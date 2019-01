Tanjug | 16. januar 2019. 11:55 > 14:11 |

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đ urić kaže da je uskraćivanje američke vize Ramušu Haradinaju jedna od reakcija SAD na ponašanje Prištine i da se nada da će ona rezultirati nekim ozbiljnijim i pozitivnim ishodom.





"Dobro je što je deo međunarodne zajednice poceo da vrši ozbiljniji pritisak na Prištinu zbog njenih anticivilizacijskih taksi", rekao je Đ urić i dodao da je šteta što to nisu uradili ranije.





Đ urić je podsetio da je Priština sastanak svog pregovaračkog tima za dijalog sa Beogradom održala "bez ikakve sramote" u Tirani, a to je, ističe, prošlo bez bilo kakve reakcije međunarodne zajednice.





"Samo zamislite kakve bi reakcije bile kada bi neko od nas pomislio da se tako ponaša. Kakvi su to dvostruki aršini i standardi? Kada bi neko u Srbiji rekao - ''hajde da naš pregovarački tim zaseda u nekom drugom mestu'', recimo u Banjaluci, osuli bi drvlje i kamenje na nas. Ali, Srbija se ponaša odgovorno", rekao je Đ urić za TV Pink.





On je poručio da Srbija neće da ćuti pred takvim stvarima i da je veoma važno što je predsednik Aleksandar Vučić zaštitio dostojanstvo zemlje, pregovarački proces i našu šansu da se zaštiti budućnost KiM time što je rekao da nema nastavka dijaloga, dok Priština ne povuče mere.





"Time što je rekao - ljudi stvoriite preduslov da o nečemu pregovaramo. Kako mislite da pregovaramo, ako koristite anticivilizacijske mere i radite nešto što se ne radi u savremenom svetu. Ako osnovne principe na kojima počiva savremena Evropa, a to je trgovina, ne poštuju, kako bi poštovali nešto drugo", rekao je Đ urić.





Na izjavu Haradinaja da će odluka o taksama ostati na snazi do 2020. godine ukoliko Srbija ne prizna nezavisnost Kosova, Đ urić kaže da je "pohvalno za građane naše zemlje što se Haradinaj interesuje za Beograd" i "da Haradinaj voli da citira Vuka Jeremića i Boška Obradovića, jer se verovatno negde i ideološki pronalaze".





Srbija je, ponavlja, spremna za ozbiljan razgovor.





Kako kaže, ne čudi ga ono što govore Edi Rama, Ramuš Haradinaj, Kadri Veselji i Hašim Tači, ali da ga čudi ćutanje međunarodne zajednice na njihove provokacije.





"Međunarodna zajednica misli da može da primenjuje dvostruke aršine, da za Albance važi jedno pravilo, a za Srbiju drugo pravilo. Mi ćemo da se držimo dostojanstveno, nećemo dozvoliti da bilo ko briše patos Srbijom, bilo postupcima, bilo izjavama", rekao je Đ urić.





Kada je reč o nastavku dijaloga, Đ urić je rekao da nema previše očekivanja, ali naše je da se borimo Srbe na KiM.





"Najlakše bi bilo samo davati vatrene izjave, upirati prste. Naš posao je da deci na KiM obezbedimo odlazak u školu, a vlada i predsednik su posvećeni tome da pomažu Srbima na KiM", zaključio je Đ urić.





ĐURIĆ: BEOGRAD U ISTRAZI UBISTVA IVANOVIĆA ODMAKAO DALjE OD PRIŠTINE



Srbija je u potpunosti posvećena rešavanju ubistva Olivera Ivanovića, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đ urić i ističe da je srpska strana u istrazi tog slučaja odmakla dalje od Prištine.



Na godišnjicu ubistva lidera Građanske inicijative Sloboda, demokratija,pravda, Đ urić naglašava da je Srbija veoma zainteresovana da se razreši ubistvo Ivanovića i da porodica ubijenog političara, ali i cela Srbija, imaju pravo na istinu i pravdu.



Napomenuo je da Srbija od prvog dana nije imala pristup mestu zločina ni dokaznim materijalima o ubistvu Ivanovića, ali da je u svojoj istrazi dalje odmakla od prištinske strane koja, kaže, nije sprovela policijsku istragu na valjan način.



„Šta vam govori to što je tolika nervoza zavladala u Prištini kada je predsednik Vučić rekao da smo vrlo blizu toga da imamo konkretne pokazatelje o tome ko je to uradi i koji možda vode do nekih veoma važnih ljudi sa prištinske strane“, rekao je Đ urić gostujući na TV Pink.