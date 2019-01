Tanjug | 12. januar 2019. 10:40 |

CEAS smatra, ne ulazeći u to da li je bio kriv ili ne, da je dužina sud Šešelju bila loša praksa koja se ne bi smela ponoviti, da su mu procesna prava bila ugrožena bez obzira na tezžnu dela, te i da je za buduću preko potrebnu praksu procesuiranja osumnjičenih za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.







Predsednica kosovske nevladine organizacije Evropski pokret Srba sa Kosova Rada Trajković pokazala je u nedavnim izjavama flagrantno nepoznavanje osnovnih principa vladavine prava i pravosudnih procedura, te sugerisala metode oružanog neinstitucionalnog delovanja, ukazuje Centar za evroatlantske studije (CEAS).Pošto je Trajkovićeva najavljena kao jedna od glavnih govornica na novom protestnom skupu pod nazivom "Jedan od pet miliona", CEAS u otvorenom pismu poziva građane koji učestvuju u demonstracijama da se, za početak, ograde od transparenata na kojima se na isti neustavni način na koji to radi vođa Vojnog sindikata Srbije, kompromitovani Novica Antića, pozivaju vojska i policija da uzmu pravdu u svoje ruke i sprecce "izdaju Kosova"."CEAS se slaže s većinom ocena relevantnih srpskih nevladinih organizacija i evropskih institucija oko problema s funkcionisanjem vladavine prava u Srbiji, smatramo da je sasvim legitimno vrssiti sve demokratske metode pritiska na aktuelne vlasti da se ono unapredi. Na osnovu do sada prepoznatljivih zahteva, a to nije jednostavno, čini nam se da se CEAS ne slaže sa njima u taktici", dodaje se u pismu.Kako se precizira, CEAS smatra da je upravo zbog pitanja sistemskog institucionalnog unapređenja vladavine prava i borbe protiv korupcije potrebno prvo, ssto pre, formalizovati odnose na Kosovu i onda rasterecheni tog izuzetno slozzenog i tesskog zadatka koncentrisati se na druge reforme."Nerešeni odnosi Beograda i Prištine utiču i na arbitrarnost u tumačenju Ustava pa na dalje, otežavaju definisanje jurisdikcija, adekvatne policijske saradnje i razmene bezbednosnih podataka, i pored delovanja Euleksa, ssto sve otežava uspostavljanje vladavine prava", navodi se u pismu.CEAS se, kako objašnjava, za razliku od demonstranata na ulicama ovih nedelja razlikuje i po tome ssto smatra da pitanje rešenja odnosa s Prištinom mora biti takvo da Srbiju zadrži na evropskom putu, jer ne veruje da je moguće ovako velike reformske procese sprovesti bez formalnog procesa pregovora, a posle reforme očuvati kroz članstvo u EU.Imajući u vidu da je upravo Trajkovićeva jedna od glavnih govornica na novom protestnom skupu, CEAS poziva učesnike protesta da, u zajednicckom interesu unapređenja vladavine prava u Srbiji, razmotre iskaze Rade Trajković, koja je izjavila da "ako je Oliver (Ivanović) mogao da leži tri godine u zatvoru u okviru istržne procedure, što ne bi Radoičić bio isporučen Prištini, koji je mnogo manje vredan Srbima"."Da li onda važi i sledeće: 'Ako je Radoičić mogao da leži tri godine u zatvoru u okviru istražne procedure, zašto ne bi i Oliver (da je živ) bio isporučen Prištini, koji je mnogo manje vredan Srbima?'", pita CEAS.Kako bi predupredio zlonamerne interpretacije, CEAS navodi da im je Ivanović, po puštanju na slobodu, bio u poseti na vrlo iskrenom razgovoru, da se javljao i dok je bio u pritvoru u kratkim pauzama kada je bio u mogućnosti, te da je CEAS išao na sve skupove koje su u Medija centru organizovali njegova porodica i pravni tim."Takođe ne tvrdimo ni da je Radoičić ni kriv, ni nevin, jer mi to kao NVO nikako ne možemo znati. Kao i u slučaju pobijenih vojnika u Točideru, zalagali smo se i pomagali porodicama da pravnim putem dodju do istine, ne upirući prstom ni u koga, ni kada smo imali indicije. Nikada nismo eksplicitno tvrdili ni da su ubijeni zbog skrivanja Ratka Mladića, bez obzira koliko je to bila 'primamljiva' okolnost. Trajkovicća je, povodom godišnjice ubistva Olivera Ivanovića, ocenila da kosovsko tužilaštvo radi mnogo bolje (valjda u odnosu na srpske organe) kada je u pitanju istraga tog ubistva. Nije nam jasno na osnovu kojih činjenica, ako je postupak kontrolisan u cilju adekvatne istrage, to ona može znati", isticce CEAS.Konstatuje i da Trajković smatra da "tužilaštvo i pravosudni organi iz Srbije ne sarćjuju sa kosovskim institucijama na pravi način, kada je u pitanju istraga ubistva Olivera Ivanovića... da istraga tog zločina neće dobiti epilog sve dok ne postoje pritisci javnosti"."Koliko su CEAS-u dostupne javno izrećene ocene zvaničnika, saradnja dvosmerno ne funkcionisse kako treba, a nismo sigurni ni da li postoje na Kosovu pritisci javnosti da se slučaj reši i, ako postoje, ko ih realizuje? Vrlo nas čudi Trajkovićkina vera u kosovske pravosudne institucije imajući u vidu skandaloznu višedecenijsku, sada već praksu, sporog i traljavog procesuiranja svega malog broja ubistava koja se tiču Srba, bilo onih poccinjenih kroz ratne zloccine tokom sukoba, bilo onih posle. Podsechamo Trajkovichku samo na sudbine srpskih zzetelaca, putnike Niss Ekspresa, mladicha Dimitrija Popovicha u Graccanici i zzrtve martovskog ludila 2004. godine. Uostalom da kosovski sudovi rade kako treba, ne bi skoro 20 godina kasnije konaccno proradila specijalna vecha u Hagu za zloccine koje je počinila OVK, a za čije se osnivanje CEAS zdušno zalagao", ukazuje se u pismu."Uistinu nam nije jasno na osnovu čega Trajković u slučaju Ivanovi ima veru u kosovske istražne organe. I Trajkovicćina izjava da 'tužilasstvo iz Prištine ima jak motiv, jer oni žele da pokazzu svetu da su ozbiljni i da ozbiljno rade…. istraga ubistva Olivera Ivanovicha je mogućnost da se institucije za vladavinu prava afirmissu', vrlo je upitna. Zassto samo ova istraga, zassto se nisu dokazali procesuiranjem svih drugih neressenih sluccajeva ubistava i nestanaka Srba sa Kosova, na koje i FHP, cciji izvessaj je prilozzen pismu, ukazuje?”, pita CEAS.Dodaje se da je vrlo zanimljivo da je na demonstracijama "Protiv krvavih kossulja" i, valjda, za vladavinu prava, glavna govornica Rada Trajkovich koja i 2018. godine, kada odavno nema tezzih incidenata na Kosovu, predlazze reakciju Srba na Kosovu, na sledechi naccin: "Albanci su 17. marta 2004. želeli da mi svi odemo, mozža su i dobili zeleno svetlo za tu akciju, ali mi smo mogli iznutra da se branimo oružjem. Pa ne mislite da je Čaglavicu odbranio ne znam ko. Narod je branio."Ovaj princip, smatra CEAS, neodoljivo liči na pučistički poziv uzimanja pravde u svoje ruke koji ovih dana šalje Novica Antić, predsednik Vojnog sindikata Srbije, koji je u intervjuu Lepoj Šumadiji rekao da mu se javljaju "veterani, građani, penzioneri, prosvetari, kolege policajci, studenti, seljaci... da se formira savez koji che stati ispred naroda zajedno sa nama na ccelu kolone"."Poštovani učesnici nenasilnih protesta čije zahteve za poboljšanje vladavine prava i smanjenje nasilja u Srbiji načelno