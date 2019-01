Tanjug | 26. januar 2019. 20:02 |

Čestitam i Skoplju i Atini na Prespanskom sporazumu, ali naši problemi u odnosima sa Prištinom su stostruko teži i ta pitanja ne treba poistovećivati, istakao je večeras predsednik Aleksandar Vučić."Ne mešamo se u unutrašnja pitanja drugih zemalja. Srbija čestita i jednima i drugima i bićemo jedna od prvih zemalja koja će našeg južnog sušeda priznati pod novim imenom. Želimo najbolje moguće odnose sa obe zemlje i još jednom čestitam i Ciprasu i Zaevu", rekao je Vučić novinarima u Novom Sadu.On međutim, ističe da to pitanje ne treba poistovećivati sa pitanjem Kosova."Tu se radilo samo o imenu. Naši problemi u odnosima sa Prištinom su stostruko teži i ljudi to treba da razumeju", kaže on, posebno misleći na Evropljane koji misle "sad smo rešili jedan problem", pa sad ostaje samo Kosovo.Želimo da rešimo to pitanje, ali ona se ne smeju poistovećivati, jer se dramatično razlikuju i po težini i po posledicama koje imaju, ističe Vučić."Politika Srbije i ono što nama donosi najviše dobra i nade jeste politika regionalne stabilnosti, otvorenih garnica, jer se u ekonomskom smislu nikog ne plašimo. Prvi put smo prešli BiH po platama u januaru, a i po penzijama, i ta će razlika biti sve veća i prilagođavaćemo se onima koji imaju veće plate i penzije i nadam se ćemo ih preteći ako se ovako nastavi", rekao je on.Ako se ovako nastavi imaćemo čime da obradujemo i zaposlene u javnom sektoru i penzionere do kraja godine, zaključio je Vučić.Vreme je da počnemo da razmišljamo o ljudima, čuvajući svoje interese i dobijajući najviše što je moguće, poručio je večeras predsednik Aleksandar Vučić i dodao da se varaju svi koji misle da je moguće zadržati zamrznuti konflikt na Kosovu i Metohiji."Žalostan sam ako ljudi neće to da razumeju, ali ja to ne mogu da promenim, kao što neću da menjam politiku koja je racionalna, ozbiljna i odgovorna i koja je donosila dobre rezultate Srbiji", rekao je Vučić.On je to rekao odgovarajući na pitanje koji kompromis Beograda i Prištine bi bio prihvatljiv Nemačkoj, koja ceni naš pokušaj da kompromis postignemo, ako je već priznala Kosovo u postojećim granicama.Predsednik je podsetio da je ne samo Nemačka, već da su 22 od 27 članica EU već priznale nezavisnost Kosova u granicama naše južne pokrajine.„Nekada se toga retko setimo, zato što nekada bi da zaboravimo na svet, a onda bismo 20 minuta kasnije da budemo deo sveta, a neretko bežimo od stvarnosti. Verujem da će Nemačka voditi računa, ne samo o dijalogu, već I postizanju kompromisnog rešenja. Da li ćemo uspeti u tome ostaje da se vidi“, objasnio je on.Vučić je rekao da se trudio i pokušavao svih godina, vodeći računa i o omladini, da sačuva mir i stabilnost, da ukaže da nije moguće zadržati zamrznuti konflikt."Postoje interesi i drugih strana, interesi Albanaca, ali i mnogih velikih sila koje ne žele rešavanje problema. Postoje oni koji kažu da žele konačno sopstvenu državu i da su spremni da plate cenu kolika god bila. Pitam građane Srbije: koliku cenu smo spremni da platimo? Koliko smo platili već u prošlosti zbog pogrešne politike. Vreme je da počnemo da razmišljamo o ljudima, naravno čuvajući svoje interese i dobijajući najviše što je moguće", poručio je on.