"Ministarstvo spoljnih poslova takozvanog Kosva je dematovalo to, ali to nije smetalo (kosovskom ministru inostranih poslova Bedžetu) Pacoliju da pošalje pismo predsedniku Palaua u kome izražava čuđenje zbog toga", rekao je Dačić.





On je dodao da su prilikom posete Beogradu i predsednik Rusije Vladimir Putin i šef diplomatije Sergej Lavrov rekli da su iznenađeni koliko je zemalja Srbija uspela da privuče na svoju stranu.





DAČIĆ: PUTIN GOVORIO ISTO I JAVNO I IZA ZATVRORENIH VRATA







Tokom posete predsednika Rusije Vladimira Putina u četvrtak Beogradu, nije bilo razlike u onome što je on govorio javno i što je govorio iza zatvorenih vrata, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.







"Putin je još jednom ponovio da će podržati sve što je dobro za Srbiju i što Srbija misli da je dobro, ali da ostaje čvrsto u osudi kosovskih jednostranih akata", istakao je Dačić gostujući na RTS.



Poseta ruske delegacije je bila propraćena velikom srdačnošću, jer Srbija, kaže Dačić, s Rusijom nema otvorenih pitanja.



"Osnovna nit je veliko prijateljstvo koje postoji, ne istorijskog karaktera o vekovnom prijateljstvu, već prijateljstvo koje se dokazuje na delu, političkom i ekonomskom planu. Imamo dobre rezultate u prethodnom periodu, u ekonomiji može i bolje. U političkom delu nije bilo velike razlike između onog što je bilo otvoreno rečeno i što je rečeno iza zatvorenih vrata. To je puna podrška Srbiji. I Putin i (ministar inostranih poslova Sergej) Lavrov su do detalja upoznati sa situacijom", naveo je Dačić.



Putin je, kaže, komentarisao i susret s kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem.



"Rekao je da su na nekom skupu svi čekali da počne ceremonija i da to nije bio sastanak. To nije uticalo ni da Rusija promeni pozicije u vezi s Kosovom. To čak ni ne spada u zvanični sastanak", ukazao je šef srpske diplomatije.



Opcija je, kako kaže, da se dijalog nastavi, ako dođe do ukidanja kosovskih taksi na iz centralne Srbije, a laž je da se ne vrši pritisak na Prištinu.



"SAD vrše pritisak. Laž je da nema zahteva. (Predsednik kosovske skupštine Kadri) Veselji je rekao da oni (SAD) to ne traže, to je laž, Stejt department je zvanično saopštio njihovom tzv. ambasadoru Flori Čitaku u Vašingtonu šta je njihov stav - ukidanje taksi. Oni neće dozvoliti da Priština bude prepreka postizanju dogovora i snosiće posledice zbog toga. Ne bi se Pacoli i Hodžaj povukli već... a i Tači je obećao u Americi da će raditi na ukidanju taksi", rekao je Dačić.



On je istakao da iganje "dobrih i loših policajaca" Srbiji ništa ne znači, jer ona ne postavlja neke uslove.



Naveo je i da je Lavrov, po Putinovom nalogu, uoči posete Beogradu poslao pismo šefici diplomatije EU Federiki Mogerini u kome je zatražio da ga informiše dokle je stigao dijalog Beograda i Prištine.







"Ona mu je odgovorila dan pre njihove posete Beogradu, ništa u suštini nije rekla. Ali je rekla da će taj dogovor ako bude postignut, morati da verifikuje Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija", rekao je Dačić.



On je pojasnio da će konačni sporazum Beograda i Prištine morati da bude neka rezolucija Saveta bezbednosti UN, koja će u stvari predstavljati novu rezoluciju u odnosu na Rezoluciju 1244.





NAUČNA FANTASTIKA DA SKINU VUČIĆA SA VLASTI





To što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da bi eventualni izbori bili prilika da ga neko skine sa vlasti, a naročito kosovski premijer Ramuš Haradinaj, naučna je fantastika, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.



"Čak i delovi opozicije koji stalno nešto kritikuju, a ne znaju kakva im je politika, hoće izbore na rečima, a mole Boga da se ne raspišu izbori", rekao Dačić na RTS-u.



Prema njegovim rečima, izbori dolaze u obzir ako nema smetnji po državne interese.



"Ulazimo u jedinu predizbornu godinu, odnosno izbornu godinu praktično, 2020. godine treba da budu parlamentarni i lokalni izbori. Ako nema smetnji po državne interese, onda je svakako pitanje političke odluke kada će ti izbori da se održe. To ne bi bili na neki način vanredni, odnosno prevremeni izbori. S druge strane, ako ima državnih interesa važnijih od toga, onda izbora neće biti. To govori predsednik Vučić", rekao je ministar Dačić, podsećajući da je najveći državni interes Srbije Kosovo, a da dijaloga s Prištinom neće biti ukoliko takse ne budu ukinute.



Povodom izjave bivšeg predsednika Srbije i koalicionog partnera Borisa Tadića da rade zajedno, Dačić kaže i da to spada u domen političke fantastike.



"Apsolutno je nerealno da bilo ko na takav način razmišlja o tome šta će se s nama desiti u nekom periodu", rekao je ministar.



On je istakao da s predsednikom Vučićem radi zajedno već šest godina i da se među njima razvilo ne samo političko već i lično poverenje.











"Predstavnik te zemlje doći će u Beograd i zato sada neću da govorim o tome. Ja sam rekao da ću u ponedeljak (21. januara) objaviti koja je zemlja povukla priznanje. Sigurno je da će 13. zemlja to objaviti. Neka razmišljaju u Prištini o tome", rekao je Dačić za RTS.Govoreći o tome što je prištinski Klajn Kosov objavio da je Palau povukla priznanje, Dačić je rekao da je zanimljiva pojava da sada prištinski mediji sami objavljuju koja je zemlja povukla priznanje.