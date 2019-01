Tanjug | 25. januar 2019. 09:30 > 10:31 |

BEOGRAD - Predsednik tzv. Kosova Hašim Tači izjavio je da odluku o taksi od 100 odsto za proizvode koji dolaze iz centalne Srbije i Bosne i Hercegovine, nosioci vlasti u Prištini sada ne bi trebalo da zloupotrebljavaju.On je, u izjavi za televiziju "Klan Kosova", rekao da je odluka o taksi bila "ispravna i iskrena", ali da, kako je precizirao, "tri-četiri nosioca vlade" ne treba da je zloupotrebljavaju za druge interese, koji idu na štetu interesa tzv. Kosova."Pitanje o suspenziji takse od 100 odsto treba da bude nešto o čemu će se diskutovati između vlade Kosova i vlasti Evropske unije. Nadam se da će se ova situacija prevazići u bliskoj budućnosti kako Kosovo ne bi bilo percipirano kao prepreka za nastavak dijaloga i kao zemlja koja ne poštuje pravila dijaloga i pregovora", rekao je Tači.PROČITAJTE JOŠ -On je, takođe, rekao da se nada da će se postojeći "čvrst stav" prištinske vlade prevazići u bliskoj budućnosti i da će ljudi "gledati u budućnost". Tači smatra da je "Srbija je zaslužila takvu taksu", i dodaje da je to bio zahtev zamenika premijera Envera Hodžaja i predsednika Skupštine Kadrija Veseljija, a oni su predložili premijeru Ramušu Haradinaju da se donese takva odluka, ali da sada to pitanje ne treba da zloupotrebljavaju "tri-četiri nosioca vlade".On kaže da to kada će se ukinuti taksa, nije njegova odluka, ali dodaje da će poštovati odluku vlade. "Cenim angažovanje Veseljija i Haradinaja u vezi sa sastankom koji su imali sa ambasadorom (SAD Filipom) Kosnetom. Takođe, i u vezi sa sastancima koje su imali sa vlastima EU", rekao je Tači.Avni Arifi, šef kabineta premijera tzv. Kosova Ramuša Haradinaja, izjavio je da o taksama na uvoz robe iz centralne Srbije ne odlučuje predsednik tzv. Kosova Hašim Tači, već - vlada, prenosi prištinski list "Ekspres".Prema Arifijevim rečima, ovlašćenja su podeljena, a vlada će ostati pri svom stavu s tim u vezi. "Nema promene u stavu vlade. Na Kosovu odlučuje vlada, a ne predsednik", rekao je Arifi.On je time odgovorio na pitanje da prokomentariše izjavu komesara EU za proširenje Johanesa Hana da je o tome razgovarao sa Tačijem i da očekuje pozitivne reakcije, napominje kosovski list.