Predsednik Vučić je ranije najavio da će na ovom 15. po redu susretu sa Merkelovom razgovarati o tome kako da nam pomogne u vezi sa kvotama EU za čelik, Kosovu i Metohiji i ekonomiji.



- Za mene je najvažniji susret sa Angelom Merkel. Za našu zemlju je to najvažniji susret. Naš susret je bio prijatan, mnogo susreta smo imali i uvek je bila blagonaklona prema našoj zemlji. Danas je takođe imala prijateljski ton prema Srbiji - rekao je Vučić.Kako je rekao, najviše su pričali o odnosu Beograda i Prištine.- Nema sumnje da je Nemačka zemlja koja je snažno protiv urušavanja normalnih trgovinskih odnosa. Sloboda protoka robe, usluga i kapitala ljudi je nešto na čemu Nemačka zasniva svoju politiku - rekao je Vučić.Vučić je rekao da su razgovarali o mogućim rešenjima, kao i o nastavku dijaloga sa Prištinom.Odgovarajući na pitanje da li će Angela Merkel doći u Srbiju, Vučić kaže sledeće:- Merkel brine o nama i stalo joj je do Srbije, verujem da će doći u Srbiju. Rekla je da sam dobrodošao u Berlin. Razgovarali smo o našem evropskom putu - kazao je Vučić.

VUČIĆ ZAMOLIO "RIO TINTO" DA UBRZA PROJEKAT "JADAR"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je da su ga predstavnici kompanije "Rio Tinto" tokom razgovora u Davosu obavestili da se dobro realizuje projekat "Jadar", na kojem rade u Srbiji, a da ih je on zamolio da nastave i ubrzaju radove, jer je to od ogromnog značaja za našu zemlju.

Vučić je istakao da procene pokazuju da bi od 2024. godine, kada se, inače, očekuje početak prozivodnje u rudniku jadarita, u zapadnoj Srbiji mogao da radi veliki broj ljudi.

"Ako budu napravili partnerski odnos sa Kinom, to bi značilo da se u našoj zemlji napravi fabrika za proizvodnju autobusa i drugih vozila na električni pogon. Onda je Srbija u ogromnoj komparativnoj prednosti u odnosu na sve druge, i to je za nas važno", podvukao je predsednik.

Predstavnici "Rio Tinta" pojasnili su mu, ističe, da je njima lako da urade rudarski deo posla, ali da im onda, da bi odvojili litijum iz kamena, ostaje čak 26 koraka potrebnih za taj proces.

"To je tehnološki vrlo komplikovan proces, ali ja sam ih zamolio da rade na tome, da ubrzavaju sve i da veruju da će to biti od ogromnog značaja", rekao je Vučić i dodao da ta britansko-australijska kompanija radi i sa japanskim i sa kineskim partnerima.

Projekat "Jadar“ koji Rio Tinto razvija u Srbiji obuhvata jedno od najznacajnijih svetskih ležišta litijum-borata.

Osvrnuo se i na takse na čelik i podsetio da su predstavnici Srbije juče razgovarali sa kineskim vlasnicima Železare u Smederevu, te da veruje da će oni ostati i opstati u Srbiji, jer bi njihov odlazak iz Smedereva bio strašan udarac za nas.

"Zato ćutimo i ne podizemo glas do tih razmera, već i verujemo da će EU, i kroz reči Žan Klod Junkera, svoje obaveze ispuniti i pokazati poštovanje prema Srbiji", rekao je Vučić.

MERKEL VUČIĆU: KAD GOD ŽELIŠ U BERLIN, DOBRODOŠAO SI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da ga je kancelarka Angela Merkel pozvala da ponovo poseti Berlin, "kad god želi", te izrazio nadu da će ona uskoro posetiti Srbiju.

"Moramo još mnogo stvari da uradimo pre kraja njenog i mog mandata. Velika bi mi čast bila i mislim da bismo time jednu značajnu eru obeležili, ukoliko bi došla u Srbiju. Verujem da ćemo imati uspeha u tome", rekao je Vučić.

Vučić je kazao da mu je Merkel na današnjem sastanku rekla - "zašto me ne zoveš češće", ali da on smatra neumesnim da na taj način dosađuje kancelarki ili bilo kome.

"Nikada to ne radim. Ona je tražila i ovde susret i hvala joj na tome", rekao je Vučić i dodao da to što je ona tražila susret pokazuje koliko brine i koliko joj je stalo do Srbije.

Vučić je kazao da je čovek koji zna šta je njegov posao - da brine o stabilnosti zemlje i da čuva Srbiju. "Verujem da će doći u Srbiju, a ona je rekla - ''kad god želiš u Berlin, dobrodošao si''", dodao je Vučić.

Vučić je rekao da je sa Merkelovom razgovarao i o bilateralnim odnosima, Kosovu i našem evropskom putu. Od nje je, kako kaže, čuo i kako vidi budućnost EU - u snažnom savezu Francuske i Nemačke, uključujući i vojnu saradnju.

"Njena vizija Evrope - da je Ahenski sporazum nastavak Jelisejskog sporazuma, vidi tu simbiozu Nemačke i Francuske, da EU mora da gradi svoju snagu, monetarnu stabilnost. Takođe je važno monetarno partnerstvo sa Japanom, koje stupa na snagu 1. februara", rekao je Vučić i dodao da se mnogo toga u svetu menja, a male zemlje to moraju da prate da bi našle svoje mesto u tom poromenjenom svetu.

Pošto je Merkelova govorila i o vojnoj saradnji u Evropi, on je dodao da kada se radi o našoj vojsci, da ističe našu vojnu neutralnost i navodi da će Srbija ove godine dobiti devet evropskih helikoptera i sedam ruskih.

"Situacija je danas mnogo bolja nego što je bila, načinjen je veliki napredak i ljudi mogu da se ponose. I tek će", uveren je predsednik Vučić.

SASTANAK SA HANOM: EU I SAD BRINE KINA, MI SMO KOLATERALNA ŠTETA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je sa evropskim komesarom za proširenje i susedsku politiku Johanesom Hanom razgovarao o kvotama za čelik, te ukazao da je Srbija kolateralna šteta činjenice da Evropa, kao i SAD, gledaju kako da zaustave prodor Kine.



"Odluka je doneta, nije idealna po nas. Ali, ja sam zahvalan Žan Klod Junkeru. Danas je u Srbiji objavljeno pismo koje mi je on uputio. I Ana (Brnabić) se mnogo borila. Dobili smo neke usmene garancije, ali... zašto nisu izuzeli nas, ako su izuzeli Norvešku, Lihtenštajn, Island, koje imaju isti SSP kao i mi...? Ako su izuzeli njih, mogli su i nas", rekao je Vučić.

Kako je istakao, nama znače i Junkerove garancije, koji je rekao da će odmah da reaguje ako kvote na bilo koji način budu ugrožavale srpsku ekonomiju.

"Juče smo imali sastanak sa kineskim partnerima. Nadam se da ćemo uspeti da sve to držimo pod kontrolom", rekao je Vučić.

Upitan šta mu je evropski komesar rekao na sastanku, kaže da Han govori da su to opšte mere.

Predsednik je ukazao da je suština da Evropa, kao i SAD, imaju veliki strah od Kine i gledaju kako da zaustave kineski prodor, a da smo mi tu kolateralna šteta, "ni krivi, ni dužni".Poručio je da su nam Kinezi prijatelji i da toga nećemo da se odričemo.

"Nije mi važno kakav pritisak može da bude od bilo koga, na bilo koji način. Oni su nam spasili Železaru, radnike u Smederevu, kao i Bor i borski rudnik i sve drugo", podvukao je Vučić.

Preneo je da je i nemačka kancelarka danas ocenila da Evropa zaostaje za Kinom, pa tek onda za SAD, u veštačkoj inteligenciji, čak i u digitalnoj platformi za podatke...

U veštačkoj inteligenciji, Kina je ispred svih, broj 1, a veštačka inteligencija je budućnost.

"To je budućnost. Kina vodi. Zato sve velike sile, SAD, Evropa, pokušavaju da je uspore, da budu veliki igrači, da izbiju na prvo mesto. To je igra velikih. Mi smo mali i gledamo da sačuvamo svoj interes", istakao je Vučić.

Vučić je, takođe, razgovarao sa predstavnicima kompanije "Rio Tinto", koja, inače, u Srbiji realizuje projekat "Jadar".

Prethodno, srpski predsednik sastao se sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, sa kojom je, kako je ranije najavio, razgovarao o tome može li i kako da pomogne Srbiji u vezi sa kvotama EU za čelik, o ekonomskim pitanjima generalno i, svakako, o Kosovu i Metohiji.To je bio njihov 15. susret do sada uključujući i vreme kada je bio premijer, a Vučić je rekao pred sam sastanak, da i pored toga, oseća tremu.

Iako je u CDU formalno predala liderstvo Anegret Kramp-Karenbauer, Merkelova i dalje, kao i njena stranka, čvrsto drži konce kako nemačke, tako i evropske politike.

"Zato što je reč o sobi koja je izuzetno odgovorna i ozbiljna, sa njom nema gluposti na koje su srpski političari navikli, pa su pokušavali da je šarmiraju i slično. Suviše je ona ozbiljna, morate dobro da se pripremite, da imate odgovore na sva pitanja, da dobro razumete šta Nemačka želi, da razumete šta Srbija želi", rekao je predsednik neposredno pre sastanka u Davosu.

Kako je rekao, uprkos ličnim garancijama predsednika EK Žan Klod Junkera, Srbija nije srećna suštinom odluke EU o čeliku i zbog toga će nastaviti da moli Merkelovu da nam pomogne.

"Moliću kancelarku da nam po tom pitanju pomogne", rekao je Vučić.

"Naravno, tu je i Kosovo i Metohija i ekonomija", rekao je Vučić i dodao da je Merkelovoj već zahvalan, jer pokazuje ozbiljnost i razume koliko politička situacija na Balkanu nije jednostavna. "Veoma važan sastanak", konstatovao je srpski predsednik.

PODRŠKA MERKELOVE SRBIJI OD NEPROCENLjIVOG ZNAČAJA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je u sredu veče na Tviteru fotografiju sa sastanka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

"Uvek je veliko zadovoljstvo razgovarati sa kancelarkom Merkel. Njeno iskustvo i mudri saveti, kao i podrška koju stalno pruža Srbiji su od neprocenjivog značaja za naš narod i našu zemlju", napisao je Vučić uz fotografiju.

VUČIĆ SA PREMIJEROM LUKSEMBURGA I NEMAČKIM MINISTROM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je večeras u Davosu sa premijerom Luksemburga Gzavijerom Betelom i ministrom zdravlja Nemačke Jensom Španom.

"Na marginama ekonomskog foruma u Davosu u prijateljskom razgovoru sa premijerom Luksemburga Gzavijeom Betelom i nemačkim ministrom zdravlja Jensom Španom", naveo je Vučić na svom tviteru i objavio fotografiju tog susreta.

HAN U DAVOSU RAZGOVARAO SA TAČIJEM O DIJALOGU SA BEOGRADOM



Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johanes Han razgovarao je danas sa predsednikom privremenih prištinskih institucija Hašimom Tačijem, koji se nalazi u Davosu.

"Razgovarali smo o evropskoj perspektivi Kosova i napretku u dijalogu sa Srbijom. U geopolitičkom i ekonomskom interesu EU je približavanje čitavog regiona Jugoistočne Evrope", napisao je Han na Tviteru i objavio fotografiju na kojoj se rukuje sa Tačijem.

U sredu i u četvrtak predsedniku Vučiću predstoje i drugi razgovori sa evropskim i svetskim zvaničnicima i predstavnicima biznisa.

Najavljen je i njegov susret sa predsednikom Evropske banke za obnovu i razvoj Sumantrom Čakrabartijem.