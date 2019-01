Tanjug | 07. januar 2019. 13:02 | Komentara: 0

Prištinski tim za dijalog sa Beogradom održao je sasanak u Tirani, a portparolka SDP, Natira Kuki kaže da je to bio radni sastanak o čemu će se više detalja znati narednih dana, piše prištinska Koha.Koha navodi da je to prvi sastanak tima održan van Prištine, a predvodili su ga koordinatori Fatmir Ljimaj i Špend Ahmeti, koji je ujedino i jedni predstavnik opozicije u tom timu.Portal navodi da nije uspeo da stupi u kontakt sa predstavnicima tima, te da im je Kuki rekla da ne zna zašto je za sastanak izabrana Albanija."Više o tom sastanku tim će saopštiti naredne sedmice", rekla je Kuki.Podseća se da je prištinska vlada odobrila 300.000 evra budžetskih para za potrebe ovog tima.Dve najuticajnije opozicione partije, Demokratski savez Kosova Pokret Samoopredeljenje, bojkotuju rad ovog tima, jer smatraju da je on nema legitimitet za nastavak dijaloga sa Beogradom.Inače, dijalog sa Beogradom je prekinut kada je Priština uvela stopostotno povećane takse na robu iz Srbije i BiH.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je više puta upozorio da do nastavka dijaloga neće doći dok Priština ne povuče tu odluku o povećnim taksama.