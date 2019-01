Tanjug | 22. januar 2019. 12:00 |

PRIŠTINA - Ministar spoljnih poslova tzv. Kosova, Bedžet Pacoli, tvrdi da ima saznanja da Beograd obećava finansijsku i pomoć u oružju nekim manjim afričkim zemljama u zamenu za povlačenje priznanja kosovske nezavisnosti, piše prištinska Bota sot."Ono što sam ja saznao je da su neke manje i siromašnije države pale na takva obećanja", rekao je Pacoli.Pacoli je to izjavio nakon što je tokom jučerašnje posete Beogradu predsednika države Palau, Tomi Remenges, potvrdio da je njegova zemlja odlučila da suspenduje odluku o priznanju kosovske nezavisnosti do okončanja dijaloga.PROČITAJTE JOŠ - Palau suspendovao odluku o priznavanju Kosova; Vučić zahvalio predsedniku Tomasu Remengesou Inače, Palau je 13. država sveta koja je okrenula leđa Prištini, čime je broj država koje podržavaju jednostrano povučene poteze Prištine smanjen na ispod 100.Prethodno, to su učinile Madagaskar, Solomonska ostrva, Lesoto, Surinam, Grenada, Komora, Burundi, Dominika, Sao Tome i Principe, Liebrija, Gvineja Bisao, Papua Nova Gvineja.