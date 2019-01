Tanjug | 21. januar 2019. 10:41 | Komentara: 0

Premijer privremenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj, nije danas želeo da komentariše da li će porezi na srpske proizvode biti ukinuti ili će njegova vlada pasti, ako se to ne dogodi.Haradinaj, koji će se zajedno sa predsednikom parlamenta Kadri Veseljijem, sutra sastati sa američkim ambasadorom u Prištini Fiipom Kostnetom, je na insistiranje novinara da odgovori na to pitanje, rekao da će se "sneg jednom otopiti", preneo je prištinski Zeri onlajn.Haradinaj je to rekao tokom odavanja pošte bivšem kosovskom predsedniku Ibrahimu Rugovi, povodom 13-godišnjice njegove smrti.Ocenio je da prištinske institucije nastavljaju dobro da rade, na način kako je to, kako je ocenio, radio i Rugova, te dodao da će istorija pokazati."Ono što možemo reći je da smo stvorili mirnu državu, mirno Kosovo za sve njene građane", rekao je Haradinaj.Haradinaj i Veselji sastaće se sutra sa ambasadorom Kosnetom, nedeju dana nakon što je Stejt deprtment upozorio Prištinu da odmah ukine stotpostotno nametnute takse na robu iz Srbije i BiH, ili će u protivnom biti sankcionisana.Kao moguće sankcije navedeno je uskraćivanje podrške Kosovskim bezbednosnim snagama.