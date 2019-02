Tanjug | 03. februar 2019. 08:18 | Komentara: 0





VESELjI UZ HARADINAJA, ALI TRAŽI SUSPENZIJU TAKSI







Tzv. predsednik kosovske skupštine Kadri Veselji odbacio je sinoć mogućnost pada vlade u Prištini, ali je ponovio da bi takse na robu iz centralne Srbije i BiH trebalo suspendovati na period od 120 dana.



"Mi imamo različite stavove od premijera Ramuša Haradinaja po pitanju taksi, što sam i javno rekao", dodao je Veselji, koji je lider Demokratske partije Kosova.



On je naveo da vladi i Haradinaju treba dati šansu.



Veselji je ponovio da bi buduće odluke Prištine u vezi sa taksama trebalo da budu donete u saradnji sa SAD i zapadnim partnerima, a da, ako Beograd, kako je rekao, "nastavi da se ponaša agresivno", Priština treba da primeniti "puni reciprocitet".



"Kosovo sa SAD zadržava sve, bez njih, bez međunarodne podrške, rizikuje sve", dodao je Veselji.



Kosovska skupština izglasala je danas u ranim jutarnjim satima statut rudarskog kombinata "Trepče".Statut je usvojen u 2.00 na maratonskoj sednici koja je počela u subotu u 11 sati, sa 80 glasova za, dva protiv i tri uzdržana, prenosi prištinska Koha.Statutom Trepče predviđa se registracija nove kompanije u skladu sa zakonom donetim još 2016. godinePoslanici kosovske skupštine izglasali su i budžet za 2019. godinu, čime je sprečeno da dođe do blokade finansija.Za budžet, koji predviđa 2,3 milijarde evra, glasalo je 65 od 120 poslanika.Nakon usvajanja budžeta, premijer privremenih kosovskih institucija Ramuš Haradinaj izjavio je da je to najveći budžet do sada i da će omogućiti ekonomski rast od 4,7 odsto.Kako je rekao, budžetom su predviđena najveća ulaganja u zdravstvo i obrazovanje, ali i da će dodatna sredstva dobiti pravosuđe i odbrana."Kapitalne investicije poovećavaju se za 11 odsto što omogućava realizaciju mnogih postojećih i novih projekata. Postoje i sredstva za uvećanje penzija od 20 odsto", rekao je Haradinaj, prenosi Koha.