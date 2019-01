Tanjug | 20. januar 2019. 15:24 |

Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je danas da je ruski predsednik Vladimir Putin uputio veoma jasnu, i diplomatsku, i političku poruku da Rusija podržava svako rešenje (u vezi sa KiM) koje Srbija postigne."Dakle, ono što odgovara Srbiji, odgovaraće i Rusiji...I to je od velikog značaja za nas, da imamo podršku tako velike zemlje i njenog lidera", rekao je Vulin za Radio Beograd.Putin je, kaže, u toj poruci rekao da je Rezolucija 1244 i dalje na snazi i da, ukoliko neko misli da se može bez te rezolucije rešavati pitanje KiM, taj to radi na silu.On podseća da u Rezoluciji 1244 ima delova koji su pozitivni za Srbiju, ali i onih koji su teški.Naveo je i da je vrlo teško obrazlagati evropski put, zbog njihove politike dvostrukih standarda, a kao primer naveo takse koje je Priština uvela za proizvode iz centralne Srbije na koje je Evropa prvo ćutala, a potom "stidljivo reagovala"."Ne razumem zašto ne primeni pravila, zašto ne primeni ugovorne odredbe, odrednice koje su navedene u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju baš za ovakve slučajeve", kaže Vulin.Kako kaže, EU ima mogućnosti da reaguje na ozbiljniji način i kaže Prištini - sa ovakvim ponašanjem, vaša evropska perspektiva ne postoji."Ili će te sprovesti Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ili nikada nećete dobiti viznu liberalizaciju nikada nećtete postati deo Evropske unije, što to ne kažu, što se tako ne ponašaju, nego dođu i kažu - ukinite takse, ali fali mi iza tog zareza, fali mi nastavak, ili će se desiti to i to. Znate, nama se uvek kaže ako nešto ne uradite biće to i to", kaže Vulin.Primećuje i da cela Evropa ćuti dok se "pred našim očima pravi velika Albanija"."Ni jedne jedine reči. Možete samo zamisliti kako bi neko reagovao kad bi neko u Srbiji počeo da govori na taj način. Šta bi nam se desilo i kakve bismo pretnje vrlo, vrlo brzo dobili i šta bi nam se u krajnjoj liniji, ne samo pretenje i šta bi nam se desilo. Cela Evropa ćuti", kaže Vulin.Igranje sa velikom Albanijom je jako opasno, već je, kaže, uznemirala ceo Balkan, a može da uradi i mnogo mnogo gore stvari.Kada je reč o vojsci Kosova, Vulin smatra da nije pitanje čija je vojska jača, već je sporna namera."Vi nama pokazujete da se vi spremate za nekakav sukob, sukob koji mi ne želimo. Zašto to radite? Znači, sporna je namera i sporno je za koga se to pravi i protiv koga se pravi takva vojska i naravno Srbi ne treba nikad i ni na koji način da pristanu na ucene i postanu deo te formacije, jer svako ko uđe u tu formaciju mora da zna da će jednog dana biti upotrebljen protiv svoje braće, svojih komšija, svojih sunarodnika, ni protiv drugog", upozorava ministar.Odgovarajući na pitanje o vraćanju vojnog roka, Vulin ističe da je to vrlo kompleksna stvar i da nije samo reč o "analizi koliko će nam novca trebati i gde bi trebalo da otvorimo kasarnu, ili koliko novih uniformi treba da nabavimo"."To je i politička analiza, to je i ekonomska analiza, koliko će to koštati, da li zemlja to može da izdrži, koji su pozitivni efekti toga, koji su negativni efekti, naravno, to je dakle zaista veoma kompleksno i mi ćemo izaći pred predsednika Republike i vrhovnog komandanta, sa konkretnim činjenicama, a onda će se odluke doneti", kaže Vulin.Nije želeo da u vezi sa tim licitira datumima, navodeći da se na tome radi i kada političko rukovodstvo odluči da se opredeli o tome - opredeliće se.Vulin je poručio i da se Oluja, Jasenovac i martovski pogrom iz 2004. godine više nikada neće ponoviti.Istakao je da ne želi bilo kakvim komentarom da daje prostora za, kako je rekao, čuvenu rečenicu "da se obe strane uzdrže"."Mi nemamo čega da se uzdržavamo, neka svako razmišlja o sebi, nikom ne pretim, nikakvom silom ne pretimo, kao što ne preti predsednik Vučić, ali kao što je rekao - ovo se neće ponoviti", rekao je Vulin.On je istakao i da su bitka na Košarama i Paštrik bile namerno planski zanemarene.Sada se, kaže, to samopoštovanje nacije obnavlja i podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio spomenik jednom od heroja sa Košara Tibora Cernu."Te stvari se moraju obeležiti, ja i resorno ministarstvo ćemo sigurno raditi na tome, ja dok sam bio u Ministarstvu za rad i zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, pokrenuo sam jednu inicijativu u tom pravcu i siguran sam da će se ona uskoro i završiti", poručio je Vulin.