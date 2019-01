Tanjug | 07. januar 2019. 11:56 |

Burim Ramadani, zamenik ministra tzv. Kosovoskih bezbednosnih snaga tvrdi da takse na proizvode iz Srbije i BiH uvećane za 100 odsto neće biti ukinute i da bi o tome moglo eventualno da se razgovara samo ako Beograd prizna kosovsku nezavisnost, nikako, kako kaže, obrnuto.Ramadani na svom Fejsbuk pofilu reagovao na obećanje koje je dao predsednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači, da će uvećane takse biti ukinute, ako "Srbija prizna nezavisnost Kosova"."Stopostotno uvećani porez nije određen da bi promenio okolnosti. Priznanje Srbije nezavisnosti Kosova, koja je proglašena 17. februara 2008. godine, samo otvara mogućnost za razgovor o tome, nikako obrnuto", naveo je Ramadani.Vašington Post objavio je, naime, da je pod pritiskom američke administracije predsednika Donalda Trampa. Tači obećao da će preduzeti značajan korak ka rešavanju eskalirajućeg odmeravanja snaga sa Srbijom, kao i da je "spreman da razmotri ukidanje taksi".Tzv. kosovski ministar trgovine i industrije, Endrit Šalja, izjavio je da predsednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači ne može da daje obećanja o ukidanju uvećanih taksi na proizvode iz Srbije, jer je to, kako kaže, vadina odluka.Šalja tvrdi da uvećane takse neće biti ukinute sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je ta mera uvedena."Postoje razlozi zbog kojih smo se mi, kao vlada, odlučili da donesemo takvu odluku Upravo zbog tih razloga sam i predložio njeno donošenje, tako da takse neće biti ukinute sve dok ne budu otklonjeni razlozi za njihovo uvođenje", rekao je Šalja, prenla je prištinska GazetaExpres.Šalja kaže da, ako Tači ima takav zahtev, treba da ga podnese vladi, a vlada će ga razmotriti i odlučiti.Takav zahtev, dodao je, vlada do sada nije primila.Ocenjujući da "predsednik ne zna šta radi", Šalja kaže da je "to sada posao tima Vlade Republike Kosova za pregovore (sa Beogradom)"."Kada dobijemo zahtev za ukidanje uvećanih taksi, a to podrazumeva otklanjanje razloga zbog kojih su one uvedene, onda ja kao ministar mogu da predložim, njihovo smanjenje“, naeo je Šalja i dodao da on, kako je rekao, "to neće učiniti sve dok ne budu eliminisani razlozi zbog kojih su one uvedene".