Tanjug | 28. januar 2019. 20:48 > 21:09 |

Haradinaj traži međunarodnu konferenciju o sporazumu sa Beogradom

Predsednik skupštine tzv. Kosova Kadri Veselji predložio je danas da taksa koju su vlasti u Prištini nametnule na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine bude suspendovana na 120 dana, kako bi se u tom vremenu stvorili uslovi za njeno ukidanje.Veselji, koji je taj predlog objavio na Fejsbuku, kaže da je sa njim prošle nedelje upoznao i američkog ambasadora u Prištini Filipa Kosneta, na sastanku kojem je prisustvovao i premijer Ramuš Haradinaj.Veselji je dodao da, ako za 120 dana ne bude "radikalne promene" u ponašanju Srbije i Bosne i Hercegovine, taksa će bila vraćena.On smatra da bi taksa trebalo da ostane, ali je ovo, kako kaže, mera "u dobroj veri prema SAD i EU".Veselji precizira da se i tokom dana sastao sa ambasadorom Kosnetom, koji mu je potvrdio podršku SAD suverenitetu i teritorijalnom integritetu Kosova i evro-atlantske perspektive."Kosovu ne treba kurs konfrontacije sa SAD, niti sa Evropskom unijom. Naprotiv", naveo je Veselji i dodao da jezik uslovljavanja spram glavnih strateških partnera, poput SAD i EU, neće pomoći Prištini.Veselji navodi da je prošlo već nekoliko meseci od kako je Priština uvela takse od 100 odsto za proizvode poreklom iz Srbije i BiH, kao, kako tvrdi, kontra-odgovor na "političku i diplomatsku aktivnost tih država protiv kosovske države, građana i proizvoda".On smatra da je to bila legitimna, ispravna, dobra i nametnuta odluka od strane prištinskih institucija, "koje se suočavaju sa ovom agresijom, stoga će biti na snazi onoliko dugo koliko te države budu vodile takvu politiku".Taksa, navodi, nikada nije bila niti će biti usmerena protiv SAD i EU, niti protiv njihovih strateških interesa na Kosovu i na Zapadnom Balkanu.Komentarišući nedavnu izjavu američke ambasade u Prištini i pismo predsednika Donalda Trampa, Veselji je rekao da Kosovo odgovara "na konstruktivan način"."Na sastanku prošle nedelje sam dao konkretan predlog, iza koga stojim do kraja. Taksa ne treba da se ukida, već da se suspenduje na 120 dana i da se tokom ovog perioda mora realizovati nekoliko konkretnih uslova za njenu ukidanje. Ako i posle 120 dana ne budemo imali novu situaciju, u kojoj bi se ponašanja Srbije i BiH iz korena promenilo, onda bi se ista taksa nastavila, ali i ostali potezi koji prema automatizmu vode ka punom reciprocitetu sa ove dve zemlje", napisao je on i dodao:"Moj stav je da taksa treba da ostane kao ispravna odluka RK, ali privremena suspenzija, na rok od 120 dana, treba da se dogodi kao mera poverenja spram SAD i EU".Veselji kao razlog navodi da Kosovo ukidanjem taksi "demonstrira svoju nepokolebljivu posvećenost prema SAD i EU, kao i prema prioritetima koji su postavljeni za Zapadni Balkan".On, takođe, tvrdi da bi time Kosovo pokazalo da je "deo politike mira i partnerstva"."Iako je stav Skupštine Kosova da pruži šansu dijalogu koji ima za cilj postizanje međunarodno obavezujućeg sporazuma između Kosova i Srbije...mi treba da pružimo mogućnost ovom procesu i rešavanju svih otvorenih pitanja", kaže Veselji i dodao da Priština "veruje da je dijalog najefikasnije i najbolje sredstvo za prevazilaženje svih nesporazuma na Zapadnom Balkanu".Prema njegovim rečima, dijalog može i treba da se vodi u jednom formatu i roku koji bi se odredio u dogovoru sa zapadnim partnerima Prištine.Veselji, međutim, kaže da od, kako je ocenio, "konstruktivnog pristupa" Prištine u ovom procesu ne bi trebalo da profitira Srbija na svom putu ka EU, "dok su građani Kosova i dalje izolovani, bez prava na slobodu kretanja u zoni Šengena".On navodi da Kosovo treba da bude posvećeno uspešnom okončanju dijaloga, ali da ako taj proces ne rezultira prihvatljivim sporazumom za Prištinu, takse od 100 odsto će biti ponovo uvedene i preduzeće se druge dodatne mere u pogledu uvođenja potpunog reciprociteta.Na kraju svoje objave na Fejsbuku, Veselji navodi da su američki zahtevi "uvek rezultirali pozitivnim potezima po Kosovo", pa zato usaglašenost Prištine sa SAD predstavlja "garanciju uspeha u svakom aspektu"."Stoga, tvrdoglavost spram zahteva našeg velikog prijateljanije državotvorna politika. Naše političke odluke treba da imaju u svojoj osnovi interes naše države i naših građana, a ne iracionalni pristup individualnih, grupnih i partijskih političkih koristi", napisao je Veselji.On, takođe, kaže da "svaki stav", koji Prištinu postavi "na kurs konfrontacije sa SAD", neće nikada imati njegovu podršku.