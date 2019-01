V. M. - D. Z. | 18. januar 2019. 09:01 |

IZJAVE zvaničnika iz Prištine sve više nagoveštavaju mogućnost da takse na srpsku robu, koje su nametnuli u novembru, budu ukinute uprkos tome što su ranije tvrdili da to neće učiniti dok Srbija ne prizna Kosovo.

Pročitajte još: Sastali se Han i Haradinaj, ni reči o taksama

Zamenik predsednika vlade tzv. Kosova Enver Hodžaj rekao je da cilj uvođenja taksa na srpsku robu nije bio da se iznudi priznavanje kosovske nezavisnosti od Beograda, već da se Srbija na taj način ekonomski ošteti.

Ovom izjavom Hodžaj je "spustio loptu" u odnosu na ranije izjave Ramuša Haradinaja da neće povući takse dok Beograd ne potpiše priznavanje. Sve to dešava se nakon oštrog zahteva američkog Stejt departmenta da Priština odmah povuče sporni namet i odluke SAD da ne izdaju vizu Haradinaju.

Pročitajte još: HODžAJ O TAKSAMA: Cilj nam je bio da se Srbija ekonomski ošteti; Interesi Kosova su isti kao i američki

- Mi nismo imali logiku - uvešćemo taksu, i tako dobiti priznanje od Srbije - rekao je Hodžaj negirajući sve što je Haradinaj ranije govorio. - To nije realno. Da je to lako, uradili bismo to još 2008. godine. U vreme kada je taksa bila uvedena, to je bila ispravna odluka, i to je definitvno povredilo Srbiju. Ono što uvek treba da imamo u vidu, jeste to da taksa ili bilo koja druga odluka, ne treba da bude takva da povređuje naše odnose sa SAD ili EU.

Hašim Tači

Hodžaj je rekao da su interesi Kosova isti kao američki i da Priština ne može da ima velike geopolitičke interese, ako nema podršku Vašingtona. Samo dan ranije, veoma sličnu izjavu dao je i drugi prištinski vicepremijer Bedžet Pacoli, koji je istakao da "Kosovo ne može da odbije zahtev SAD".

Prištinsku političku scenu u jeku prvog političkog sukoba sa Vašingtonom u četvrtak je treslo i pitanje - gde je Hašim Tači. Tamošnji mediji preneli su da tzv. predsednik Kosova nije u Prištini i da niko ne zna gde je. Međutim, nešto kasnije Tači se oglasio i poručio da je živ, zdrav i da je na odmoru.

Foto EPA Enver Hodžaj

KOSOVSKI PEČATI U DRAČU

KOSOVSKA carina predstavila je u četvrtak tri nova pečata koje će koristiti u albanskoj luci Drač. Pečati će biti korišćeni na tamošnjem graničnom prelazu za brodove, kontejnere i trajekte.

Tokom prošlog vikenda u albanskoj luci Drač otvorena je ispostava kosovske carine.