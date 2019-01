Tanjug | 03. januar 2019. 12:30 | Komentara: 0

Naser Orić je ratni zločinac, kriminalac i lažov i to neće promenići ni jedna pretnja meni, to neće promeniti čak ni moja smrt jer je to činjenica, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin povodom pretnji smrću koje su mu upućene sa portala

idbalkan.blogger.ba.



Vulin je ponovio da tu jednostavnu istinu neće prestati da govori.



"Pretnje ja dobijam svakog dana, a ovo je novina da dobijam sa islamističkih sajtova. Obično sam ih dobijao sa ustaških sajtova, vrlo često sa šiptarskih sajtova, a prilično često, mogu da kažem i svakog dana, i od raznih ovdašnjih državljana Srbije koji smatraju da moje političko delovanje treba završiti tako što će mi se se 'skinuti glava' ", rekao je Vulin.



Prema njegovim rečima, istina ume nekada i da zaboli i nekada da bude prilično optrećujuća.