23. januar 2019.

BEOGRAD - Predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker obavestio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića da, u okviru predloženih zaštitnih mera na uvoz čelika u EU, uobičajeni trgovinski tokovi Srbije za tri kategorije proizvoda ne bi bili uopšte ili bar ne značajno pogođeni.Predsednik Vučić je Junkeru 10. januara poslao pismo u kojem mu je ukazao na moguće posledice koje bi zaštitne mere Evropske unije na uvoz pojedinih kategorija čelika prouzrokovale u Srbiji. Junker u odgovoru na Vučićevo pismo rekao i da klauzula o reviziji, koja je uvedena, nedvosmisleno "uključuje mogućnost prilagođavanja zaštitnih mera ukoliko one dovedu do štetnih efekata, poput rizika po stabilnost ili razvoj ekonomije prioritetnih trgovinskih partnera".Junker dalje navodi da se Evropska komisija na osnovu Vučićevog zahteva obavezala i da preispitata situaciju najkasnije do jula 2019. godine, navodi se u saopštenju Kancelarije za saradnju sa medijima predsednika Srbije. "Tokom ove provere biće razmatrani najnoviji podaci o uvozu (uključujući nivo uvoza za 2018. godinu), što može stvoriti mogućnost za promenu referentnog perioda.PROČITAJTE JOŠ -Verujem da cenite napore koje je Komisija uložila kako bi razmotrila zabrinutost koju je Srbije izrazila", rekao je Junker i dodao da će Komisija pažljivo pratiti razvoj situacije u okviru ustanovljenih zaštitnih mera i preduzeti odgovarajuće korake u cilju prilagođavanja mera, ukoliko to bude neophodno.Kako se navodi u pismu, na Junkerov zahtev članovi Komisije i njihove službe održali su brojne sastanke sa premijerkom Brnabić i njenim timom tokom proteklih meseci i ti sastanci su održani kako bi u potpunosti razumeli zabrinutost Vučića, a u cilju pronalaženja održivih rešenja i kako bi na njih odgovorili.Kako je rekao, tokom tih sastanaka, predstavnici Komisije su postavili pravne okvire koji se moraju poštovati i objasnili zašto veruju da predložene mere Evropske unije neće imati značajan uticaj na Srbiju."Naša je procena da u okviru predloženih zaštitnih mera na uvoz čelika uobičajeni trgovinski tokovi Srbije za tri kategorije proizvoda ne bi bili uopšte ili bar ne značajno pogođeni. U svakom slučaju, klauzula o reviziji koju smo uveli nedvosmisleno uključuje mogućnost prilagođavanja zaštitnih mera ukoliko one dovedu do štetnih efekata, kao što je rizik po stabilnost ili razvoj ekonomije prioritetnih trgovinskih partnera", napisao je Junker u pismu upućenom Vučiću.