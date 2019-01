D. Zečević / Agencije | 22. januar 2019. 14:43 > 16:36 |

Iako se očekivao da će današnji sastanak američkog ambasadora u Prištini Filipa Kosneta sa Ramušem Haradinajem, tzv. kosovskim premijerom, i i Kadrijem Veseljijem, predsednikom kosovske skupštine, rezultirati odlukom o ukidanju dodatnih taksi od sto odsto na robu iz centralne Srbije i Bih, prema nezvaničnim saznanjima „Novosti“ to se nije dogodilo. Niko od učesnika nije davao izjave po završetku sastanka.

Naime, prema nezvaničnim saznanjima, uprkos insistiranju američkog diplomate da Priština ukine takse od sto odsto uvedene 21. decembra prošle godine, kosovski premijer Ramuš Haradinaj ostao je pri stavu da takse ostaju do, kako je on isticao, „normalizacije odnosa Beograda i Prištine“ odnosno „pisanim garancijama da će sporazum rezultirati priznanjem jednostrano proglašene kosovske nezavisnosti”.

Uprkos tome što su čak i SAD početkom prethodne nedelje pismenim putem zatražile od Prištine da ukine takse a svoj zahtev čak uslovili daljom podrškom „transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga“, Haradinaj je ignorisao pomenuti zahtev koji je istakla i EU.

Inače, kako su preneli prištinski mediji na albanskom jeziku, tvrdi stav Haradinaja po pitanju taksi zapravo je posledica njegovog sukoba sa predsednikom Hašimom Tačijom, mada su se mogla čuti i mišljenja da je u pitanju zajednički dobro uigrani plan kosovskih zvaničnika da „primoraju“ zvanični Beograd da prizna Kosovo.

Iako su čak i albanski politički analitičari isticali prethodnih dana očekivanja da će se kosovski zvaničnici povinovati zahtevu SAD, to se očito nije dogodilo.

HARADINAJ: TAKSE NA PROIZVODE IZ SRBIJEMOGLE BI DA OSTANU ZAUVEK





Premijer privremenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj, izjavio je da bi nametnute takse na proizvode iz Srbije mogle ostati na snazi zauvek, ukoliko Beograd ne prizna kosovsku nezavisnost, preneo je prištinski portal Zeri.





Haradinaj je, nakon razgovora sa američkim ambasadorom Filipom Kosnetom, rekao da Priština želi da ukine takse jer je, kako je kazao, to cilj SAD.





Razgovarali smo o dijalogu sa Beogradom, razvoju događaja u vezi sa dijalogom, a u vezi sa taksama. Mi smo danas insistirali na postizanju sveobuhvatnog sporazuma o međusobnom priznavanju", rekao je Haradinaj na konferenciji za novinare.





Ambasador Kosnet se nije oglasio nakon razgovora sa Haradinajem i predsednikom parlamenta Kadrijem Veseljijem ranije danas u kosovskom parlamentu.





Veselji je nakon razgovora na fejsbuku napisao da će odluke pristinskih institucija u vezi sa taksama biti donete u interesu građana i u koordinaciji sa SAD i drugim međunarodnim partnerima.





"Kosovo je odlučno u tome da zauvek održi svoje strateško partnerstvo sa SAD i to se nikada se neće promeniti", napisao je još Veselji na svom Fejsbuku i dodao da su imali "veoma konstruktivan sastanak" i da su razgovarali o izazovima ove godine.

