Poslanik Srpske radikalne stranke (SRS) Aleksandar Šešelj apelovao je danas na Savet Evrope da pozove na smirivanje situacije između Rusije i Ukrajine po pitanju Krima i ocenio da su to poluostrvo i luka Sevastopolj delovi Rusije, što treba da bude jasno svima."Svaka zemlja ima pravo da zaštiti svoje teritorijalne vode i da reaguje na ugrozavanje svoje teritorije. Provokacija u Kerčkom prolazu je samo deo predizborne kampanje za predsednika Ukrajine. To je jedan pogranični incident. I zbog toga je uvedeno ratno stanje u Ukrajini. A ratno stanje nije uvedeno kada je počeo ustanak u Donbasu. To pokazuje da je ovo kampanja. I ova rezolucija, koju ćete danas doneti, deo je te kampanje", rekao je Šešelj četvrtog dana zasedanja Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope.