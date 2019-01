Tanjug | 25. januar 2019. 10:24 > 10:41 | Komentara: 0

: Predsednik Srbije: Inicijativa SDA neodgovoran potez

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je novinarima da su mnogi zvaničnici u Davosu, na različitim forumima, osudili najavu pokušaja ukidanja imena Republike Srbije."Moram da kažem da sam se iznenadio da su mnogi zvaničnici, na različitim forumima ovde u Davosu, osudili pokušaj ukidanja ili najavu pokušaja ukidanja imena RS. Po prvi put se dešava, tako da što se takvih poruka tiče nisam nezadovoljan", rekao je Vučić novinarima.Regionalna politika Srbije, posebno otvaranje granica za slobodan protok ljudi, robe i kapitala dodatno je osnažena u Davosu, gde je, kako je jutros preneo predsednik Aleksandar Vučić, predstavnik Svetske banke izneo podatak da kamioni u našem regionu izgube 3.000 godina čekajući na granicama."Naš cilj je da granice budu otvorene sa svima, jer će na taj način biti omogućen slobodan protok robe, kapitala, usluga i ljudi", rekao je srpski predsednik u direktnom uključenju u program Pink televizije.Što se Srbije tiče, kaže, veruje da je naša zemlja i u političkom i u ekonomskom aspektu valjano predstavljena u Davosu, gde je, inače, izuzetno veliki broj ljudi, koji kreiraju političke i ekonomske procese u svetu.Vučić je dodao i da su mnogi u Davosu osudili uvođenje taksi na srpsku robu, jer je to pogrešan način rešavanja problema."Svi su osudili taj čin, kao i pokušaj ukidanja imena Republike Srpske", rekao je predsednik Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić iskazao je danas rezervu prema signalima iz Prištine o mogućem ukidanju taksi od sto odsto na proizvode iz centralne Srbije."Ne verujem da će lako da ukidaju takse, ali se nadam da hoće", rekao je Vučić novinarima u Davosu.On je rekao da je pritisak iz međunarodne zajednice u tom pravcu sve veći, ali i podsetio da je Priština mnogo puta do sada pokazala da se ne drži dogovora, te da ga je iskustvo naučilo da se albanskim zvaničnicima ne može verovati.Dešavalo se, kaže, da se postigne nekakav dogovor sa Prištinom, koji oni vrlo brzo prekrše i da je pitanje kome može da veruje."Sedite u petak i nešto se dogovorite, u ponedeljak se dogodi nešto sasvim suprotno. U petak smo sedeli sa prištinskom delegacijom, a u ponedeljak su hapsili Marka Đurića. Onda se pitate kome možete da verujete", rekao je Vučić.Komentarišući izjavu Hašima Tačija da mlađim generacijama duguje sporazum sa Srbijom, Vučić je rekao da prištinski zvaničnici imaju lepe poruke pred svetom, a da u Prištini imaju sasvim drugačiju priču."To su njihove igre. Svi mi dugujemo mlađim generacijama koje dolaze mir i rat nas nigde neće odvesti, ali treba to da kaže i svom stranačkom kolegi Kadriju Veseljiju", rekao je Vučić i istakao da se Beograd zalaže za mir i za nastavak razgovora.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na svečanoj večeri u Davosu, kojoj je prisustvovao, Srbija predstavljena na najbolji način, posebno zahvaljujući austrijskom kancelaru Sebastijanu Kurcu, koji je predočio konstruktivnu politiku Srbije u regionalnim okvirima i ekonomske reforme, koje je naša zemlja sprovela.Vučić je rekao da je večeru za najmoćnije ljude planete, predsednike vlada, država, prinčeve, ljude koji kreiraju i sprovode politike u svetu priredio predsednik Svetskog ekonomskog foruma Berge Brende."Bio je to jedan od najvažnijih sastanaka sa najvažnijim ljudima sa kojima sam ikada bio", rekao je Vučić novinarima, govoreći o značaju neformalne, a učinkovite diplomatije kakvu predstavlja događaj tog tipa. "Ne znam čime smo mi zaslužili učešće. Veoma interesantna večera, na kojoj smo mnogo toga mogli da naučimo, da vidimo kojim putem se svet kreće i da predstavimo Srbiju na najbolji način", rekao je on.Kaže da je učinjeno sve da se naša zemlja predstavi na dobar način, ali je posebno zahvalan Sebastijanu Kurcu, koji je veoma biranim rečima govorio o Srbiji, hvalio nase ponašanje u regionalnim okvirima i ekonomske reforme koje smo postigli. "I neki ljudi iz Izraela su to činili na najbolji mogući način i ja sam im na tome zahvalan", dodao je.Predsednik je istakao da je posebno srećan što je Srbija "na takvom nivou bila predstavljena pred ljudima koji učestvuju u oblikovanju sveta". Bilo je, kaže, naporno ali je zadovoljan, a čuje, kaže, da ima važnih vesti u zemlji, ili da "može da ih bude, tako da treba da se vraćamo i da rešavamo probleme u zemlji".