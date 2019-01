Tanjug | 05. januar 2019. 20:51 |

Srpski patrijarh Irinej izjavio je da je, "radi nekakvih interesa, Albanija je danas postala miljenik mnogih država, i Amerike i velikim delom Evrope" i da zajedno s kosovskim Albancima hoće da se proširi na račun Srbije i zauzme najsvetiju srpsku zemlju, Kosovo i Metohiju."Zašto je to tako, koji su razlozi i koji su njihovi interesi, to je veoma važno znati. Svakako da imaju neke interese ili su ih na neki način potkupili Albanci, a znamo kako se to danas radi - stekli njihovo poverenje i stekli njihovu zaštitu i pomoć. Danas Albanija čini i Šiptari na Kosovu i Metohiji ono što jedan zdrav razum ne može da prihvati. Nažalost, Evropa sve to vidi, mnogi se iščuđavaju i sažaljevaju taj slučaj, ali niko ništa ne preduzme da takav način širenja jedne male države koja hoće da se proširi, da zauzme našu najsvetiju teritoriju, koja nikada nije bila kolonija, nego je bila matična srpska zemlja", rekao je Irinej u intervju za "TV Hram".On je podsetio da je Kosovo i Metohija gde su se odigrali krupni događaji u istoriji srpskog naroda i istakao da Srbija kao država i srpski narod to ne mogu da im poklone."Sve što je pozitivno i vredno tamo se razvijalo, i država i zakonodavstvo i prosveta i kultura. Dužni smo svim svojim silama, pre svega, jednim ljudskim odnosom i ljudskim načinom i metodom da branimo tu našu svetu zemlju i svetinje, koje žele da uzmu i da proglase nekim kosovskim svetinjama. To nisu kosovske svetinje, to su srpske svetinje, svetinje naše Crkve i našega naroda. Pa se traže rešenja. Oni traže ono što im je neko poklonio da to isto učini i Srbija kao država i srpski narod - da im to poklone. To mi nikada ni pod kojim uslovima ne možemo učiniti", istakao je patrijarh.On je naglasio da je Srbija dužna da na jedan ljudski način brani Kosovo, poštujući sve i svakoga, ali "pre svega sebe, svoju istoriju i svoju kulturu"."Ta želja za proširenje Albanije na račun Srba i Srbije, mislim da ne može nikada biti prihvaćena", rekao je srpski patrijarh.