Novosti online | 02. februar 2019. 17:02 |

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov osudio je danas izjavu jednog od lidera opozicionog Saveza za Srbiju (SzS) Dragana Đilasa da neki ljudi kupuju stanove u beogradskom naselju Beograd na vodi samo zato što ih je "zamolio" predsednik Srbije Aleksandar Vučić.- Sama ideja da bilo ko kupuje stanove u Beogradu na vodi zato što ga je Vučić zamolio, govori o tome da se u glavi u kojoj se takva ideja rodila dešava velika zbrka. Kakav je tek haos u glavi Dragana Đilasa koji je to ne samo smislio, nego i izjavio, samo ljudi određene struke mogu da objasne.Pritom, motiv kupca za kupovinu stana najbolje može da objasni sam Đilas i to polazeći od sebe. Recimo, da objasni kako je on došao na ideju da kupi stan u Londonu? Da li ga je zamolila Tereza Mej, britanska kraljica lično, ili je nešto drugo bilo u pitanju?Najzad, činjenica da Dragan Đilas sebe vidi kao tužioca, sudiju i dželata, da mašta o tome da mu se neko pravda i traži milost, da javno preti medijima koji ne pišu onako kako bi on želeo i kućama za ispitivanje javnog mnjenja koje mu saopštavaju da ga narod neće, pokazuju da Đilas sanja da se vrati vreme kada su objavljivane samo one vesti koje se njemu sviđaju, kada su urednici drhtali kada ih je zvao da im se obrati istim tonom i psovkama kojima se obratio studentima koji ga ne podržavaju i kada je zahvaljujući toj i takvoj moći na račune svojih kompanija nagurao čak 500 miliona evra.Očigledno je da je od tih snova i maštanja izgubio i dodir sa realnim, normalnim, svetom.