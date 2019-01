Tanjug | 20. januar 2019. 13:54 |

Predsednik privremenih vlasti u Prištini Hašim Tači smatra da su planovi o razmeni teritorija sa Srbijom najbolja mogućnost da se napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u."Sporazum bi doneo veću stabilnost i mir u regionu. Kosovu bi to omogućilo prijem u EU i NATO", rekao je Tači, koji je boravio u Beču, agenciji APA.On je istakao da neće biti nikakvih etničkih granica, već da će, kako je rekao, "dve zemlje" ostati multietničke.Prema njegovim rečima odgovarajući sporazum bi značio da između njih više nikada neće doći do rata."Građani bi živeli bolji život, jer bi sporazum poboljšao i ekonomsko stanje, došlo bi do stvaranja više radnih mesta i granice bi se otvorile", objasnio je Tači ističući da je uzor "evropski model".Šanse za postizanje uspešnog dogovora, prema njegovom mišljenju, su nikada bolje, jer EU i SAD podržavaju planove."Novina je da bi i Rusija bila spremna da podrži sporazum, koji bi dve strane prihvatile", tvrdi Tači.On je istakao da je zbog toga važno da se iskoristi aktuelni trenutak kako bi se postigao sporazum koji bi bio izbalansiran i uzeo u obzir interese obe strane."U prošlosti takva velika spremnost nije postojala. Ako ne budemo iskoristili ovu šansu onda će nas zbog toga naše stanovništvo narednih decenija kleti", ukazuje Tači.Sporazum, prema njegovim rečima, ne treba samo da iznova reguliše tok granice."Ne radi se samo specifično o razmeni teritorija, već i o mnogim drugim aspektima", objasnio je on.Tači kaže da sporazum treba da bude sveobuhvatni, koji treba da se bavi i drugim pitanjima kao što je i pitanje nestalih soba u ratu na prostoru bivše Jugoslavije.Sporazumom, takođe, treba regulisati i kulturno nasleđe Srba na Kosovu.Biće, kako najavljuje, i reči o ekonomskom razvoju, kao i o onim temama koje su i dalje otvorene između Prištine i Srbije."Sporazum treba konačno da reši problem i ne treba da bude samo privremena solucija", podvukao je on.Tači je odbacio optužbe da se zalaže za "veliku Albaniju"."Neće biti nikakve ''velike Albanije'', kao što neće biti ni ''velikog Kosova''. Umesto toga težimo ka integraciji regiona u evropski prostor", objasnio je on.Kada je reč o transformaciji Kosovskih bezbednosnih snaga u kosovsku vojsku, Tači je rekao da se radi o opravdanoj odluci suverene države."Odlučio sam na osnovu želje građana Kosova. Vojska je multietnička i treba zajedno sa drugim zemljama, kao i sa Srbijom i drugima u regionu da se bavi obezbeđenjem mira. Naša greška je bila što nam je trebalo previše vremena. To je odavno trebalo učiniti", smatra Tači.