Tanjug | 25. januar 2019. 13:51 |

U Evropskoj uniji danas kažu da se vide znaci preispitivanja u Prištini i da se u narednom periodu očekuje promena kada je reč o taksama uvedenim na robu iz Srbije i BiH.”Pritisak se nastavlja u cilju ukidanja tarifa”, kaže Dejvid Kulen zadužen za Kosovo u Evropskoj komisiji.Na pitanje Tanjuga kako se u Briselu vidi najava prištinske strane da bi takse na robu iz Srbije mogle biti suspendovane ukoliko se obezbedi ”brzi format razgovora” o postizanju konačnog sporazuma između Beograda i Prištine, evropske diplomate napominju da je EU ”spremna da radi onoliko brzo koliko se Beograd i Priština dogovore”.Istovremeno u Evropskoj komisiji napominju da su angažovani na dnevnoj osnovi kako bi se rešilo pitanje tarifa koje ”limitiraju sve drugo”.U tom kontektu u Briselu vide i misiju komesara Hana koji nudi pristup brzog rešavanja ”trgovinskih zabrinutosti” Beograda i Prištine, odnosno olakšavanja izvoza sa Kosova na šta se prištinska strana između ostalog žalilaIstovremeno u EU su svesni i da su tarife na robu iz Srbije i BiH ”politička mera” i način vlasti u Prištini da odgovori na ono što vidi kao ”provokaciju i agresivno ponašanje Srbije”. Poslednjih dana Evropska komisija i Evropska služba za spoljne poslove su pored medijskih zahteva dobili i zahteve zvaničnika Evropskog parlamenta da odgovore na pitanje šta EU radi kako bi pojačala pritisak na Prištinu i rešila pitanje carinskih tarifa koje su praktično blokirale dijalog Beograda i Prištine, ali i uzdrmale odnose Brisela i prištinskih vlasti.”Svi mislimo da su tarife potpuno neprihvatljive, ali one su i dalje tu. Šta mi kao EU radimo? Toliko toga samo uradili za Kosovo, zar ne treba da očekujemo od njih bar da poslušaju naš savet”, zapitao je predsednik Spoljnopolitičkog odbora Evrospkog paralmeta Dejvid Mekalister.Još oštriji je bio dugogodišnji šef parlamentarnog Odbora za Zapadni Balkan Eduard Kukan koji je ocenio da u EU nema nikoga ko može Prištini da ”lupi šakom o sto” bilo da je reč o tarifama ili transformaciji koosvske vojske. Kukan je tokom debate o Kosovu pozvao EU na ”više rada, a manje filozofiranja”.”Fedrika Mogerini i komesar Han i Malmstrom ne udaraju šakom o sto, ali na sve načine su jasno stavili na znanje šta EU misli o tim tarifama. Proces traje dugo, ali verujem da su nas čuli. Vidimo inicijalne znakove preispitivanja i nadam se skoroj promeni”, odgovorila je saradnica Federika Mogerini Ana Marija Bura.EU kao posrednik u dijalogu Beograda i Prištine kaže da želi da se nastave razgovori i dođe do finalnog rešenja u sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa dve strane.I šefica EU diplomatije Federika Mogerini i komesar za pregovore o pristupanju Johanes Han smatraju da još ima vremena da se iskoristi ”momentum” koji bi doveo do konačnog rešenja tokom madata ove Komisiji koji ističe u novembru ove godine.