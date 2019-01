Tanjug | 24. januar 2019. 10:02 |

BEOGRAD - Predsednik Odbora za KiM Skupštine Srbije Milovan Drecun smatra da će dodatne takse na KiM na robu iz centralne Srbije biti ukinute i ocenjuje da premijer privremenih insititucija u Prištini Ramuš Haradinaj sada pokušava da postupi u skladu sa željama SAD, a da se "ne obruka".Na pitanje da li je Haradinaj, koji je rekao da će takse biti ukinute kada Beograd prizna kosovsku nezavisnost, toliko jak da uspeva da se odupre zahtevima evropskih i svetskih zvaničnika, Drecun je rekao da "naravno da nije", da zna granicu do koje može da ide, ali da pokušava da ušićari što je više moguće sada, u fazi priprema za eventualne izbore na KiM."Želi da se predstavi radikalnijem biračkom telu kao neko ko je nepopustiv, na koga ni Amerikanci ne mogu da utiču, kao neko ko se nikoga ne plaši. To mu je ona šumska teroristička filozofija, ali dolazi do granice da postupi kako SAD smatraju da treba i sada traži izlaz iz te situacije da se ne obruka. Mislim da će takse biti ukinute", rekao je Drecun gostujući na Pinku.PROČITAJTE JOŠ -Upitan da promentariše to što je šef kabineta Haradinaja, Avni Arifi, rekao da bi vlada u Prištini mogla da privremeno suspenduje takse na srpsku robu, Drecun je rekao da privremeno u tom kontekstu znači dok traju razgovori, odnosno da bi takse bile suspendovane do eventualnog postizanja sporazuma."Bitno da ih nema, a kako će da se pravdaju pred sopstvenom javnošću za tu užasno tešku odluku koja je nanela štetu srpskom narodu, njegovom opstanku i državi Srbiji, to je njihova stvar. Mi samo želimo da vidimo ukidanje taksi, da ih nema, da bismo mogli da nastavimo razgovore", poručio je Drecun.On smatra da je od presudnog značaja uloga SAD i to što američki predsednik Donald Tramp ličnom inicijativom daje težinu onome što Amerikanci žele da se uradi."Oni žele da se nastave razgovori i da se postigne eventualno dogovor o konačnom statusu KiM. Mislim da je to naš interes jer bi, u protivnom, alterativa tome bilo ono što Edi Rama govori. Toga moramo da budemo svesni. Nemojte da sumnjate da bi se Kosovo i Albanija ujedinili danas kad ne bi bilo nekih drugih prepreka", rekao je Drecun, dodajući da bi Albanci mogli da opravdanje za takav potez nađu u navodnom nekonstruktivnom ponašanju Srbije.On je dodao da Srbija želi da se postigne rešenje i dođe do dogovora sa Albancima o tome kako će dva naroda živeti u budućnosti i kakav će biti status naše južne pokrajine. "Nismo mi jača strana na KiM, oni su jača strana. Mi sada moramo da vidimo kako ćemo da se dogovorimo sa njima da zaštitimo srpski narod da bi opstao na KiM, da zaštitimo naše interese u uslovima kada nam se na trenutak otvorio prostor od strane Vašingtona da možemo da postignenemo neki dogovor da ne bismo bili potpuni gubitnici. Taj prostor će se zatvoriti ako ga ne iskoristimo", poručio je Drecun.