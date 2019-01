Tanjug | 05. januar 2019. 12:54 > 13:10 |

"Mi imamo legitimnost, ali, ako neko sumnja i kaže da nas narod ne želi, spreman sam da to i proverim", rekao je srpski predsednik i lider SNS.





Dodao je da će ključni faktori koji će uticati na odluku o raspisivanju izbora biti oni koji se tiču države.





"Rukovodiću se državnim, a ne partijskim razlozima, a da su u pitanju partijski razlozi još pre 15 dana bih raspisao izbore, ali moje je da brinem o Srbiji. Pred nama su važni razgovori, ako ih bude, ako budu ukinute takse u Prištini", rekao je on.









NEKA U EU NATERAJU PRIŠTINU DA UKINE TAKSE, PA DIJALOG





Nema dijaloga dok Priština ne ukine takse, ponovio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom najava pojedinih evropskih zvaničnika da će dijalog biti nastavljen I bez ukidanja taksi.



"Da damo 20 metara prednosti, a da trčimo na sto metara, to nećemo", rekao je Vučić na pitanje novinara.



On je objasnio da ne vidi kako je moguće razgovarati o nečemu što je od istorijskog značaja, kao što je to kosovsko pitanje, a u okolnostima u kojima su prekršene sve norme međunarodnog prava I slobode, kao što je Priština učinila uvođenjem taksi.



Vučić je ukazao da bi evropski zvaničnici mogli da obave svoj deo posla:



"Neka nateraju Prištinu da ukine takse. Kada to urade, mi smo za dijalog spremni", podvukao je on.



Inače, kaže, ne vidi kako može da se razgovara o "nečemu što je od istorijskog značaja, a neko je prekršio sve norme međunarodnog prava, građanske slobode, slobodu protoka robe I usluga.



"Neka oni prvo obave svoj posao”, poručio je on.













NIJE LEPO, GOVORE O PRIJATELjSTVU SA SRBIJOM, A PRAVE TAKVE GESTOVE





Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne čudi poseta potpredsednika Evropskog parlamenta i člana CDU Angele Merkel, Rajnera Vilanda, grobu osnivača tzv. Oslobodilačke vojske Kosova Adema Jašarija u Prekazu, osim što, ističe, nije lepo govoriti o prijateljstvu sa Srbijom, a praviti takve gestove.



Kako je dodao, neće i ne može da vređa Vilanda, niti bilo koga, ali su slični gestovi nama za nauk da vidimo kako nas doživljavaju Nemci, Amerikanci, Francuzi, Englezi, Italijani... i svi koji su priznali Kosovo.



Vučić je podsetio na poznat stav zvanične Nemacke, od kojeg oni, kaže, neće odustati, jer su pomagali te snage 1998. i 1999. godine.



"Ne vidim ništa čudno, osim što nije naročito lepo govoriti o prijateljstvu sa Srbijom, a takve gestove praviti i pokazivati. . . Ali, šta da radite. Oni su velika sila, mi smo mala zemlja i ostaje nam da čuvamo ponos i dostojanstvo i kažemo da nismo oduševljeni", rekao je Vučić.









LEŠINARI BI ŽRTVOVALI I DRŽAVU ZBOG VLASTI



- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se Albanci uporno poikušavaju Srbiji da pripišu ubistvo Olivera Ivanovića, čemu se, kaže, raduju u Beogradu političari bivšeg režima, "lešinari iz prošlosti", koji bi njega da proglase zločincem, a sopstvenu državu da zrrtvuju samo zarad toga da bi se dočepali vlasti.



On je, povodom navoda kosovskih medija u vezi proširenja istrage na pet osoba iz Srbije, kazao da je među Albancima u Prištini zavladala velika nervoza posle njegove izjave da smo na korak ili dva da možemo da saopštimo ime ubice i izvršioca ubistva Ivanovića.



„Oni znaju da se za razliku od njih ne igram sa medijima, niti preko medija izmišljam prazne priče, već da iza stoga stoji saznanje šta se dogodilo. Vrhunac te nervoze je objavljivanje ovih navodnih informacija, oko kojih neki navode da stoji Pacoli ili Veselji. Sadržaj toga što su sada napisali imali smo četiri ili pet dana posle ubistva, na interesantan način", objasnio je on.



Vučić je najavio da će sačekati da naše službe, nadležni organi podnesu izveštaj do čega su stigle.











„Naredne nedelje ću se, onda, uključiti u komentarisenje tih činjenica. Ne bih da kažem da je sve neistina, Istina je da neko oženjen ženom tog imena, ali kakve veze ima ta istina sa ubistvom? To, međutim, nekima nije važno. Ne sekiraju se oni, već samo puštaju još jedan balon i pokušavaju da zataškaju. Uskoro ćete čuti šta rade i zašto. Ima tu kriminalaca, i onih koji nisu, čije pominjanje je namerno izbegnuto, kao i slučajnih i namernih grešaka", rekao je poovodom prištinskih spinova.



S tim u vezi je ukazao da su neki srpski mediji i političari jedva dočekali takvu informaciju o umešanosti ljudi iz Srbije.



„Hoću da postavim pitanje građanima Srbije. Pošto sam video grozničavo oduševljenje juče oko informacije koje je objavio jedan prištinski mediji, a koje je demantovalo tužilaštvo, pa je nekima teško palo da objave taj demanti, da li razumete o čemu je ovde reč? Albanci pokušavaju da optuže srpsku državu sve vreme za ubistvo Ivanovića. Mnogi u Srbiji to isto pokušavaju. Jeste li vi čisti, je l'' mislite svi vi koji to misle u političkom životu, ili bilo kom drugom, da će država da stoji iza ubistva? Ko tako misli nije normalan ili je bolesatn od mržnje", naglasio je on.



Vučić je rekao da pojedini političari to rade jer žele pošto poto na vlast, pa su spremni i svoju državu da optužuju za najgnusnije zločine, da idu na ruku Albancima i potencijalnim ubicama, da ruše Srbiju, i time opravdaju i uvođenje taksi i svega drugog.



„Dajte dokaze, nemojte da pričate bajke o vođenju kampanje. Ako mene ubiju, treba li svi koji su vodili kampanju protiv mene da budu okrivljeni? Koliko bi to ljudi trebalo da bude okrivljeno, million?", zapitao je Vučić i dodao:



"Odakle ta patološka potreba da se nanese zlo sopstvenoj državi?".



Vučić je ukazao da takvi rade sve kako bi ga srušili, jer ne mogu da kažu da smo imali veće plate, penzije u njihovo vreme, da su uložili u zdravstvene centre, u muzeje.





„Šta ćete da kažete u kojoj sferi je bilo bolje? Kada kazem gradićemo stadione, onda kažete da sam Pinoče, a Pinoče je optuživan da je ubio ili sklonio na hiljade ljudi. Jel se to dogorilo u Srbiji? Naravno da nije. Što jače možeš ti udri, I laž može da prođe. Što više neko laže od tih političara iz bivšeg režima, to rade samo da bi se dočepali vlasti, da bi bili još bogatiji, da umesto 500 miliona skupe milijardu u svojim firmama. Ništa drugo nije cilj, nikakve ideje nemaju", poručio je on.



Vučić je rekao da ga napadaju što je Ziđin preuzeo RTB Bor, iako smo u vreme bivšeg režima imali gubitke od 1,3 miliajrde dinara.









Kaže i da Železara u Smederevu sada porizvodi godišnje preko milion tona, kao i da bi ove godine mogla da proizvode i 1,5 miliona ako nas EU ne spreči u tome, dok he u njihovo vreme imala gubitke od 12 miliona evra mesečno.



Istakao je da je sada minimalac povećan za čak 43 odsto u odnosu na vreme bivše vlasti, a prosečna plata sa oko 320 evra na 445 evra, kao i da će ove godine bili oko 460 ili 465 evra.



Naveo je da imamo suficit u budžetu i smanjenje nezaposlenosti sa 26 na 11,3 odsto.



"Ja sam kriv što je plata 460 evra, videćemo krajem marta, ako je bila 424 u oktobru, 445 u decembru...? Očekujem sa povećanjem od devet odsto za minimalac pre svega u privatnom sektoru, plus 9,2 odsto za javni sektor, kad dodate na ove cifre doći ćete do broja o kojem govorim", dodao je on.



Vučić ističe da je dao sve od sebe da se napravi veliki napredak, ali da svako ima pravo da ga pita zašto je 460 evra ne 500 evra.



"Ali, smešno je kad mi to kaže Šoškić za čije vreme je dinar, kad je došao bio 75 u odnosu na evro, a 117 kad je odlazio. I danas, šest godina kasnije, je isto. Toliko o svim stručnjacima koji nam sole pamet", primetio je.



To, ističe Vučić, pokazuje ogromnu razliku i ljudi to odlično razumeju.



"Ne možete svaki dan da odgovarate na svaku laž, ali ja sam oran za političku borbu i spreman da se suprotstavim lešinarima iz prošlosti, spreman da se borim i da ih pobeđujem", poručio je Vučić.



Rekao je da su ti podaci ogromna razlika i da neće da pristane ni na kakvu vrstu komprimisa sa tim politicarima, koji bi da nas vrate u vreme tajkunizacije i uništenja Srbije.



„Spreman sam na svaku vrstu političkog kompromisa sa građanima vezano za buducnost zemlje, ali ne sa političkim prevanarntima koji su zemlju rozorili. Nema kanabeta, tajne trgovine, kod mene su principi jasn i- ili će Srbija da nastavi da se menja u pozitivnom smeru kao protekle pet godine ili neka ljudi izaberu povratak u prošlost, tajkunizaciju, uništavanje Srbije. Ako ćete da kažete da je u Nišu bilo bolje pre otvaranja fabrika, ulaganja u Klinički centar i druge nema problema glasajte za to", poručio je on.



Vučić je rekao da ne traži njihovi milost, da neće kompromise sa najgorima u zemlji, ali hoće sa narodom.



„Političke predstavnike kao što su Đilas ili Jeremić nikada neću da slušam. Oni su dovoljno zemlju razorili, previše resursa izgubili. Kompromise mogu da pravim samo po pitanju budućnosti zemlje, a ne prošlosti", podvukao je on.







TADIĆ I SPS MOGU PONOVO, ALI NE VERUJEM



Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić kaže da koalicija sa SPS dobro funkioniše i da ne veruje u formiranje drugih koalcija, sve dok stranka koju vodi ima snagu kao sada.



Na novinarsko pitanje da prokomentariše to što bivši predsednik države i DS Boris Tadić za njega kaže da je kukavica i da ne sme na duel, a "najavljuje i koaliciju sa SPS", Vučić je rekao da takva koalicija ni Tadiću, ni socijalistima ne bi bila prvi put, ali da ne veruje da bi SPS u nju ušao, bar ne dok je snaga SNS velika kao što je danas.



"A, u budućnosti, ko će ga znati...", rekao je Vučić.



On je naveo da koalicija sa SPS dobro funkcioniše i da je zadovoljan njihovm radom. "A, to što uglavnom svi zaćute kad krenu veliki pristici i kada misle da nešto može da ode i na jednu i drugu stranu... Mene to ne zanima, ja sam na to spreman od prvog trenutka", rekao je Vučić.



Podsetio je da je njegov izbor bio da socijalisti budu u vladi, iako nisu bili potrebni što se tiče većine, ali jesu, kaže, zbog šireg bloka koji bi štitio interese Srbije, te ponovio da im je zahvalan na svemu što su učinili.



"Od prvog dana dobro znam čemu ćemo da budemo izloženi od onog sekunda kada ne budemo imali samostalnu većinu. Svaki put o tome govorim na izborima, da je uvek potrebno 45-46 odsto glasova, što znači 50+1 Skupštini Srbije. Ako toga ne bude - onda znam da je vreme za neke druge", rekao je Vučić.





Da su u pitanju partijski razlozi, još pre 15 dana bih raspisao izbore, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da će ključni faktor kojim će se rukovoditi po tom pitanju biti državni, a ne partijski interesi."Od mnogo faktora će zavisiti. Redovni izbori su 2020. godine, ali svaki put kad postoji sumnja u legitimnost vlasti važno je da se ta sumnja otkloni", rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje novinara o tome da li će biti raspisani izbori i koji će faktori uticati na to.On je podsetio da su svojevremeno Đilas i Pajtić vladali sa svega 6 do 10 odsto podrške u Beogradu i Vojvodini i da ih uopšte nije zanimala legitimnost."Pitanje legitmnosti je ključno. Nikad ne bih želeo da sedim u nekoj fotelji i da budem velika vlast a da za to nemam podršku većine naroda. Nikada neće svi biti za vas, ali ako nemate podršku većine ne treba tu da budete", istakao je on.