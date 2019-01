Tanjug | 20. januar 2019. 09:45 > 10:46 | Komentara: 0





"Predsednik Palaua (Tomas Remengesau Mlađi) stigao je u Beograd i u ponedeljak će se sastati s predsednikom Vučićem. Ja bih vas zamolio da zaključite sami. (ministar inostranih poslova tzv. Kosova) Pacoli je pisao predsedniku Palaua čim je čuo i ja ne bih da naškodim našim interesima, dajte prvo da završimo posao”, rekao je Dačić za TV Prva.



On je dodao da je još rano da se kaže da će i Sveti Kits i Nevis povući priznanje Kosova, ali, kako je rekao, "ima šanse da se to desi".



"I moja deca me pitaju često gde je koja zemlja, ali te zemlje imaju isto pravo glasa (u UN) kao i Kina. Ja redovno pokazujem mapu svima ko je priznao Kosovo, a ko nije. Kada pogledate teritorijalno, mi smo u ogromnoj prednosti", rekao je Dačić.



Dodao je da očekuje da će u narednih nekoliko meseci broj zemalja koje su priznale Kosovo pasti na 96.



"SAD neće dozvoliti da Kosovo bude prepreka za postizanje trajnog rešenja. Sam (američki državni sekretar Majk) Pompeo pitao me je u čemu je problem kad je Kosovo u pitanju, i rekao da je Amerika vodila auto-pilot politiku, onako kako je bilo pre 20 godina", naveo je Dačić.



Kako kaže, to što je Tači rekao nije signal da će takse zaista i da budu ukinute.



"Mislim da ne treba previše idealizovati Tačija. Ako ste čitali, Hodžaj i Veselji su rekli da su njihove ideje bile uvođenje taksi od 100 odsto, a Veselji je Tačijev čovek. To je zajednička igra, u kojoj je moguće da će najviše posledica trpeti Haradinaj", rekao je Dačić.



Šef srpske dilomatije navodi da je stav šefice evropske diplomatije Federike Mogerini da svako rešenje mora da dođe u Savet bezbednosti UN.



Kako je rekao, ruski ministar inostranih poslovav Sergej Lavrov poslao je pismo Mogerinijevoj u kome je zatražio da ga ona informiše o toku pregovora, a ona ga nije odmah infromisala.



"Najvažniji deo pisma koji je kasnije uputila Mogerinijeva jeste da EU ceni ulogu Rusije, to je dobro, jer potvrđuje da ipak mora da se raspravi i da će biti važna uloga naših prijateljskih zemalja, Rusije i Kine”, naveo je Dačić.



Prema njegovim rečima, to ne znači da će doći do promene formata dijaloga, a ako ima nagoveštaja da će doći do pozitivnog efekta, onda je moguće da u smislu organizacije svi budu uključeni.



"SAD svakako učestvuju od samog početka, Rusija ne, to je ono što je loše i što mi zameramo, ali Srbija je sama podnela zahtev da se dijalog prebaci (iz UN) u Brisel, ta odluka je bila loša jer ne učestvuju zemlje koje su nama naklonjene”, rekao je Dačić.







DAČIĆ: EKVATORIJALNA GVINEJA SE HEROJSKI DRŽI







Ekvatorijalna Gvineja kao predsedavajuća Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija stavila je Kosovo na dnevni red sednice koja bi trebalo da se održi 7. februara, izjavio je danas šef srpske diplomatije Ivica Dačić.

Ministar je podsetio da Ekvatorijalna Gvineja nije priznala Kosovo kao nezavisnu državu.





DAČIĆ: SPS JE ZA REDOVNE IZBORE



Ministar spoljnih poslova Srbije i lider Socijalističke partije Srbine (SPS) Ivica Dačić ponovio je danas stav te stranke da se zalaže za redovne izbore, odnosno 2020.



"Da li će biti izbora, zavisi verovatno i od toga kakva će biti tema kojom ćemo se baviti u narednom periodu, da li će se nastaviti dijalog (s Prištinom) ili ne. S druge strane, vidite da i na političkoj sceni kod nas vlada jedan veliki strah", rekao je Dačić na TV Prva.



Podseća da SPS uvek ide samostalno na izbore, odnosno s koalicionim partnerom Jedinstvenom Srbijom.



"Do sada nije bilo razgovora na tu temu... Interes Srbije je na prvom mestu", rekao je Dačić.



Smatra da bi trebalo nastaviti sa reformama, raditi na tome da se trajno reši pitanje Kosova, nastavi put ka EU, kao i da se jača spoljno-politička pozicija.



"Mislim da je to bolje, nego ići na izbore. Izbori najmanje odgovaraju onima koji žele da proteste pretvore u proteste protiv (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića. Vučić može da se sviđa nekom ili ne sviđa, ali rezultati izbora su ti koji govore ko će biti na vlasti", rekao je Dačić.



Na konstataciju da opozicija insistira na fer uslovima, Dačić je prokomentarisao da je "najlakše pričati o tome, a u stvari plašiti se izbora".



"Ekvatorijalna Gvineja se herojski drži. Oni su stavili Kosovo na dnevni red, bez obzira što su SAD i Velika Britanija bile žestoko protiv. U daljim razgovorima će se videti da li će oni tražiti glasanje", rekao je Dačić za TV Prva.Do sada se, kaže Dačić, nije glasalo da li će se Kosovo naći na dnevni red podsetivši da Velika Britanija kada je bila predsedavajuća nije htela da stavi Kosovo na dnevni red Saveta bezbednosti, dok Kina jeste."Videćemo kako će se dalje odvijati", rekao je Dačić.