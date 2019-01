Agencije | 23. januar 2019. 18:33 | Komentara: 0

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da izjava šefa kabineta kosovskog premijera Avnija Arifija, da bi prištinske vlasti mogla privremeno da suspenduje takse na srpsku robu, prevedeno na "običan jezik" znači - ukidanje taksi.

Dačić je rekao da je Priština došla u situaciju da je verovatno svesna da svako dalje poigravanje sa tom temom može da ostavi teške posledice po njihove odnose sa SAD.

U tom smislu, on je pomenuo da je Ramuš Haradinaj pre godinu dana rekao da Kosovo nema svoju spoljnu politiku, već spoljnu politiku SAD.

"Sada dolazimo u jednu čudnu situaciju, a to je da drugi put za vreme mandata Ramuša Haradinaja, Amerika mu ne izdaje vizu. Prvi put je bilo kada je hteo da donese zakon o ukidanju sudu za OVK, a sad su mu uskratili vizu za Molitveni doručak zbog taksi", rekao je Dačić za TV Prva.

Priština, prema njegovim rečima, ukidanje obrazlaže kao privremenu suspenziju i veruje da će do ukidanja i doći.

Dačić je ponovio da Srbija neće nastaviti dijalog ukoliko takse ne budu stavljene van snage.

"Kako će oni sad to da obrazlože za svoju unutrašnju javnost, to je drugo pitanje. Videli ste da su se glavni akteri političkog života na KIM izjasnili o tome da treba poslušati stav SAD. Došli smo na ono što smo mi od početka govorili, a to je da ukoliko neko ne izvrši pritisak, a to su pre svega SAD, da ukidanja taksi neće ni biti. Naravno, ne znači da će to tako i da bude", rekao je Dačić.

Na pitanje da li je to signal američkog predsednika Donalda Trampa da se rešavanje pitanja Kosova preseli u UN, šesf diplomatije kaže da to ne znači da će se ići na promenu formata i navodi da su oni videli spremnost Srbije i ne žele da Kosovo bude prepreka pronalaženju kompromisa.

"Ne da se sada promeni format dijaloga, nego eventualno ako se približe stavovi, ako se vidi da do tog dogovora može da dođe, da se onda u tome na kraju svakako Savet bezbednosti mora uključiti, jer taj dogovor bi mora da prati određen odluke UN", istakao je Dačić.

DAČIĆ: DIJALOG ZASTAO PRE NEGO ŠTO SU PRINCIPI ZA RAZGOVORE UTVRĐENI

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da ne može do detalja da kaže šta je srpski plan u dijalogu Beograda i Prištine za rešavanje kosovskog problema.

"Predsednik (Srbije Aleksandar) Vučić je izneo principe na osnovu kojih bi trebalo da se razgovara (sa Prištinom), ali čim je ta ideja došla u javnost, nekako se zastalo sa dijalogom", rekao je Dačić za televiziju Prva.

On je rekao da ta ideja podrazumeva da bude pronađeno neko kompromisno rešenje, da se "napravi neko utvrđivanje linije odvajanja", i dodao da dijalog Beograda i Prištine nikad nije vođen u detalje.