BEOGRAD - Predsednik tzv. Kosova Hašim Tači poručio je vodećim funkcionerima u kosovskim institucijama da preduzmu pametne i strateške korake kada je reč o suspenziji odluka Vlade tzv. Kosova o taksama od 100 odsto na robu iz Srbije i BiH i istakao da niko ne može da bude iznad interesa strateškog partnerstva Kosova i SAD.Tači je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) danas rekao da je on na sastanku sa institucionalnim i političkim liderima vladajuće koalicije Kosova, dao ohrabrenje za preduzimanje "potrebnih, pametnih i strateških koraka" za zemlju.Rekao je da ceni njihovo angažovanje za zajedničke sastanke o sledećim koracima koje institucije treba da preduzmu u još boljoj koordinaciji sa SAD i EU a vezano za budućnost važnih procesa koji su i od suštinskog značaja za Kosovo.Govoreći o taksama rekao je da on nije predložio ni njihovo uvođenje ni suspenziju. "Samo sam ohrabrio nosioce institucija i političke lidere da gledaju ka budućnosti, da razmišljaju o strateškim koracima koji su od suštinskog značaja za državu, kako bi prvenstveno utvrdili pozitivne argumente koji će pomoći našim partnerima, pre svega SAD-u i EU", rekao je Tači.PROČITAJTE JOŠ -Upitan kakve posledice mogu biti po Kosovo ukoliko ne podrži zahtev SAD koje su tražile od vlade Kosova da suspenduju odluku o taksama, Tači je rekao da se "ni po koju cenu i ni po kojim okolnostima partnerstvo neće odbiti" i da je "strateška saradnja Kosova i SAD od suštinskog značaja i iznad svake dnevne politike"."Niko i nikakva druga agenda ne stoji iznad interesa strateškog partnerstva Kosova i SAD. Dakle, nijedna osoba i nikakva druga agenda", rekao je Tači. On je rekao da je sada na koalicionim partnerima i Vladi da preduzmu potrebne korake a da je njegova poruka da treba gledati u budućnost. Rekao je da ohrabruje koalicione partnere da donesu ispravne i pametne odluke kako bi Kosovu bila otvorena vrata i u Vašingtonu i u Briselu."Kada je Kosovo delovalo u koordinaciji sa SAD i EU, uvek je bilo uspešno", rekao je on. Tači se založio za nastavak dijaloga sa Srbijom i rekao da je državna delegacija Kosova izabrana, da je dobila svoj mandat i da će ono o čemu razgovara u Briselu biti transparentno, a da je cilj postizanje sveobuhvatnog sporazuma koji podrazumeva recipročno priznanje i članstvo Kosova u UN.Kada je reč o takozvanoj korekciji granica Tači je samo istakao da će o sadržaju sporazuma da se razgovara u narednim koracima, da su sve političke partije na Kosovu za dijalog, za pregovore i sporazum sa Srbijom. Ukazao je da taj dijalog ne vodi samo Priština sa Briselom i Vašingtonom već uz posredovanje EU i punu podršku SAD i sa Srbijom i da treba imati u vidu da treba da bude balansirano rešenje, "koje poštuje suverenitet Kosova, da Kosovo treba da dobije priznanje i članstvo u UN, ali istovremeno treba da shvatimo da je za stolom i druga strana"."Verujem da će predlog EU, volja Kosova i Srbije biti za sporazum koji će otvoriti evroatlansku perspektivu Kosovu, evropsku perspektivu Srbiji, i naravno, ojačavanje geostrateških interesa i SAD-a, NATO-a, i EU u vezi trajnog mira na Zapadnom Balkanu", rekao je Tači.On je rekao da nije za međunarodnu konferenciju za Kosovo za koju se založio premijer Ramuš Haradinaj, i ukazao da proces dijaloga vodi EU i da on ima punu podršku SAD i da će tako i ostati. "Mislim da treba da imamo puno poverenje u EU i SAD, bez uključivanja faktora koji nisu priznali nezavisnost Kosova i nemaju simpatije prema budućnosti Kosova u NATO i EU, rekao je Tači i dodao da ne treba da se stvaraju okolnosti koje bi "pogodovale Rusiji da dođe za sto".