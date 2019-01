Tanjug | 28. januar 2019. 09:21 |

Srbi iz severne Kosovske Mitrovice neće pristati na nasilnu integraciju s južnom Mitrovicom, izjavio je potpredsednik Srpske liste Igor Simić, komentarišući inicijativu o ujedinjenju grada na Ibru.





"Srbi iz severnog dela Kosovske Mitrovice neće pristati na nasilnu integraciju u bilo kakav sistem, jer niko neće nešto što je kvalitetno i dobro menjati sa nečim što ne funkciniše", rekao je Simić za TV Pink.





On je naglasio da je severni deo Mitrovice "brana nadiranju ekstremista" od 1999. godine do danas, i da su tako sačuvane opštine Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, i privredni potencijali HE Gazivode i Trepča.





"U južnom delu grada ne postoji nikakve privreda. Trepča, koja je ostala u severnom delu grada, normalno funkcioniše, to je solventna firma sa srpskim menadžmentom, koja zarade zaposlenima isplaćuje iz sopstvenih prihoda", naglasio je Simić.





Podsetio je da je predsednik Srpske liste Goran Rakić u svom saopštenju istakao da se "Srbi nikada neće složiti sa etničkim čišćenjem i da su to pokazali u prethodnih 20 godina hrabro stojeći zajedno uz podršku države Srbije".