Tanjug | 12. januar 2019. 10:19 > 13:21 |

Jučerašnja akcija MUP i Tužilaštva pokazala je nameru države ne samo da se suoči sa najopasnijim vidovima kriminala u Srbiji, već i da taj kriminal i najteže oblike korupcije pobedi, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.





DOŽIVOTNA ZA UBICE DECE



SRBIJA NEĆE BITI MEKA I MEDINA ZA KRIMINAL





TREND DA SE SRBI OPTUŽUJU ZA SVE



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas uvođenje drakonskih kazni za počinioce krivičnih dela, uključujući i doživotnu kaznu zatvora.On je, najavljujući sistemske i sveobuhvatne mere protiv najtežih krivičnih dela, nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, rekao da je država odlučna da pobedi najteže oblike kriminala i korupcije.Najavio je i izmenu kaznene politike, posebno za krivična dela nasilničkog ponašanja i silovanja, pedofiliju, ubistva dece i trgovinu opružjem i narkoticima."Borba će da traje godinama, biće teška, ali ćemo da pregazimo kriminalce", rekao je predsednik."Koliko god bila uspešna i dobra jučerašnja akcija to je jedna akcija i možemo da je ponavljamo svake nedelje. Ukoliko drugačije, sveobuhvatnije ne priđemo rešavanju tih užasnih problema mi to nećemo biti u stanju da rešimo", rekao je Vučić i najavio sistemske mere protiv kriminala i korupcije, pre svega drugačiju kaznenu politiku.On je posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost čestitao državnim organima , posebno policiji, naročito na činjenici da su se posle mnogo vremena neki od glavnih šefova narko- biznisa u regionu, a ne samo u Srbiji, našli na Interpolovim poternicama a neki i iza rešetaka.Rekao je da je današnja sednica imala dve tačke, jedna je bila posvećena Kosovu, a druga borbi protiv kriminala i koprupcije i sistemskim merama koje će država preduzeti."Uvodimo institut doživotne kazne zatvara, doživotne robije za one koji su počinili najteža krivična dela - za višestruke ubice, ubice dece i druga najteža krivična dela", rekao je Vučić i dodao da je time prihvaćen predlog dela javnosti i Igora Jurića.Kako je rekao, za silovanje ubuduće kazne neće biti od 3 do 12 godina, već od pet do 15 godina, ali bez mogućnosti ublažavanja kazne."Niko neće moći da dobije manje od 5 godina", podvukao je Vučić.On je istakao i da će biti drastično uvećane kazne za nasilje u porodici.Mininalna kazna sa 6 meseci biće uvećana na na godinu dana zatvora za nasilje u porodici.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u delovima bivše Jugoslavije, a posebno u albanskom delu Kosova, na delu trend da se traži nova srpska odgovornost i da postoje oni koji Srbe optužuju za sve."Plašim se da se taj trend samoviktimizacije i apsolutnog optuživanja Srba za sve ne nastavi u buducnosti bez prihvatanja bilo kakve odgovornosti za sopstvene zločine", rekao je Vučić na konferenciji za novinare.On je istakao i da je naš pogled na stvari neuporedivo uravnotezeniji."Mi gonimo Srbe koji su počinioci zločina, ali takođe i gonimo i znamo da postoje mnogi koji nisu odgovarali, a pocinili su najgore zlocine protiv srpkog naroda", rekao je Vučić.Odgovarajući na pitanje povodom podnošenja krivične prijave protiv hrvatskog ministra odbrane Damira Krstičevića zbog ratnog zlocina nad Srbima, i da li će žrtve dobiti pravdu, Vučić je rekao:"Nadam se da će pravda biti zadovoljena. Preskočiću deo šta o tome mislim".On je istakao da znamo da pstoje mnogi koji nisu odgovarali, a počinili su zločine protv srpskog naroda, bilo na teritoriji KiM, RS, nekadašnje Srpske krajine...."Ali, prosto, oni su samo zrtve, a zna se ko je bio agresor - Srbija", podsetio je Vučić kako se prema tome drugi odnose.