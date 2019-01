Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je veoma zadovoljan posetom predsednika Rusije Vladimira Putina, kao i dočekom, ozbiljnošću i pristojnošću građana koji su ga dočekali ispred Hrama Svetog Save i istakao da smo pokazali kako pristojna Srbija može da funkcioniše.

Vučić je rekao da je, prema podacima policije, Putina u Beogradu dočekalo više od 100.000 ljudi i zahvalio građanima što su pokazali izvanredno gostoljublje, ozbiljnost, pristojnost i odgovornost.

Naglasio je da nije došlo ni do jednog incidenta i da niko nije bio povređen ni na koji način.

"Hvala Srbiji što je pokazala da može veoma ozbiljno i odgovorno da se ponaša", poručio je Vučić

"Hvala ljudima, koji su pokazali kako pristojna Srbja može da funkcioniše", naglasio je Vučić i istakao da, iako je bio tako veliki skup, nijedan prozor nije polomljen, što je gotovo nemoguće kada je reč o tako velikom broju ljudi.

Vučić navodi da, dok su se pojedini utrkivali uvredama da nešto omalovaže i govore o njemu, može samo da im kaže da nije on bio tema.



"Ja ne bih mogao ni dvostruko manje ljudi da privučem, šta god da sam govorio, ne bi toliko ljudi došlo, ni polovina ne bi došla zbog mene. Neki ni 20. deo toga ne bi mogli da privuku, a govore o ne znam čemu".

Vučić ističe da su građani došli da vide Putina i da je to bio njihov odnos prema predsedniku Rusije. Predsednik Srbije je rekao da je samo u tome mogao da pomogne logistički, ali ne da bi to iskoristio politički i hvalio se tolikim brojem ljudi.

Vučić je zahvalio i onima koji nisu bili na skupu ispred hrama Svetog Save, što su pratili Putinovu posetu.

VUČIĆ: SRBI I ALBANCI MORAJU DA SE DOGOVORE



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je veoma bitno da imamo osovinu mira sever - jug, odnosno da Srbi i Albanci moraju da se dogovore zbog budućnosti.



Vučić je, na pitanje novinara austrijske državne televizije ORF da li će Rusija, kao su što mnoge zemlje EU, među kojima i Austrija, najavile da će podržati svako rešenje do kojeg dođu Beograd I Priština, naglasio da je i juče predsednik Rusije Vladimir Putin ponovio nedvosmisleni stav o Kosovu.



„Isti taj stav slušam u poslednjih pet godina od Rusije. Ono što je važno jeste to što sam sve vreme govorio i ponavljam da radimo na dogovoru ne zbog Rusije i Austrije, niti zbog Amerike, već zbog sebe. Srbi i Albanci moraju da se dogovore zbog budućnosti“, kazao je on.



Ukazao je da postoje priče da je Vučić izjdanjik, upitavši sta je to izdao, i da ne znaju da mu odgovore na to.



„Osim što sam popravio poziciju Srba na Kosovu i Srbije. Vi dobro znate koliko je drugačija pozicija Srbije u međunarodnoj zajednici“, kazao je on.



Vučić je naglasio da je ono što Srbi ne žele često da razumeju koliko je važan dogovor sa Albancima.



„Nama je važno da imamo osovinu mira sever i jug. Moramo da počnemo da tretiramo i razumemo da Albanci imaju svoj interes. Ne možemo da se pravimo da ne postoje, da će da nestanu, da ćemo ih oterati ili skloniti preko Prokletija“, istakao je on.



Vučić je rekao da se plaši, ako ljudi to neće da razumeju, da možemo vrlo lako da skliznemo u nesreću i katastrofu velikih razmera.



„Mogao bih oštrije da govorim o Albancima koji su neodgovorniji. Ne rade ništa drugo nego što se dodvoravaju svom narodu. Kada pričaju o kompromisima, uvek ''prošire'' svoju teritoriju. Šta možete da uradite na to, nego samo da se nasmejete“, dodao je on.



VUČIĆ: ĐILAS I ŠOLAK NOĆAS NISU SPAVALI...

Đilas i Šolak noćas nisu spavali, primetio je predsednik Aleksandar Vučić u odgovor na pitanje novinara kako se osećao juče pred Hramom i velikim brojem ljudi svestan da Putin neće da im se obrati.



"Razumem činjenicu da Đilas i Šolak ne mogu da podnesu da neko može da dovede stotinu hiljada ljudi i više", rekao je Vučić u odgovor na pitanje novinara N1 televizije.



Toliki broj ljudi "doveo je", primetio je, Putin, kojeg su želeli da pozdrave, a ne on.



"A Đilas i Šolak ne mogu ni 5.000, ni uz sve zloupotrebe svojih medija, laži. Da pokradu Srbiju, da je opljačkaju, da uzmu 500 miliona evra za četiri godine - to mogu, za to su eksperti, ali da nešto pozitivno učine za svoju zemlju, to niti su mogli, niti mogu", dodao je Vučić.



Na insistiranje novinara da li je očekivao da Putin govori ispred Hrama i da li je molio patrijarha da privoli ruskog predsednika da se ipak obrati građanima Srbije ispred vračarskog Hrama, Vučić je odgovorio pitanjem:



"Na kom mestu u svetu u bilo kojoj poseti ste videli da se predsednik Putin obratio, bilo kad u svom životu?", rekao je i dodao:



"Ja sam rekao - ako mogu da vas zamolim, znam da je mimo protokola, mimo svega, još u Palati Srbija sam mu rekao, pojavite se, mahnite im, recite im dve reči, šta god, samo nešto im recite. I čovek je to učinio i meni i tim ljudima i ništa više od toga".



Protokol ruskog predsednika je, kaže, veoma strog i oni nikad nisu pristali da govori bilo gde, jer on to ne radi.



I Putin je to, dodao je, nedvosmisleno rekao još tokom konferencije za novinare u Palati Srbije, a bio je, ističe Vučić, oduševljen i srećan zbog podrške srpskog naroda.



Dodao je da za to što nije planirao da se obrati Putin ima i dodatni razlog - on voli da podeli emocije, ali uz prevodioca je to teško.



Kako kaže, jasno mu je da u Đilasovoj i Šolakovoj mašti ni taj orden koji je dobio nije orden, već falsifikat, lažni orden.



"On je to u stvari namenio Šolaku i Đilasu pa će im dati sledeći put, a Tadiću nije mogao u ono vreme pa će sledeći put kad dođe u posetu. Tužne su mi te njihove reči. Đilas i Šolak noćas nisu spavali", rekao je Vučić i zaključio da je, na žalost, svaki uspeh Srbije - njihov neuspeh.



Na pitanje novinara Pink tv kako komentariše takve i slične komentare opozicije, uključujući to da je on organizovao kontramiting, te da li je tačno da Putin, kako kažu, nije podržao podelu Kosova, Vučić je rekao da su neki ljudi uvek spremni svoje interese da pretpostave intresima naše zemlje.



"Kada je reč o opoziciji, cela Srbija je zadovoljna zbog velikog jučerašnjeg dana i ne bih da kvarim raposloženje i to komentarišem", istakao je Vučić.



Ističe da su juče sve njihove laži pale u vodu i da su juče ljudi sve razumeli.



"Možete da zamislite da su toliki ljudi došli zbog njih kako bi oni govorili da je to njihov uspeh. A ja im otvoreno kažem da to nije moj uspeh, jer ja toliko ljudi ne mogu da dovedem. To je neki drugi čovek privukao te ljude".



Vučić kaže da je valjda u tome razlika između ozbiljnih ljudi i onih kojima je najveći uspeh da vas nazovu izdajnikom, bitangom, majmunom i drugim u poslednja četiri dana.



"Računamo da je dovoljno da čujete šta je Putin rekao prilikom dodele ordena. Poslušajte i njegovu zdravicu i kojoj je rekao - 'Moj prijatelj Vučić pokazao je karakter i na međunarodnom planu i u spoljnoj politici, pokazao je pravi karakter i na unutrašnjem planu'", naveo je Vučić.



Dodao je da je valjda Putin pomešao njegovo ime sa imenom Đilasa, Jeremića i drugima iz opozicije.