, sadašnje upravljačke strukture i organizacione jedinice prestaju da postoje. To može da znači, svima je jasno, da hoće da blokiraju račune i zaustave proizvodnju i izvoz koncentrata olova i cinka, od čega ''Trepča - Sever'' i živi", rekao je Petković.Prema njegovim rečima, to što statut predviđa novi menadžment, neće moći fizički da se i ostvari, jer je "Trepča - Sever" u Leposaviću, a najvažniji rudnici Belo brdo i Crnac su uz administrativnu liniju prema centralnoj Srbiji.On veruje da je usvajanje statuta "Trepče" u kosovskoj skupštini više politička nego pravna poruka Prištine, kojom se zapravo želi poručiti da pitanje tog kombinata nije, niti može da bude deo pregovora o budućem statusu KiM."S profesionalnog aspekta ovaj zakon je krajnje neodrživ, o čemu smo govorili sve ovo vreme. Kao što je i zakon donet, na isti način je donet i statut i slobodno mogu da kažem da se radi o jednonaconalnim dokumentima", rekao je Dimkić.Istakao je da usvajanje statuta predstavlja dalji korak u nizu pravnog nasilja koji Priština sprovodi."Kreirano je na jednonacionalnoj osnovi, usvojeno na jednonacinalnoj osnovi, a predviđeno je da se primenjuje za makar dve nacionalne zajednice na KiM. U pitanju je jedno potpuno ignorisanje, ne zanemarivanje, nego potpuno ignorisanje naših interesa vezanih za ovaj najznačajniji i najveći privredni objekat na KiM", istakao je Dimkić.Kako je ocenio, takse su malo dete u odnosu na akte koji su sada usvojeni i koji, dodao je, mogu da imaju daleko više negativne posledice nego što imaju same takse.