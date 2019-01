V. N. | 12. januar 2019. 08:52 |

UKOLIKO Tužilaštvo ne pokrene istragu o nečuvenim lažima i teškim optužbama koje je u svojoj novoj knjizi izneo Vojislav Šešelj, više neću sedeti u Vladi. Tako će biti i ako ne bude vanrednih izbora, spreman sam i ranije da se povučem, ali će moja stranka ostati u koaliciji sa SNS i podržavaćemo vladajuću većinu u Narodnoj skupštini.

Ovo, za "Novosti", poručuje potpredsednik Vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić, ne skrivajući ogorčenje zbog novog naslova lidera SRS u kojem ga je nazvao "novopazarskim kraljem heroina".

- To je toliko monstruozna optužba da sam primoran da branim svoju čast i lični integritet. U ponedeljak ću poslati dopis Tužilaštvu u kojem ću tražiti da se pokrenu sve procesne i dokazne radnje i da se jasno utvrdi da li su tačni ti suludi Šešeljevi navodi. Pošto me očigledno on bolje poznaje idem pravo da se prijavim u Tužilaštvo pa neka oni utvrde šta je istina. Priložiću i tu nesrećnu knjigu. Angažovao sam i advokate koji će razmotriti ima li elemenata i za privatnu tužbu.

Pročitajte još - Ljajić: Tužilac da reaguje zbog Šešeljeve knjige

Predsednik radikala u svojoj novoj knjizi na 1.000 strana vicepremijera optužuje da se bavi kriminalom. Kao "dokaze" je priložio stenografske beleške od skupštinskih zasedanja, transkripte televizijskih emisija, novinske i tekstove sa onlajn izdanja u kojima je Ljajić optuživan. Šešelj je kao materijal koristio govore prvog čoveka Stranke pravde i pomirenja i Ljajićevog ljutog rivala Muamera Zukorlića, a pisao je i o odnosu ministra sa vođom Stranke demokratske akcije Sulejmanom Ugljaninom.

POČELO U SKUPŠTINI

SUKOB Ljajića i Šešelja počeo je pre nekoliko meseci, kada je lider SRS postavio poslaničko pitanje tražeći od MUP da proveri da li potpredsednik Vlade ima veze sa trgovinom drogom. Ministar policije Nebojša Stefanović kazao je da nema takve podatke, a poslanici SDPS zahtevali su da se Šešelju oduzme mandat u parlamentu.