Tanjug | 24. januar 2019. 16:52 |

Vlada tzv. Kosova je odlučila da započne pripreme za privatizaciju "Kosovo Telekoma", sa međunarodnim kompanijama koje su već zainteresovane za njegovu kupovinu, prenosti portal "Priština Insajt".Ovo je treći pokušaj vlade u Prištini da privatizuje srpsku kompaniju, nakon dva prethodna neuspela pokušaja 2011. i 2013. godine.Kosovski ministar ekonomije i razvoja Valdrin Ljuka je, u objavi na svom Fejsbuk nalogu, napisao da je zatražio od Evropske banke za obnovu i razvoj da bude uključena u proces privatizacije "Kosovo Telekoma", koji bi uključivao pomoć EBRD-a kosovskoj vladi u restrukturiranju kompanije kako bi poboljšala svoje performanse."Svima sam jasno stavio do znanja da je pre bilo kakve odluke o privatizaciji prioritet poboljšanje performansi i prakse u preduzeću“, naveo je Ljuka.Dodao je da njegov zahtev EBRD-u ima za cilj da obezbedi tehničku pomoć u fazi restrukturiranja i reorganizacije tog preduzeća, te da vlada predviđa privatizaciju kosovske telekomunikacione uprave.Prema njegovim rečima, EBRD je pozitivno odgovorila i izrazila spremnost da pruži tehničku pomoć u fazi restrukturiranja, putem zajma do 25 miliona evra izradom nacrta dokumenta o koracima koje kosovske vlasti treba da preduzmu da dođe do privatizacije te kompanije.Portal "Priština insajt" dalje navodi da su četiri međunarodne kompanije zainteresovane za kupovinu "Kosovo Telekoma" i da su podnele zahtev Ministarstvu za ekonomski razvoj za privatizaciju tog preduzeća."Kompanije kao što su A1 Telekom Austrija, Orandž, Rokvej kapital iz grupe PFF i "Artiljeri uan" iskazale su interes za privatizaciju ''Kosovo Telekoma", saopšteno je iz kosovoskog Ministarstva za ekonomski razvoj, navodi se u tekstu.