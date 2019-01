Beta | 09. januar 2019. 12:00 | Komentara: 0

Tači se "posipa pepelom": Hodžaj i Veselji su "krivi" za takse, Haradinaj je samo glasao; 2019. je godina NATO-a na Kosovu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne obazire se na petonedeljne proteste protiv njegove vlasti i u intervjuu za Fajnenšel tajms fokusira se na sprovođenje bolnih ekonomskih reformi koje su, kako kaže, dovele do trogodišnjeg suficita u budžetu i na uverenje da samo dogovor sa Kosovom može doneti trajan mir regionu koji i dalje trpi posledice ratova i raspada bivše Jugoslavije."Oni koji misle da je moguće obuzdati zamrznuti konflikt - on nikada nije zamrznurt jer se u nekom trenutku otopi... A kad se to dogodi to je katastrofa za sve", rekao je Vučić u intervjuu za Fajnenšel tajms vođenom prošle nedelje, posle ceremonije unošenja badnjaka u Predsedništvo Srbije.U danas objavljenom intervjuu, FT navodi da je na proslavi pravoslavnog Božića Vučić ugostio i neke od onih koje Zapad smatra pretnjom po tanušni mir u regionu, među kojima su bili i Milorad Dodik, koji je već dve godine pod sankcijama SAD, ali i proruski političari iz Crne Gore Andrija Mandić i Milan Knežević koji su optuženi za pokušaj državnog udara kako bi sprečili ulazak zemlje u NATO.Bez obzire na takve veze, zapadne diplomate polažu nade u Vučića, nekadašnjeg tvrdog nacionalistu koji se smatra ključnim za obuzdavanje Dodika i za postizanje pravno obavezujućeg dogovora sa Kosovom, piše FT.Britanski list navodi da mnogi Srbi Kosovo i dalje smatraju kolevkom svoje pravoslavne vere i da Vučića, zbog razmatranja teritorijalnog kompromisa sa Prištinom, napada lepeza protivnika - od levičarskih lidera do tvrdokornih nacionalističkih konzervativaca."Znam da se Srbi u većini protive rešenju kosovskog problema i da je sve što govorim suprotno onome što javnost želi", rekao je Vučić za FT.On je ocenio da lideri opozicije "nisu u stanju da prihvate realnost"."Oni nemaju plan, za njih je jedino važno da me nazovu izdajnikom i da sve ostane isto. Ali, nije me briga za to", dodao je.Kako piše FT, Vučić je rekao da bi ekonomski i trgovinski razvoj - i dogovor o Kosovu - pomogli stabilnosti u regionu."Ako budemo u stanju da se međusobno povežemo ekonomski i na druge načine imamo šansi da budemo uspešne zemlje... Inače će biti katastrofa za sve nas", naveo je."Svi odlaze iz regiona... zato nam je očajnički potrebno da promenimo ukupnu atmosferu u regionu. Ako to ne učinimo ne vidim izlaz, nema ni tračka nade na kraju tunela", rekao je.Vučićevi kritičari tvrde da su zapadne sile toliko zainteresovane da vide dogovor da se uzdržavaju da kritikuju nazadovanje demokratije u Srbiji, gde su glasovi kritike u velikoj meri isključeni, a retorika nasilja u porastu.Protivnici kažu kako je takva atmosfera kriva za premlaćivanje opozicionog ldiera Borka Stefanovića, koje je izazvalo proteste protiv Vučića.Vučić je odbacio pritužbe opozicije da javni servis RTS ne daje dovoljno vremena glasovima koji su kritični."Imaju vreme na RTS kao što niko nije imao u prethodnom periodu... Prisutni su, ne znam, ponedeljkom, utorkom, četvrtkom. Ako govorimo o velikim TV emisijama, uvek su tu. Ne znam šta oni hoće. Kad god organizuju protest ima više izveštaja o tome na RTS-u nego o nama", rekao je."Problem je što se oni uvek žale na medije", dodao je Vučić za FT i ocenio da opoziciji nedostaju "realna politika i realne ideje".