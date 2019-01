Tanjug | 15. januar 2019. 22:38 > 22:53 |

"Naša saradnja sa drugim partnerima, kao što je i praksa pokazala, ne šteti intenzitetu i kvalitetu naše partnerske saradnje sa NATO i njegovim članicama i obrnuto. Članice NATO i aspiranti za članstvo u Alijansi su u okruženju naše zemlje, te smo i zbog te geografske bliskosti prirodno upućeni na saradnju sa njima", rekao je Dačić.













NATO GENERAL KOMANDOVAO „SJAJNIM SRPSKIM VOJNICIMA“ U LIBANU



Načelnik štaba Komande združenih snaga u Napulju Lučano Portolano izjavio je večeras da "Srbija je jedan od najpouzdanijih partnera među zemljama članicama Partnerstva za mir".



Prema njegovim rečima, "NATO vojna kancelarija za vezu u Beogradu proteklih 12 godina naporno radila u partnerstvu sa Srbijom na jačanju saradnje, poboljšanju dijaloga i osiguravanju nastavka stabilnosti ovog regiona".



General-pukovnik Portolano je na svečanosti primopredaje dužnosti kontaktne ambasade NATO u Srbiji, koju je organizovala NATO vojna kancelarija za vezu, naveo da je pre aktuelne funkcije od 2014. do 2016. bio šef misije i komandant multinacionalnih mirovnih snaga UN u Libanu i da je "imao privilegiju" da pod njegovom direktnom komandom služe "sjajni, hrabri, profesionalno izuzetni i fantastični srpski vojnici".



"Želim da se zahvalim srpskim oružanim snagama što su poslale tako hrabre vojnike", rekao je Portolano.



On je naveo da i sada u Napulju pod komadom ima srpskog oficira koji "aktivno učestvuje u svakodnevnim aktivnostima".



NORVEŠKA PREUZELA DUŽNOST KONTAKTNE AMBASADE NATO U SRBIJI



Ambasada Norveške u Beogradu večeras je od Grčke preuzela dužnost kontaktne ambasade NATO u Srbiji, a svečanosti su prisustvovali ministri spoljnih poslova i odbrane, Ivica Dačić i Aleksandar Vulina, i predstavnici diplomatskog kora.



Nakon primopredaje dužnosti, ambasador Norveške Arne Sanes Bjornstad izjavio je na prijemu u hotelu "Mertropol", organizovanom povodom 12. godišnjice rada NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu, da je "norveška ambasada počastvovana što će 2019. godine biti NATO kontaktna ambasada u Beogradu".



"Od svog osnivanja, NATO čuva bezbednost svojih članica. Ali NATO se ne bavi samo bezbednošću. Kada je Norveška odlučila da se pridruži onome što će godinu dana kasnije postati NATO, norveški ministar spoljnih poslova Halvard Lange, koji je preživeo nacistički koncentracioni logor, 1948. godine je rekao da ne možemo ostati neutralni u borbi između demokratije i autoritarizma", kazao je Bjornstad.



On je naveo da je "NATO pojednako vojni savez i zajednica deljenih vrednosti".



"On je nesumnjivo vodeća vojna sila na svetu, ali i odbrambeni savez koji štiti naš mir, bezbednost i blagostanje, koji su zasnovani na zajedničkim evroatlantskim vrednostima. Ovo su vrednosti koje i Srbija deli", rekao je norveški ambasador.



Bjornstad je ocenio da su "saradnja i solidarnost ključne reči za NATO".



"Uz dužno poštovanje vojne neutralnosti Srbije, radićemo na jačanju saradnje između NATO i Srbije. Svi imamo zajednički interes - da čuvamo našu demokratiju, našu slobodu i našu bezbednost. Velika NATO civilna vežba upravljanja posledicama vanrednih situacija prošle godine je samo jedan primer bogate saradnje koja nas sve čini sigurnijim", naveo je Bjornstad.



On je kazao da je "kontaktna ambasada NATO samo mali deo velike mašinerije koju predstavlja saradnja između Srbije i NATO".



"Ali, nama je čast što osiguravamo da ovaj njen deo dobro funkcioniše i doprinosi jačanju saradnje između Srbije i NATO", naveo je Bjornstad.



On se zahvalio brigadnom generalu Čezareu Marineliju, šefu NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu i njegovom timu na "odličnoj saradnji prilikom priprema".



"Želim da iskažem zahvalnost i mojim grčkim i slovačkim kolegama na tome što su sa nama podelili svoja iskustva kao kontaktne ambasade NATO u Beogradu i time nam pomogli u našim pripremama. Takođe želim da se zahvalim mom holandskom kolegi na našoj dosadašnjoj saradnji i mogu da obećam da će se ona nastaviti sledeće godine, kada vi budete kontaktna ambasada NATO", kazao je Bjornstad.



On se zahvalio i na veoma pozitivnoj reakciji Vlade Srbije, ministarstva spoljnih poslova i odbrane, kao i Vojske Srbije i srpskog civilnog društva.



Grčki ambasador u Srbiji Elijas Elijadis izjavio da je "posebno u protekle dve godine Srbija razvijala značajno dinamične i kreativne mogućnosti u okviru perspektive evroatlantske saradnje".



"Zajednička volja da našu saradnju pokrenemo korak napred bila je naša motivacija kao kontaktne ambasade za javnu diplomatiju u Srbiji. Ova zajednička bila je očigledna na brojnim sastancima visokog nivoa, poput posete predsednika (Srbije) Aleksandra Vučića Generalnom sekretaru (NATO) Jensu Stoltenbergu i sastanka premijerke (Srbije Ane) Brnabić sa zamenicom Generalnog sekretara (Rouz) Gotemeler ovde u Beogradu", rekao je Elijadis.



Šef NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu Čezare Marineli poručio je da je "bliska saradnja između srpskih državnih organa i NATO prethodnih godina imala odlične rezultate".



"Naravno, NATO vojna kancelarija za vezu u Beogradu predstavlja samo jedan deo napora NATO da unapredi saradnju sa Srbijom, ali ja sam čvrsto uveren da je naš timski rad doprineo jačanju našeg partnerstva i poverenja tokom svih ovih godina", istakao je on.



Prema njegovim rečima, NATO i Srbija danas imaju dobar dijalog, koji se sve više razvija, i zaista veruje da je to rezultat koordinisanog delovanja svih aktera.



"Svedoci smo veoma profesionalnog učešća muškaraca i žena Vojske Srbije u glavnim vežbama i aktivnostima NATO, uz veliku stručnost, jasnu posvećenost i sve veći broj aktivnosti u okviru Partnerstva za mir", kazao je Marineli.



On je spomenuo i "obuku koju je Vojska Srbije pružila iračkom medicinskom vojnom osoblju, NATO program Nauka za mir i bezbednost kojim je Srbija dala veliki doprinos svetskoj nauci, kao i NATO poverilački fond, koji je pomogao Srbiji da uništi preko 2.000 tona opasne zastarele municije".



"Ponavljam da će NATO sa Srbijom, kao vojno neutralnom zemljom, nastaviti da radi na razvoju i jačanju praktične vojne saradnje i političkoj dijaloga, pošto to doprinosi bezbednosti na Balkanu, kao i u širem međunarodnom kontekstu", rekao je Marineli.





Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras na svečanosti primopredaje dužnosti kontaktne ambasade NATO u Srbiji, koju je ambasade Grčke predala ambasadi Norveške, da ne sumnja da će saradnja s Alijansom biti dalje unapređivana u obostranom interesu.Dačić je naveo i da je, imajući u vidu iskustva iz NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine, tokom jednog od sastanaka koje je imao u sedištu Alijanse čelnike NATO "zamolio da dolaze redovnim (avio) linijama".Šef srpske diplomatije je na prijemu organizovanom povodom 12. godišnjice rada NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu, istakao odličnu saradnju s ambasadom Grčke na unapređenju partnerske saradnje Srbije i NATO tokom prethodne dve godine."Ne sumnjam da će saradnja biti dalje unapređivana u obostranom interesu i u 2019. uz podršku Norveške, zemlje sa kojom Srbija ima izgrađene odlične političke i ekonomske odnose, kao i Holandije, takođe, našeg važnog partnera, čija će ambasada, kako nam je najavljeno, a u skladu sa dogovorom sa Norveškom, preuzeti tu ulogu u 2020. godini", rekao je Dačić.On je istakao "izuzetno važnu ulogu Generalnog sekretara NATO gospodina Stoltenberga, bivšeg premijera Norveške i osvedočenog prijatelja Srbije i našeg regiona, koji je deo svog života proveo u Beogradu"."Kontinuirani kontakti predsednika Vučića i Generalnog sekretara Stoltenberga u protekle četiri godine značajno su doprineli unapređenju političkog dijaloga i građenju međusobnog razumevanja i poverenja. Posete na visokom i najvišem nivou razmenjuju se svake godine, a imali smo čast da gospodina (Jensa) Stoltenberga ugostimo i početkom oktobra 2018. prilikom otvaranja vežbe ''Srbija 2018'', najveće do sada organizovane civilne vežbe u oblasti vanrednih situacija, sa oko 2.000 učesnika iz 40 zemalja članica i partnera NATO", kazao je Dačić.Šef srpske diplomatije ocenio je da su "Srbija i NATO značajno unapredili i praktičnu saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa, bilo da se radi o civilnim ili vojnim"."Nakon uspešno okončanog prvog ciklusa primene Individualnog akcionog plana partnerstva (IPAP), u toku je intenzivan rad na finalnom usaglašavanju novog IPAP za naredne tri godine. Pri tome, politika vojne neutralnosti Srbije se ni u jednom momentu ne dovodi u pitanje. To ostaje naša trajna odluka koju partneri iz NATO u potpunosti poštuju", naveo je Dačić.On je rekao da "Srbija poštuje opredeljenje svojih suseda i drugih zemalja za članstvo u NATO, te očekujemo i razumevanje za našu saradnju i sa zemljama koje nisu članice Alijanse".On je ocenio da "Srbiju i NATO čvrsto povezuje zajednički interes očuvanja mira i stabilnosti u regionu"."Odnosi Srbije i NATO imaju opterećenja iz prošlosti, što vam je poznato i to je realnost - bombardovanje tadašnje SR Jugoslavije od strane NATO bez ovlašćenja Saveta bezbednosti UN, što je donelo civilne žrtve i razaranja ogromnih razmera. U našim odnosima, međutim, imamo odgovornost i obavezu da zajednički gradimo stabilan region, a samim tim da omogućimo suštinsku osnovu za njegov prosperitet i doprinesemo miru i stabilnosti u širem okruženju, što je naša zajednička misija, koju treba da ostvarimo", naveo je Dačić.Ministar spoljnih poslova je kazao da Srbija "od Alijanse očekujemo da sa razumevanjem sagledava, razume i podrži naše prioritete, naročito u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije, jer NATO, između ostalog, ima i niz obaveza saglasno mandatu dobijenom od SB UN u očuvanju mira i stabilnosti na KiM"."Smatramo da samo kompromisno rešenje za KiM može obezbediti trajni mir i stabilnost i u više prilika smo pokazali spremnost da se do takvih rešenja dođe. Dogovor Beograda i Prištine neće biti na štetu bilo koje treće strane i ne postoji nijedan razlog da nešto što dve strane ocene prihvatljivim, bude neprihvatljivo za bilo koga drugog. Mislimo da je vreme da se ovo pitanje reši na način kojim nijedna strana ne bi dobila sve, ali bi dobila dovoljno da rešenje postane trajno i održivo", ocenio je Dačić.On je naveo da "NATO misija KFOR ostaje jedina legalna i legitimna vojna formacija u Pokrajini, bitan garant sprovođenja Briselskog sporazuma i praktično jedini garant bezbednosti i opstanka Srba, njihove imovine, verske i kulturne baštine na KiM"."Stoga je za nas izuzetno bitno da se mandat KFOR realizuje u potpunosti u skladu sa Rezolucijom SB UN 1244 i Vojno-tehničkim sporazumom, da KFOR ostane u nesmanjenom sastavu u Pokrajini i da u svojim aktivnostima bude statusno neutralan. I ovom prilikom naglašavam da se Srbija snažno protivi transformaciji tzv. ''Kosovskih bezbednosnih snaga'' u tzv. ''Vojsku Kosova'', jer se time krši Rezolucija SB UN 1244, Vojno-tehnički sporazum i ugrožava regionalna i šira stabilnost", rekao je Dačić.On je dodao da "nažalost, razvoj događaja pokazuje da Priština očigledno ne odustaje od jednostranih poteza, poput onih kojim se formiraju oružane snage i pored jasnog upozorenja predstavnika međunarodne zajednice, među njima i gospodina Stoltenberga, da su takvi jednostrani potezi neprihvatljivi i da čine štetu dijalogu"."Takođe, ističem presudnu važnost garancija NATO-a da snage KBS i druge naoružane formacije Albanaca ne mogu da ulaze na sever Pokrajine bez saglasnosti komandanta KFOR i lidera Srba na severu. Srbija se uvek postavljala odgovorno i odmereno, želeći da doprinese da se mir i stabilnost učvrste i promovišu, ali istovremeno ostaje privržena zaštiti svojih državnih i nacionalnih interesa, što je neprikosnoveno pravo i obaveza svih članica međunarodne zajednice", naveo je Dačić.Srbija će, kao vojno neutralna država, dosledno sprovoditi politiku vojne neutralnosti koju sa toliko upornosti i toliko uspešnosti vodi predsednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, izjavio je večeras ministar odbrane Aleksandar Vulin.Na svečanosti primopredaje dužnosti kontaktne ambasade NATO u Srbiji, koju je ambasade Grčke predala ambasadi Norveške", Vulin je rekao da nam vojna neutralnost omogućava da tako uspešno sarađujemo i sa NATO kroz Partnerstvo za mir, koje smatramo optimalnim, ali i sa zemljama Istoka."Mi učimo od svakog od koga se ima šta naučiti i snabdevamo se od svakog ko može da pruži ono što je našoj vojsci potrebno. Tako smo na brojnim vežbama učili od NATO vojski, baš kao što smo mnogo naučili od predstavnika istočnih vojski, a potuno sam siguran i da su u i na Istoku i na Zapadu i u NATO i u ODKB, i u SAD i Ruskoj Federaciji i Narodnoj Republici Kini puno naučili i od Vojske Srbije. Vojska Srbije, nažalost, ima bogato, bogato ratno iskustvo i od nas se može učiti", rekao je Vulin.On se posebno zahvalio NATO, odnosno KFOR-u, kada je u pitanju očuvanje mira na prostoru Kosova i Metohije."Sve zemlje koje čine KFOR i one koje su u NATO i one koje nisu i one koje su izašle i one koje će ući zaslužuju našu zahvalnost. Mi imamo svoje nesuglasice sa KFOR-om, ali smo uvek svesni da je KFOR jedina međunarodno priznata oružna sila u skladu sa Rezolucijom 1244. Od KFOR-a zato očekujemo da bude statusno neutralan, da se čvrsto drži svog mandata koji mu je dan Rezolucijom 1244, da obezbedi mir i sigurnost za sve koji žive na prostoru KiM i da apsolutno sprovodi sporazum postignut između predsednika Vučića i generalnog sekretara (NATO, Jens Stoltenberg) u vezi kretanja naoružanih albanskih formacija na severu KiM", rekao je Vulin.Ministar je istakao da će KFOR uživati najveće poštovanje među Srbima i podršku Republike Srbije kada se drži svog mandata."Srbija je zemlja koja zna šta je rat i zato toliko ceni mir. Upravo zato verujemo da su naši partnerski odnosi veoma važni. Možda da smo imali ovakav oblik saradnje ne bi bilo strašne laži u Račku, na današnji dan izrečene, koja je poslužila kao opravdanje i povod za NATO agresiju na SRJ, poslednji veliki zločin 20. veka. Upravo zato verujemo da treba da sarađujemo da se takav zločin i takav užas više nikada ne bi ponovio nad srpskim narodom", naglasio je ministar odbrane.Kako kaže, Srbija se najviše obraduje kada dođu vesti u kojoj generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg kaže da ne podržava formiranje vojske Kosova."Zato se i nadamo da će biti puno baš takvih vesti, puno vesti kojima ćemo moći da kažemo da se Srbija poštuje, razume i da se pozicija Srbije poštuje i razume. Zato morate razumeti naš opravdani strah kada vidimo i slušamo da najviši funkcioneri albanske države govore o stvaranju ''velike Albanije'' ujedinjenju sa Albancima gde god oni žive, a da ne čujemo jasnu i glasnu osudu toga što može biti pretnja na čitavom Balkanu. Dakle, morate razumeti naš opravdani strah i mi evo koristimo i ovu priliku da uložite svoj autoritet i svoju nespornu snagu da ne dođe do izazivanja mira u našem regionu, da niko ne pokuša da napravi ''veliku Albaniju'', da niko ne pokuša da nas vrati u zlo koje se zove rat i sukobi. Vi to možete'''''', rekao je Vulin.Istakao je da je Srbija pouzan i siguran partner, ali da ništa manje ne očekuje od svojih partnera iz alijanse.Prisutnima je poželeo "dosadnu i mirnu godinu" u kojoj neće biti vremena za vojne i diplomatske podvige, već za međusobnu saradnju i rad.