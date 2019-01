Beta | 25. januar 2019. 13:03 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u Davosu da Hrvatska i Srbija moraju da imaju mnogo bolje odnose ukoliko žele da opstanu, a da ceo region mora da prestane da razmišlja o prošlosti i da se okrene budućnosti."Ono što ne ide sjajno, zbog čega nisam srećan, to su politički odnosi u regionu", rekao je Vučić za Hrvatsku radioteleviziju (HRT) i agenciju Hina na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu."Tu uvek ima bezbroj problema, viška prošlosti i manjka razmišljanja o budućnosti, ali je to valjda karakteristika svih nas i to je ono što ćemo morati da menjamo", rekao je Vučić koji je danas ; učestvovao na panelu o Zapadnom Balkanu s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem s kojim je i neformalno popričao. Vučić je ocenio da su ekonomski odnosi puno bolji od političkog stanja u regionu."Ja mislim da Srbi i Hrvati kao narodi, ne samo srpska i hrvatska država, bez obzira na emocije koje nisu uvek dobre, moraju imati puno bolje odnose ukoliko želimo opstati, jedni i drugi", kazao je.PROČITAJTE JOŠ -Naglasio je da obe zemlje imaju užasnu demografiju i da se jako puno građana iseljava. "Ako želimo opstati moraćemo zajedno da radimo, moraćemo da se približimo i to će se dogoditi", rekao je Vučić.Dodao je da će Hrvati i Srbi naći puteve saradnje kada počnu manje da razmišljaju kako da "zabiju nož u leđa jedni drugima" i više se okrenu budućnosti. "Ja u to apsolutno verujem i ne zato što to govorim pred vama, to govorim svaki dan i u Beogradu", dodao je.Hina dodaje da su za Srbiju odnosi Beograda i Prištine goruće pritanje i da je Vučić naglasio da je kosovsko uvođenje carina na robu iz Srbije suprotno svim evropskim normama.Kazao da je su mu u Davosu svi važni evropski i svetski akteri rekli da su ;protiv tih taksi. "Da budem iskren, to je samo dodatni problem jer se onda pitam kako te takse opstaju", dodao je.Među drugim problemima Vučić je spomenuo i novu inicijativu Stranke demorkatske akcije (SDA) da oceni ustavnost naziva Republike Srpske. "To je dejtonska kategorija, to je ustavna kategorija BiH i ne mogu to raditi i očekivati podršku sveta", rekao je Vučić u Davosu za Hinu i HRT.