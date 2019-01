Tanjug | 17. januar 2019. 09:12 > 12:12 |

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da Srbija ima jedinstven potencijal da postane odličan hab za ruske visokotehnološke kompanije. "Zahvaljujući našim izvanrednim kadrovskim potencijalima i bescarinskom izvozu, kako u Rusku Federaciju tako i u zemlje Evropske unije, mi imamo jedinstven potencijal da postanemo odličan hab za ruske visokotehnološke kompanije", poručila je Brnabićeva na prvom digitalnom dijalogu Srbije i Rusije, koji je organizovan u sklopu posete ruskog predsednika Vladimira Putina Beogradu. Saradnja srpskih i ruskih visokotehnoloških kompanija je, napominje, od izuzetne važnosti za Srbiju, a posebno je značajno, kako kaže, što su neke od najinovativnijih ruskih kompanija, kao što su na primer "Rosatom" ili "Kaspersky" još ranije pokazale interesovanje za poslovanje u Srbiji. "Tako da nemam sumnje da će današnja poseta doneti još mnogo sličnih rezultata", poručila je Brnabić. Ona je pozvala predstavnike najboljih visoko-tehnoloških kompanija Rusije da razmisle o tome da svoje kancelarije i pre svega razvojne centre otvore upravo u Srbiji, dajući garanciju da će im Vlada Srbije uvek biti pouzdan i iskren partner i uvek tu da ih podrži u svim njihovim inicijativama. "Srbija vidi četvrtu industrijsku revoluciju kao ogromnu šansu za brži i održiviji razvoj, pri čemu veliku pažnju pridaje kreativnosti i inovativnosti, kao najvažnijim odlikama četvrte industrijske revolucije", poručila je Brnabić. Premijerka je izrazila zadovoljstvo što će tokom posete ruskog predsednika Srbiji biti potpisano čak šest sporazuma u oblasti inovacija i digitalne ekonomije. "Hvala vam što ste se odazvali pozivu da prvi put između Rusije i Srbije uspostavimo dijalog o saradnji u oblasti digitalizacije, inovacija i savremenih tehnologija, koji će, verujem, postati redovan format saradnje naših privreda", izjavila je Brnabićeva. Istakla je da Srbija ulaže u tri velike oblasti kako bi kao društvo, privreda i država bila uspešna u digitalnoj eri. Na prvom mestu je, prema njenim rečima, obrazovanje, kao ključ za održivi razvoj i osnova da domaći stručnjaci imaju iste uslove i šanse za razvoj kao i bilo gde u svetu. Na drugom mestu je podsticajno poslovno okruženje, a na trećem digitalne javne usluge, pošto je "elektronska uprava ključ za transparentnu i efikasnu Vladu, i najbolji mehanizam u borbi prtiv korupcije". Podsetila je da su od 1. januara ove godine uvedeni veoma značajni poreski podsticaji za podršku svim kompanijama koje doprinose razvoju ekonomije znanja. Najavila je i da će unarednom periodu biti reformisan set zakona vezanih za elektronsku trgovinu, usvojen zakon koji će omogućiti registraciju investicionih, tj. Venture Capital fondova, i da će biti izmenjen Zakon o javnim nabavkama kako bi državne i javne institucije mogle da kupuju inovativna rešenja i time podržavaju inovativne domaće kompanije. "Liberalizovaćemo i uslove za izdavanje viza i zapošljavanje stranih stručnjaka, kako bismo obezbedili nesmetani dolazak stručnjaka iz celog sveta, i nastavićemo da podržavamo ekonomiju znanja na svaki mogući način", izjavila je Brnabić. Na otvaranju Prvog digitalnog dijaloga Srbije i Rusije govorili su i ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, specijalni savetnik predsednika Rusije za digitalizaciju Dmitrij Peskov i predsednik PKS Marko Čadež.

DAČIĆ: NEDOVOLjNO KORISTIMO SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI



Poseta predsednika Rusije Vladimira Putina Srbiji potvrdiće naše dobre odnose i međusobno poverenje, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, i dodao da Srbija, bez obzira na dobre političke odnose, ne koristi dovoljno Sporazum o slobodnoj trgovini koji ima sa Rusijom.



Dačić je za Pink tv rekao da Srbija želi da razvija saradnju sa Rusijom, ne samo na političkom planu, već i na ekonomskom, kulturnom, prosvetnom, naučnom. . .



"Ekonomska saradnja mora da bude na višem nivou. Mnoge zemlje sve bi dale da imaju ovakav sproazum sa Rusijom", rekao je Dačić.



Prema njegovim rečima, Putinova poseta predstavlja svetski događaj, ne samo po proceni naših stručnjaka, već i po oceni uglednih svetskih listova, među kojima je Fajnenšel tajms, koji ovaj događaj svrstava među četiri najznačajnija u svetu ovog meseca.



"Na zapadu godinama postoji strah, koji je rodio ideju da gde god dolazi Putin postoje neke teorije zavere. Srbija je radosna što dolazi naš prijatelj, a isto tako bismo bili radosni, ako bi u Srbiju došao američki predsednik ili britanska premijerka", rekao je Dačić.



On je podvukao da je cilj Srbije da sa svima razvija dobre političke odnose i da je Rusija naš strateški partner, te ponovio da će prilikom Putinove posete biti potpisan 21 sporazum, ali i da će na marginama biti još događaja koji će dodatno osnažiti srpsko-ruski odnos.



"Naravno, među njima je uručivanje ordena Aleksandara Nevskog koji je predsednik Putin dodelio predsedniku Vučiću, što je još jedna potvrda važnosti koju Rusija pridaje Srbiji, ali i potvrda međusobnog poverenja dva predsednika", rekao je Dačić i dodao da Srbija sa Rusijom nema otvorenih pitanja. foto D.Milovanović



Dačić je sinoć dočekao ruskog kolegu Sergeja Lavrova, sa kojim je, kaže, razgovarao o mnogim temama i od kojeg je dobio pohvalu kako je Srbija uspela da ubedi zemlja da povuku priznanje Kosova.



Kaže da je Rusija od početka uključena u dijalog između Beograda i Prištine, i da se interesuje u rešavanje kosovskog pitanja, kao i da neće dopustiti da se neko drugi uključi, a da Rusiju "drži po strani".



"Nema bojazni da će se neko drugi uključiti u dijalog između Beograda i Prištine, a da Rusija to neće. Rusija je na našoj strani i u tom smislu se zaista moramo zahvaliti Rusiji zato sto smo imali njihovu podršku u Savetu bezbednosti UN", podvukao je Dačić.



Dačić kaže da pojedine opozicione stranke ne podnose to sto Srbija ima podršku Rusije i što predsednika Srbije podržava Putin.



Dodaje da će Putina ispred Hrama Svetog Save dočekati veliki broj građana i da to pokazuje kakav odnos Srbija ima prema Rusiji.



"Mi nikada nismo imali bilo kakve primedbe Rusije na naš evropski put. Naš izbor je logičan da budemo članovi EU, ako EU opstane", naglasio je on.



Prištinska vlast, dodaje Dačić, uvođem takse od 100 odsto na srpske proizvode, našla se u pat poziciji i sada, kako kaže, "tonu sve više u živo blato".



"Zato ne treba govoriti u kategorijama mi smo pobedili. Da li će doći do rešenja, ne znamo. Bitno je da se dijalog nastavi. To zna i Putin i Amerikanci", zaključio je on. SELAKOVIĆ : ISKREN I OTVOREN ODNOS VUČIĆA I PUTINA

Poseta ruskog predsednika Vladimira Putina za Srbiju je veoma važan događaj, najvažniji u ovom periodu, rekao je generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković, ističući da predsednici Putin i Aleksandar Vučić imaju otvoren i iskren odnos koji može da daje samo dobre rezultate.



"U Srbiju dolazi predsednik zemlje koja jasan principijelan stav u odnosu na Srbiju kroz strateškog partnerstvo koje ima sa njom pretače u veliko prijateljstvo. Oličenje tog prijateljstva i ruske pomoći, naklonosti prema Srbiji, principijelnog stava u njenom držanju prema nama jeste Vladimir Putin", rekao je Selaković za RTS.



To je, kako je dodao, razlog zašto ne samo vrh države već i svi grđani Srbije sa radošću dočekuju ovaj dan i visokog gosta.

Doček ruskom predsedniku biće najsvečaniji, onako kako Putin zaslužuje i kako Srbija neguje prijateljstvo sa onima koji su bili naši ne samo partneri već i prijatelji u vremenima koja su za nas bila izuzetna teška i onima za kojima gradimo prijatljestvo i partnerstvo i u budućnosti kao što je to sa Rusijom, rekao je Selaković.



On je ocenio da je značajan trenutak održavanja posete.



"Uvek je važno kad visoki svetski lideri dolaze u Srbiju. Ovo za nas jeste važan trenutak naročito što je Vučić svojom politikom uspeo da jedno pitanje koje su veliki sklonili sa dnevnog reda da vrati u žižu naše političke stvarnosti i u skladu sa svojim životnim motom i načinom obavljanja ozbiljnog posla državnika da se bavi rešavanjem problema a ne da ga gura pod tepih", rekao je Selaković.



Stav RF, Putina naročito u međunarodnim forumima, jeste jedan od ozbiljnjih oslonaca srpske spoljne politike između ostalog i u rešavanju pitanja Kosova.



On je rekao da je Putin uvek imao veoma jasan stav o Kosovu kao i da između dvojice predsednika postoji otvoren, iskren partnerski i prijateljski, bratski odnos koji naposletku može da daje samo dobre rezultate.



Kako kaže, Putin i Vučić imaju otvoren i iskren odnos koji može da daje samo dobre rezultate.



Veoma je dobro kada predsednik Srbije ima nekoga sa kim može da se savetuje i to znači da taj neko ima težinu, iskustvo, odgovornost i moć, ukazao je Selaković.



Govoreći o intervjuu koji predsednik Putin dao za srpske medije uoči posete Beogradu, Selaković je rekao da su Rusi bili iznenađeni reakcijom EU na poslednji niz dogadaja na Kosmetu, počev do taksi pa do transformaciej KBS.



Kada je reč o sporazumima koji će danas biti potpisani, Selaković kaže da je paket impozantan i vredan pažnje i da će nešto od toga krenuti da se realizuje veoma brzo.



Sporazumi se tiču energetike, gaske i železnicke infrastrukture, obrazovanja, tehnoloije...



Dva predsednika obići će i Hram Svetog Save, a Selaković kaže da je Putinova pomoć u početku izrade mozaika u Hramu velika i da, kada je poslednji put bio u Hramu, na zidovima nije bila nijedna kockica mozaika.





"On je pokrenuo taj niz da uradimo mozaik u kupoli", rekao je Selaković, dodajući da je predsednik Vučić posvećenošćuu omogućio nastavak radova i da su zbog toga dva predsednika simbolično vezana za Hram.



Njih će ugostiti patrijarh Irinej, a Selaković se nada da će u dogledno vreme doći dan kada će Hram zasijati u punom sjaju i kada će dva predsednika prisustvovati osvecenju.



Povodom posete predsednika Putina bice organizovan i svečani ručak kojem će prisustvovati priznate ličnosti u Rusiji kao što su Emir Kusturica i Miloš Biković. Tu će biti i prethodni predsednik Tomislav Nikolić, Ivana Žigon, Nikolaj Muhin...



Selaković napominje da je re č o ljudima koji su svojim ponašanjem jačali veze između Srbije i Rusije.

POPOVIĆ: TREĆINA SPORAZUMA IZ OBLASTI INOVACIJA



Trećina sporazuma koji će danas biti potpisani sa ruskom stranom odnosi se na inovacije i digitalizaciju, kaže ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.



On je, gostujući na TV Pink, rekao da su Rusi shvatili da je budućnost u digitalizaciji države i industrije.



"Budućnost sveta je u digitalizaciji, jer ona pojeftinjuje život za ljude. Digitalizacija će ukidati neka radna mesta, ali će se otvarati nova", rekao je Popović i dodao da sa tehničkih fakulteta u Srbiji izlaze najbolji inženjeru.

Kao važne sporazume koji će danas biti potpisani naveo je sporazume o korištenju atomske energije, jedan za korištenje nuklearne energije u mirnodopske svrhe i otvaranje zajednickog Centra za nukleurnu nauku, tehnologije i inovacije, sa ruskom državnom korporacijom "Rosatom".



"Ova poseta ruskog predsednika Vladimira Putina može da bude podstrek da još više izvozimo u Rusiju i Evroaziju, jer to je tržište od 200 miliona ljudi", zaključio je ministar.







ČADEŽ: POSTOJI VELIKI POTENCIJAL ZA SARADNjU SRBIJE I RUSIJE U OBLASTI INOVATIVNIH TEHNOLOGIJA

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je da postoji potencijal za jaču saradnju u inovativnoj tehnologiji između Srbije i Rusije, kao i da očekuje da će na današnjem prvom digitalnom dijalogu Srbije i Rusije biti potpisani konkretni dogovori.

Čadež je kazao da će vodeće IT kompanije iz Rusije imati svoje predstavnike u Beogradu iz oblasti robotike i veštačke inteligencije.

"Već sada, neke ruske IT kompanije koje posluju u Srbiji, zapošljavaju više od 1.500 ljudi", rekao je Čadež.

On je dodao da su politički i ekonomski aspekt saradnje dve zemlje važni, kao i da su inovativne tehnologije ekonomija budućnosti.

"Mi smo već u 2018. godini u izvozu prešli oko milijardu evra, ali smo na nivou koji je daleko ispod potencijala koji imamo, jer rusko tržište je veliko i zahtevno", rekao je Čadež i dodao da Srbija više izvozi nego što uvozi iz Rusije.