Tanjug | 31. januar 2019. 08:46 > 09:38 |

KOSOVSKA MITROVICA - Direktor Kancelarije za KIM Marko Đurić izjavio je da je na KIM došao sa jasnom porukom Vlade Srbije da će podrška biti još jača.

Đurić je u intervjuu za televiziju MOST rekao sinoć da napori Vlade Srbije na KiM, ne da neće biti zaustavljeni, već će biti još pojačani.

"I kako danas Srbiji ide nešto bolje nego što je išlo u prethodnom periodu u ekonomskom pogledu i na međunarodnom planu, tako vremenom raste i naš kapacitet da se borimo ovde na KiM za naš položaj i nije slučajno što vidite veliku nervozu na drugoj strani, što vidite neku želju da je potrebno da se na brzinu neke stvari urade, ali na način na koji su oni osmislili da bude urađeno", rekao je Đurić.

Kako je naveo, Beograd želi da nastavi "postojano da radi na pronalaženju rešenja" za srpsko-albanske odnose, što je očigledno da je opšti interes.

PROČITAJTE JOŠ - Đurić sa predstavnicima Srba na KiM: Složno i jedinstveno do povoljnog rešenja

"Tu nema nikakve dileme oko toga, ali isto tako danas imamo dovoljno snage, na žalost možda neki pre nas nisu imali, dakle da jasno i glasno i nedvosmisleno kažemo šta je srpski interes i šta želimo da dozvolimo", rekao je Đurić.

Ocenio je da Srbi na KiM kad je reč o podršci ne gledaju ni na Zapad, ni na Istok ni na Sever ni na Jug, nego gledaju ka svojoj državi Srbiji.

"Gledaju ka Beogradu, ka svojim sunarodnicima, jer mi dobro znamo da naša egzistencija, naše plate, penzije, usluge naših ustanova, kakve god da su, zavise od te podrške i zato nam je jako važno što smo mogli da čujemo poruku predsednika (Aleksandra) Vučića", rekao je Đurić.

ĐURIĆ DORUČKOVAO SA STUDENTIMA U KOSOVSKOJ MITROVICI



Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, jutros je u studentskoj menzi doručkovao sa studentima Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.



Đurić je tokom doručka u ime cele Srbije zahvalio studentima i mladima na istrajnosti u njihovoj borbi i podsetio da su studenti u Kosovskoj Mitrovici čuvali i sačuvali dostojanstvo i obraz tako što su punih mesec dana svakodnevno dizali svoj glas protiv anticivilizacijskih taksi.



“Punih mesec dana svakodnevno su dizali glas u odbrani prava i sloboda našeg naroda na Kosovu i Metohiji”, rekao je Đurić.



On je istakao da je Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici godinama unazad pokazivao koliko ima moralne, duhovne i intelektualne snage i da predstavlja čvrts oslonac naše države na ovom području.



“Preko 11.000 studenata koji ovde studiraju predstavljaju sigurnu zalogu za budućnost države Srbije na ovim prostorima”, naveo je direktor vladine Kancelarije za KiM.



Đurić kaže da je počastvovan što ima priliku da razgovara sa predstavnicima studenata, predstavnicima mladih ljudi u južnoj pokrajini i da im prenese poruku, ne samo Vlade, već čitave Srbije, da će se podrška njima nastaviti i da je “divljenje za njihovu borbu iskreno i veliko”.



“Želeo sam da i ostatku Srbije predočim koliko je težak položaj ljudi koji ovde studiraju i uče u uslovima neizvesnosti i kolika je hrabrost ljudi koji na ovom području obavljaju i nastavne i naučne obaveze, gde su ti ljudi pokazali i patriotizam i ličnu hrabrost i zbog toga zaslužuju i našu podršku i poštovanje”, kaže Đurić.



Student prorektor Nemanja Biševac zahvalio je Đuriću koji je našao vremena da poseti i studente i naveo da su oni protestima u poslednjih mesec dana jasno stavili do znanja da se ne slažu sa potezima prištinskih vlasti.



“Pokazali smo jedinstvo koje je kod studenata prisusutno na svakom koraku i nećemo dozvoliti ni u narednom periodu da bilo ko i bilo čime razbije to jedinstvo”, kazao je Biševac.



Najavio je da će i u narednom periodu nastaviti sa protestima i performansima, kao i da će protestvovati čak i protiv ujedinjenja Mitrovice.



“Pokazali smo i pokazivaćemo državi da može na nas da se osloni, da smo tu i da ćemo se boriti i izboriti za svoja prava”, istakao je Biševac.