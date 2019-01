Tanjug | 16. januar 2019. 00:47 | Komentara: 0

Kako je Dačić rekao za „Kurir“, ta situacija se dogodila pre nekoliko godina, kada je on bio premijer i kada su u delegaciji bili i on i Vučić.





Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je tokom jednog sastanka Beograda i Prištine u Briselu zamalo došlo do tuče između njega i tadašnjeg ministra pravde tzv. Kosova Hajredina Kučija.Dačić je to rekao povodom izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je nekadašnji kosovski ministar pravde prilikom jednog susreta beogradske i prištinske delegacije skočio na Dačića i da je on morao da mu priskoči u pomoć.Kako je naveo, najekstremniji su bili ministar pravde tzv. Kosova Hajredin Kuči i Edita Tahiri."Ja sam se iznervirao, svašta sam im rekao - ko su oni da stalno napadaju Srbiju da smo izvršili genocid, ništa oni ne prihvataju. Kad je Kuči rekao da smo mi Srbi ubice, umalo nije došlo do fizičkog obračuna", kazao je Dačić."Skočili smo preko stola Kuči i ja da se maltene fizički obračunamo. Onda je Vučić skočio, pale su teške reči, da bi smo ih na kraju ućutkali. Čak ih je sve Ketrin Ešton izbacila sa sastanka", ispričao je Dačić.