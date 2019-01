Tanjug | 24. januar 2019. 11:26 |

PRIŠTINA - Član Alijanse za budućnost Kosova Beke Beriša optužio je Beograd da je prehrambenim proizvodima trovao Albance na kosovskoj teritoriji i da je to, između ostalih, jedan od razloga za uvođenje taksi na srpsku robu.Beriša je, kako je javila televizija „Kljan Kosova", govoreći o zahtevu SAD da Priština ukine meru o nametnutim taksama, kazao da je zapravo Srbija prva koja to treba da uradi.„Srbija je na potezu" da pokaže gde se nalaze nestala lica i da je odgovorna za, kako je rekao, „trovanje Kosovara hranom".„Da bismo ukinuli porez, prvo moramo da znamo gde su nestali ljudi, i ko nas je trovao hranom", kazao je Beriša, koji tvrdi da se „radi o nekim namernicama koje su za posledicu imale sumnjive smrti".Tvrdi i da za te „sumnjive smrti" nije bilo drugih uzroka osim hrane. Izjavio je i da vlada nije promenila i neće promeniti stav o nametnutim taksama i dodao da je ovu meru Priština donela da bi pokazala autoritet, te da je to trebalo da urade i prethodne vlade od završetka sukoba na Kosovu, preneo je Tanjug.„Ali u proteklih 20 godina očito nije bilo ni znanja ni sposobnosti da se takva odluka donese. Zato mi moramo da budemo donosioci odluka i da radimo svoj posao", rekao je Beriša iz stranke čiji je lider Ramuš Haradinaj.