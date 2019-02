Tanjug | 03. februar 2019. 09:33 |

Nenad Rikalo, koga je premijer privremenih kosovskih institucija Ramuš Haradinaj smenio sa dužnosti ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, izjavio je danas da ta smena pokazuje da za Srbe nema mesta u kosovskoj vladi."On je na Fejsbuku napisao da se zalaže za saradnju sa svim zajednicama, ali rezultati i posledice njihovog delovanja su takve da za njih (Srbe) nema mesta u kosovskim institucijama i na Kosovu. Oni nam svakog dana odlukama poput Statuta Trepče ukazuju da nama tamo života nema", rekao je Rikalo za RTS.On je dodao da nije dobio zvanično rešenje da je smenjen, ali da mu je Haradinaj u SMS poruci, kojom ga je obavestio da će ga razrešiti, napisao da je odlučio da ga smeni, da je zadovoljan njegovim radom i da se nada budućoj saradnji."Laknulo mi je na neki način kada me Haradinaj razrešio, jer je teško boriti se u Prištini za interese svog naroda, ali je osećaj da se borite za svoje i za neki viši interes to nešto što vas hrani da možete da opstanete u toj borbi", rekao je Rikalo.Prema njegovim rečima, Priština je pre dva meseca shvatila da se našla u nezgodnoj situaciji što se tiče pregovora s Beogradom, zbog čega su počeli da uvode mere poput taksi na robu iz sentralne Srbije kako bi otežali beogradskom pregovaračkom timu i kako bi naterali međunarodnu zajednicu na neke ustupke."Ono što je najvidljivije jeste taksa. Ali oni su i formirali prvo nekakav tim za dijalog, spustili odgovornosti na nivo skupštine, na nivo zakona i time propisali šta može ili ne može. Znači, oni su praktično uslovili međunarodnu zajednicu i dijalog, odnosno rešenja, da skupština mora da ima poslednju reč. To je van svih dogovora i briselskog dijaloga", rekao je Rikalo.On je kazao da u Prištini trenutno vlada atmosfera "ko će koga da prevari"."Postoji struja Ramuša Haradinaja i Fatmira Ljimaja koja je na uvođenju taksi dobila na popularnosti, dok DPK vodi politiku usklađenosti s međunarodnom zajednicom i SAD i te dve struje se utrkuju ''ko će koga da prevari''. Ako Haradinaj ukine takse, DPK će dobiti poen i ići na izbore, ako Haradinaj ostavi takse i te poene koje je dobio, taj proces će možda da potraje", kaže Rikalo.Prema njegovim rečima, u Prištini je na snazi mehanizam "kako Amerikanci kažu", a trenutno taj mehanizam je nestao i jedan deo struktura ne sluša Amerikance, što je, kako ocenjuje, opasno po bezbednost Kosova i život ljudi tamo."Takse će biti ukinute kada pritisak međunarodne zajednice bude takav da oni to moraju. Američki ambasador njima iza zatvorenih vrata kaže jedno, u javnosti drugo, kaže nema ultimatuma. To su pomešane poruke", rekao je Rikalo.Za Srpsku listu interesi srpskog naroda i njegovog opstanka tamo su na prvom mestu, rekao je Rikalo."Naš zid je zid u Kosovskoj Mitrovici, priterani smo uz njega i nemamo dalje od toga. Borićemo se svim političkim sredstvima da odbranimio i interese Trepče, Gazivoda, Brezovice, u svim enklavama. To je jako teško", ocenio je Rikalo.