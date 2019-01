Tanjug | 27. januar 2019. 15:20 | Komentara: 0

Predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je za N1, odgovarajući na pitanje novinarke hrvatske redakcije ove regionalne televizije da li ju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić "preveslao" po pitanju nestalih, da misli da je Vučićeva namera bila iskrena, ali je dodala da je "izuzetno razočarana što nema napretka" po tom pitanju.Prvo pitanje oko ove teme upućeno hrvatskoj predsednici odnosilo se na to da li "Hrvatska treba da uslovljava Srbiji dalje otvaranje pregovora s Evropskom unijom rešavanjem otvorenih pitanja, zakona o univerzalnoj jurisdikciji i na pitanje nestalih"."Ta će se pitanja svakako otvoriti u okviru određenih poglavlja, posebno poglavlja 23 i 24. Kao što znate, jedna sam od osoba koja insistira na njihovom rešavanju mimo tog procesa, jer to su uostalom pitanja koja niko drugi neće rešiti za nas, nego Hrvatska i Srbija. Tu je potreban dijalog, a za dijalog je potrebno dvoje. Izuzetno sam razočarana što nema napretka po pitanju nestalih", kazala je Grabar-Kitarovićeva.Ona je rekla da je "reč o porodicama koje polako umiru, članovi tih porodica, koji već godinama i decenijama čekaju zatvaranje tog poglavlja svog života, jedan kutak, mesto gge mogu da polože sveće, porazgovaraju sa svojim najmilijima"."To je po meni duboko humano i humanitarno pitanje i ne treba ga povezivati ni s univerzalnom jurisdikcijom niti s bilo čim drugim i rekla bih da postoji malo više političke volje i u Srbiji, reći ću to sad otvoreno, jer konačno govoreći, stavila sam sopstveni politički kredibilitet u te odnose sa Srbijom i Vučićem", navela je predsednica Hrvatske.Usledilo je pitanje da li ju je "Vučić preveslao po tom pitanju", uz ocenu novinarke N1 Hrvatska da je srpski predsednik "obećavao veći napredak"."Ne bih rekla da je preveslao, ne volim takve izraze, ali da se ništa nije dogodilo, nije se ništa dogodilo. Mislim da je njegova namjera, kad je rekao da to želi da rešava bila iskrena, šta ga sputava u ovom trenutku ne znam, ali to svakako treba rešiti", kazala je Grabar-Kitarovićeva.Novinarka je insistirala na odgovoru "da li treba li i usloviti otvaranje ili zatvaranje tog poglavlja tim pitanjem", na šta je hrvatska predsednica rekla da će se "na ovaj ili onaj način to pojaviti, zato što strategija za proširenje, kao uslov ulaska naših susednih država na prostoru jugoistoka Europe, postavlja i rešenje bilateralnih pitanja"."Bilateralna pitanja između Hrvatske i Srbije, osim pitanja granice, jesu i pitanja nestalih i pitanja arhiva, sukcesije, univerzalne jurisdikcije i tako dalje. I mislim da što se pre krene u njihovo rešavanje, da tim bolje, jer ne treba niko da se zavarava da će izbeći rešavanje tih pitanja, uostalom, Hrvatska je i sama morala da ih reši i na tome ćemo ustrajati. Ustrajaćemo, ustrajaću i ja, zajedno u odnosu i prema Srbiji, ali isto tako i prema drugim kolegama iz Evropske unije i iz Evropske komisije"m, navela je ona.Grabar-Kitarovićeva je ocenila da "konačno govoreći, rešavanje tih pitanja jeste na dobrobit građana i s jedne i s druge strane granice".Na konstataciju novinarke da je hrvatska ministarka spoljnih i evropskih poslova Marija Pejčinović-Burić rekla da "Hrvatska u ministarstvu ima ljude koji prate taj proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji" i pitanje "da li je zadovoljna kako se to radi", Grabar-Kitarovićeva je rekla da će "poglavlja 23 i 24 ostati jako dugo otvorena"."Sigurno će biti potrebne godine dok Srbija ne ispuni uslove. Tu je i pitanje statusa manjina i tako dalje. Ja razumem da je samoj Evropskoj uniji to jedan od prioriteta, rešavanje pitanja između Beograda i Prištine, odnosno Srbije i Kosova, pa čak i zbog činjenice da nekoliko evropskih država još uvek nije priznalo nezavisnost Kosova i da bi rešenje tog pitanja zapravo uslovljavalo i rešenje nekakvog spora u okvirima same Evropske unije", kazala je hrvatska predsednica.Ona je ocenila da "to jeste bitno za stabilnost celokupnog prostora, ali ne treba zanemariti druga otvorena pitanja"."Hrvatska mora da istraje na sopstvenim nacionalnim interesima. Ja verujem u evropski projekt, isto tako sam uvereni transatlanticista, dakle verujem u NATO, ali pre svega moramo da vodimo računa, izvršavamo, borimo se za hrvatske suverene nacionalne interese, da koristimo apsolutno svaki forum i činjenicu da smo sada članica Evropske unije kako bi se rešila preostala otvorena pitanja na korist naših državljana", zaklljučila je Grabar-Kitarovićeva.