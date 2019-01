Beta | 08. januar 2019. 13:06 |

PRIŠTINA - Predsednik Skupštine tzv. Kosova Kadri Veselji izjavio je da je Kosovo ušlo u dijalog sa Srbijom kako bi bilo priznato od Beograda i postalo članica Ujedinjenih nacija.Veselji je na Fejsbuku napisao da odbijanje dijaloga "nije ni alternativa ni rešenje" i ocenio da bi to predstavljalo "favorizovanje Srbije na međunarodnoj sceni"."Znamo iz prošlosti da kad god je Srbija odbijala dijalog, uvek je izlazila iz procesa kao gubitnik. Mi ne smemo da ponovimo tu pogrešnu lekciju Srbije. Kosovo ulazi u dijalog sa jasnim ciljevima – priznanje države Kosovo od strane Srbije i učlanjenje u UN. Mi ne dozvoljavamo nikakav rezultat koji slabi teritorijalni integritet države Kosovo i to ćemo bez ikakve sumnje i postići", kazao je Veselji.PROČITAJTE JOŠ -On je ocenio da će se odluka o sporazumu sa Srbijom doneti "uz punu saglasnost sa međunarodnim partnerima Kosova" i najavio da će se "vrlo brzo" u Skupštini tzv. Kosova naći predlog zakona o referendumu koji bi omogućio da građani daju konačnu reč o rezultatima procesa dijaloga i sporazumu.Veselji je dodao da kosovska pregovaračka ekipa koja se susrela sa visokom predstavnicom EU Federikom Mogerini u Briselu ima puni mandat za dijalog koji joj je kako je rekao, dodelila Skupština tzv. Kosova.