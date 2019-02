Tanjug | 02. februar 2019. 15:07 | Komentara: 0

Na sastanku ministara spoljnih poslova EU i balkanskih zemalja kandidata za članstvo u EU u Bukureštu, održanom u okviru predsedavanja Rumunije Savetu ministara EU, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić konstatovao je da se za stolom nalaze dva kosovska ministra spoljnih poslova, aludirajući na to da je vršilac dužnosti šefa diplomatije Albanije Gent Cakaj poreklom sa Kosova."Zašto Kosovo ima dva ministra spoljnih poslova za stolom. To je teška provokacija (zvaničnog) ministra spoljnih poslova (i premijera) Edija Rame", kazao je Dačić, prenosi albanski sajt Balkanweb.Na to je reagovao Cakaj, koji je rekao Dačiću da je ranije trebalo da bude isprovociran budući da je Kosovo i ranije imalo dvojicu ministara spoljnih poslova."Vi ste iz Prizrena, zar ne, ja sam Albanac sa Kosova i ovde predstavljam Albaniju", rekao je Cakaj.Albanski premijer Edi Rama istovremeno je zvanično i ministar spoljnih poslova a Cakaj je vršilac ministra spoljnih poslova, pošto mu je Rama preneo sva ovlašćenja.Skupu u Bukureštu prisustvovao je i kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli.