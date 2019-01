Tanjug | 07. januar 2019. 09:14 | Komentara: 0

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da će Srbija i u ovoj godini nastaviti da govori jezikom mira i tolerancije.Đurić je za portal Pink.rs rekao da je u prethodnoj godini očekivao da će "iskrena otvorenost Beograda za pronalaženje kompromisnog rešenja za višedecenijske probleme na Kosovu i Metohiji, biti putokaz svima koji iskreno žele stabilnost i ekonomski prosperitet na zapadnom Balkanu", ali da nije iznenađen činjenicom da se to nije dogodilo.U 2019. godinu ušli smo sa akutnim problemom trgovinske blokade za ulazak naših proizvoda na Kosovo i Metohiju, i u ovom trenutku se rešenje ne nazire, kaže Đurić.On je izneo očekivanje da ovu celu godinu neće karakterisati takvi izazovi, već atmosfera deeskalacije, "iako su iz Prištine u prvim danima januara stigle brojne velikoalbanske poruke koje nisu poziv na kompromis, već upravo poziv na nove potrese u regionu".Prema njegovim rečima, očito da postoji želja pojedinih krugova moći u svetu da se proces iznalaženja održivog rešenja za pitanje Kosova i Metohije ubrza, ali se istovremeno iz istih krugova podržavaju potezi Prištine kojima se kompromis čini sve manje verovatnim."Izvesno je da će biti pritisaka, ali važno je da proces bude završen kompromisom koji će stvoriti stabilan osnov za trajan mir izmedu Srba i Albanaca", naglasio je Đurić.Govoreći o ubistvu Olivera Ivanovića, Đurić kaže da, zasad, nije video nikakve ozbiljne pomake prištinskih istražnih ogana u pravcu rasvetljavanja tog zločina."Naprotiv, bili smo svedoci raznih pokušaja instrumentalizacije ubistva Olivera Ivanovića u političke svrhe u Prištini, ali i od dela tzv. opozicije u Beogradu, na njihovu sramotu, a protiv sopstvene zemlje. Ne verujem da u Prištini postoji ni volja ni interes da se nalogodavci i izvršitelji pronađu", rekao je Ðurić.Kako je rekao, Prištini upravo odgovara atmosfera trajnog lova na veštice, jer to je jedan od njihovih instrumenata za stvaranje nestabilnosti i zastrašivanje Srba."Krivce, u to nema nikakve sumnje, treba tražiti južno od Ibra, i sami pokušaji Prištine da za taj zločin okrive Srbe i vladu u Beogradu jesu deo jednog šireg paklenog plana koji je i doveo do smrti Olivera Ivanovića", kaže Đurić.Prema njegovim rečima, sama činjenica da Priština sistematski zataškava mnoge stvari i istragu usmerava u pogrešnom smeru, u njemu opravdano budi sumnju u iskrenost njihovih namera da se okolnosti ubistva Olivera Ivanovića rasvetle, a počinioci privedu pravdi.Upitan da li nalazi vezu između poruka koje sa protesta u Beogradu šalje opozicija i poruka koje šalju predstavnici Prištine, Ðurić kaže da im je zajedničko to što "glavnu prepreku u ostvarivanju svojih ciljeva vide u predsedniku Aleksandru Vučiću i ovoj Vladi Srbije".Ne bih išao toliko daleko da tvrdim da postoji dogovorena sinhronizovanost u njihovom delovanju, ali njihovi pritisci, u to nema nikakve sumnje, jesu sinhronizovani, smatra Đurić.Jača podrška naroda aktuelnoj politici mira, napretka i jačanja, znači i agresivnije delovanje onih koji Srbiji žele zlo, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.Deo opozicionih lidera je svestan da nikada neće imati demokratsku podršku za osvajanje vlasti i zato sve više pribegavaju nesistemskim metodama političkog pritiska, kazao je Ðurić, te dodao da ulica ne može da nadomesti odsustvo programa, političkih ideja i zauvek izgubljeni kredibilitet, "ali oni to očito ne shvataju".Ðurić, koji je i funkcioner SNS, rekao je da je sve primetniji porast agresije kod pojedinih opozicionih lidera."Oni se osećaju osujećeno, jer više nisu u prilici da zgrću bogatstvo trgujući političkim uticajem, a građani, razume se, ne dele njihov entuzijazam za povratak na vlast i nastavak pljačkanja države", kaže Đurić.Prema njegovim rečima, zabrinjava to što pojedini lideri opozicije počinju da otvoreno pokazuju želju za širu destabilizaciju, i počinju da pipke pružaju i ka Republici Srpskoj, čime sami potvrđuju da je njihov zadatak napad, ne samo na vlast koju personifikuje predsednik Aleksandar Vučić, već na srpske interese u celini.I što naš narod bude jedinstveniji u podršci aktuelnoj politici mira, stabilnosti, ekonomskog napretka i jačanja Srbije, to će delovanje onih koji ne žele dobro Srbiji biti agresivnije, smatra Đurić.Čestitajući svima koji slave Božić i 2019. godinu, Đurić je rekao da će "ovo ce biti izazovna godina, i naša zajednička obaveza je da uradimo sve što je do nas da bi bila veoma uspešna, a znam da može da bude"."Danas, na Božić, smatram da mogu sa ponosom da kažem da treba da srbujemo, a danas srbovati i živeti za Srbiju mora da znači nešto drugo od onoga što je za neke možda značilo u prošlosti i svakako drugačije od toga kakvima su neki želeli da nas kao narod predstave", kaže on.Srbovati danas znači graditi u Srbiji stotine novih fabrika, širiti mrežu autoputeva, pruga, za svega par godina renovirati sve škole i vrtiće, digitalizovati institucije, razvijati i dualno obrazovanje. Srbovanje je i izgradnja dobrih odnosa sa susedima i izgradnja etničkog i verskog sklada u Srbiji, kako bi ona bila stabilnija, sigurnija i srećnija..., naveo je Đurić.