Tanjug | 15. januar 2019. 13:26 > 16:26 |

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa ambasadorima zemalja EU danas razgovarao i o KiM i da ih je jo š jednom obavestio da je Srbija spremna da nastavi dijalog sa Prištinom kad budu ukinute takse.

"Osim lepih stvari razgovarali smo i o onome što Srbija treba da uradi, kao i o tome da je potrebno da se ukinu anticivilizacijske takse koje je Priština uvela i da se nastavi dijalog kako bi postigli sporazumo rešavanje problema između Beograda i Prištine", rekao je Vučić.

Kaže i da je, iako to nije politički popularno, rekao ambasadorima i šefu Delegacije EU u Srbji da smo spremni da nastavimo taj razgovor u najboljoj veri kako bi se postigao sporazum, ali i da nije veliki optimista.

Vučić je naglasio da će svu energiju posvetiti rešavanju tog problema jer to znači sigurniju budućnosti za našu zemlju u našu decu.



VUČIĆ: OSTAVIMO EMOCIJE PO STRANI, EKONOMIJA NE MOŽE NAPRED BEZ EU



Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da se u Srbiji neretko ljutimo na EU i zemlje članice, iz različitih političkih razloga, nekada s pravom, nekada i ne sasvim, ali je, ističe, važno da se razume da bi srpska ekonomija teško, ili nikako, išla napred bez podrške EU.



"Svi koji kažu drugačije, lažu", rekao je i dodao da da bez investicija iz EU ne bi bilo moguće da imamo prosečnu platu od 465 evra, koja je, doskora, bila 330 evra.



"Razumem emocije i sentimente, ljutnju ljudi zbog različitih postupaka, ali moraju da razumeju da je ovo za Srbiju od vitalnog značaja i da zato odnose sa EU moramo i dalje da poboljsavamo, bez obzira da li ćemo sutra ili prekosutra biti članica Unije", rekao je Vučić.



Podsetio je da oko 72 odsto srpskog izvoza ide u EU, a da je rast ekonomije uvek zasnovan na izvozu i investicijama, a tek onda na potrošnji.



Ako ostavimo emocije po strani, vidi se koliko je važno da imamo još bliže odnose sa EU, dodao je Vučić.

FABRICI: EU ĆE NASTAVITI DA POSREDUJE U DIJALOGU



Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici ocenio je da je dobro za građane i za privredu to što je Srbija pristupanje EU postavila za strateški cilj.



"Tokom 2018, EU je pružala podršku evropskoj perspektivi Srbije i drugim zemljama Zapadnog Balkana, a tokom današnjeg ručka smo ih ponovo izrekli", rekao je Fabrici.



Istakao je da u 2019. pitanje Kosova ostaje važno pitanje, pogotovo iz perspektive pristupanja Srbije Evropskoj uniji.



"EU će nastaviti da posreduje u dijalogu u nadi da će se postići održiv sveobuhvatan sporazum. Takođe smo razgovarali o tarifama koje je Priština uvela Srbiji i BiH i u 2019. ćemo nastojati da potpomažemo dijalog. Kao što je Mogerinijeva rekla, nastavićemo u tom pravcu", poručio je Fabrici.



VUČIĆ: IZJAVE EU KOREKTNE, ALI ALBANCE ZANIMAJU SAMO SAD



Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da Srbija očekuje da neko urazumi Prištinu da se ponaša civilizovano, te da povuče takse, ali je primetio da Albance zanima samo Vašington, a da samo usput kažu da su na putu ka EU.



"Evropska unija je po pitanju taksi davala korektne izjave, a Vašington je izneo vrlo oštar stav, i mi sye zahvaljujemo Vašingtonu na tome", rekao je Vučić.



Na pitanje da li Srbija očekuje da EU, osim jasnog stava o taksama, kako je to rekao šef delegacije EU u Srbiji, upotrebi neki instrument kako bi privolela Prištinu na ukidanje taksi, Vučić je naglasio da Srbija ništa i nikoga ne uslovaljava i da je uvek bila za dijalog.





"Srbija je uvek za dijalog, nema nijedan uslov, ali u tom raspoloženju u Srbiji gde se mi osećamo jakim da možemo nekog da uslovljavamo proizlaze i neke logičke greške. Mi ništa ne uslovljavamo, nego molimo da se stvari vrate u pređašnje stanje", istakao je Vučić.



On je rekao da se danas u svetu vodi borba političkim i ekonomskim merama, ali da u normalnom, civilizovanom svetu ne postoji nešto poput taksi.



"Sklonite to kao prepreku i nastavićemo da razgovaramo, mada ne zaboravljamo da ste imali samo jednu obavezu - formiranje ZSO, a ni pipnuli to niste, niste ni zainteresovani, a mi smo ispunili sve", kaže Vučić, primetivsi da i Srbija "jednim klikom može da kaže da se sve vraća u pređašnje stanje".



Suština je, kaže, da neko urazumi Prištinu da se ponaša civilizovano, kaže on i dodaje da nas ne interesuje kupovina poslušnih Albanaca, kao što to Albanci rade.



"Nas interesuje da nastavimo dijalog sa legitimnim i legalnim predstavnicima Albanaca, da vidmo da li možemo da postignemo neki dogovor ili ne možemo i, ako ne možemo, da nađemo načine da čuvamo stabilnost", zaključio je on.

VUČIĆ: SASTANAK S AMBASADORIMA EU PRED POSETU PUTINA - SL U ČAJNOST





Sastanak sa ambasadorima zemalja EU i šefom Delegacije EU u Srbiji Semom Fabricijem nema nikakave veze sa predstojećom posetom predsednika Rusije Vladimira Putina našoj zemlji, rekao je predsednik Aleksandar Vučić, na pitanje novinara da li je tajming ta dva događaja slučajan ili ne.





Na komentar novinara da je zanimljivo da do tog sastanka dolazi samo dva dana pre posete Putina, Vučić je rekao da to nema nikakve veze sa dolaskom Putina, a za to što se odigravaju u kratkom razmaku razlog je, kaže, što je on krajem prošle godine bio u Njujorku, a usledio je katolički Božić, te je oskup pomeren za danas.





Fabrici je na isto pitanje rekao da ne bi davao značaj tim slučajnostima, pošto sa predsednikom Srbije i inače imaju redovne kontakte.





"To je deo naseg svakodnevnog rada", kazao je Fabrici.





VUČIĆ: UNEĆEMO NOVU ENERGIJU U SVOJ EVROPSKI PUT



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da će Srbija nastaviti svoj evropski put I uneti novu energiju u taj proces, te pokazati ljudima stvarnu perspektivu, ne samo evropskog puta, već I članstva, bez obzira kada ono usledi.



Podvukao je da je EU naš nažnačajniji spoljnotrgovinski partner sa kojom ostvarujemo oko 67 odsto naš robne razmene, a ako dodamo u to I zemlje koje su na putu u Uniju - taj udeo iznosi više od 80 procenata.



Takođe, kako je dodao, najveći deo investicija dobijamo iz EU, I nadamo se da će nivo investicija u budućnosti biti na još višem nivou.



Preneo je da je sem lepih stvari razgovarano I o tome šta Srbija treba da uradi.



Prema njegovim rečima, dve su stvari veoma važne, a prva je, pošto anticivilzacijske takse koje je uvela Priština budu ukinute, da se nastavi dijalog.





"Uprkos činjenici da to nije politički popularno, niti se dopada našem narodu, rekao sam da smo spremni da nastavimo razgovor u najboljoj mogućoj meri sa željom da postignemo sporazum. Rekao sam da ću sve svoje vreme i energiju psovetiti rešavanju ovog probelma jer bi solucija značilo sigurniju budućnsot za nas, našu decu I našu zemlju u celini", naglasio je Vučić.







VUČIĆ: KVOTE BI BILE TEŽAK UDARAC; FABRICI: DA SAČEKAMO ODLUKU





Predsednik Aleksandar Vučić još jednom je zamolio EU da izađe u susret Srbiji kada sutra bude odlučivala o kvotama za izvoz čelika, jer je to, ističe, za našu zemlju od ogromnog značaja, te da želi da veruje da će odluka biti pozitivna po Srbiju.





"Zamolio bih komesarku Sesiliju Malstrom, sa kojom će se i premijerka danas sastati, ali i Žan Klod Junkera i sve druge da izađu u susret Srbiji", rekao je Vučić nakon sastanka sa ambasadorima EU.





Kako je rekao, izašlo se u susret, u skladu sa sporazumom, tačnije "nategnutom" forumulacijom Sporazuma o asocijacuhu u pridruživaju, Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu i izrazio nadu da i Srbija može da spada u tu kategoriju.





"Ako ne po tom osnovu, onda po nekom drugom", rekao je Vučić i ponovio da bi kvote bile težak udarac za Srbiju.





Predsednik je ponovio da Srbija učestvuje sa 1,5 odsto u ukupnoj prozivodnji čelika u EU.





"To je mali broj, ali EU ima svoja pravila i nadam se da će razumeti našu molbu", podvukao je.





Ukazao je i da bi odlazak kineskog investitora iz Smedereva i zatvaranje Železare, značilo za 10.000-15.000 ljudi manje posla i to bi, ističe, bila katastrofa za srpsku ekonomiju.





"Nismo dotle stigli i nadam se da nećemo. Želim da verujem da će odluka biti pozitivna", podvukao je.





Vučić je pojasnio da se, kada je reč o kvotama za čelik, to pre svega tiče odnosa EU i Kine, ali da Srbija moli da budu uvaženi i njeni interesi, jer je naša ekonomija krhka.





Zahvalio je šefu EK što primećuje da srpska ekonomija raste, te ukazao da bi za još bolje rezultate i kreiranje ekonomskog ambijenta, potrebna podrška EU.





"Ako ikako mogu da, i pored pisama Junkeru i Merkelovoj, molim i sve prisutne ovde da utiču koliko mogu. Znam da je komesarka Malstrom samostalna u donošenju odluka, ali da zamolim i švedske prijatelje još jednom da prenesu naše molbe. Nama to mnogo znači i za sprku ekonomiju bi to bio veoma težak udarac", poduvkao je Vučić.



Šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici rekao je da je EU razumela značajn tog pitanja za Srbiju i njenu privredu.





Kako je rekao, Evropska komisija koja je zadužena za pitanje kvota za čelik je završila inicijalni deo istrage 4. januara i obavestila o tome Svetsku trgovinsku organizaciju i druge.





"To nije nešto što se tiče samo Srbije, već svih trećih zemalja, zemalja izvan EU. Mi pažljivo posmatramo ovo pitanje i EK će sigurno odgovoriti na nezavistan i nepristrasan način. Moramo da sačekamo odluku i odgovor Komisije", rekao je Fabrici.





Na to se Vučić nadovezao rečima:





"Hvala Sem. Ja ništa ne razumem u skladu sa čim će, samo se nadam da će da bude u redu. Za mene je samo rezultat važan".