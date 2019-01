Tanjug | 28. januar 2019. 23:16 |





Tu objavu, ambasada je spojila sa tvitom iz decembra prošle godine u kojem je osudila taj napad i izrazila nadu da će policija počinoce ovog krivičnog dela brzo privesti pravdi. Ambasada SAD u Srbiji objavila je danas na Tviteru da joj je drago zbog napretka u istrazi nam je da vidimo napredak u istrazi napada na novinara portala "Žig info" iz Grocke Milana Jovanovića.









"Drago nam je da vidimo napredak u istrazi. Sloboda medija je od suštinske važnosti za svako demokratsko društvo", navodi se u objavi na zvaničnom Tviter nalogu američke ambasade u Beogradu.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je u petak uveče da je policija ranije tog dana uhapsila i zadržala predsednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića kao nalogodavca paljenja vozila supruge novinara Milana Jovanovića, i poručio da će novinari biti zaštićeni, a da partijska knjižica nikog neće štiti od odgovornosti.









Vučić je podsetio da je Simonović i predsednik opštinskog Odbora i član Glavnog odbora SNS.



"Partijska knjižica nikoga neće zaštiti od odgovornosti, novinari će biti zaštićeni, svidelo se to nekome ili ne, a nasilje će biti najoštrije kažnjeno", rekao je Vučić na vanrednoj konferenciji za novinare, po povratku iz Davosa.



On je podsetio da je 12. decembra prošle godine došlo do požara na putničkom vozilu mercedes u vlasništvu supruge Milana Jovanovića, novinara portala "Žig", koje je bilo parkirano u garaži, pa se požar proširio na garažu i prizemlje.



Uzete su sve informacije i i izjave od Jovanovića i njegove supruge i on je istakao da kao jedini razlog napada na njega vidi afere o kojima je pisao u vezi sa Simonovićem i njemu bliskim ljudima.